Чемпион мира по спортивной рыбалке Артур Билан отказался возвращаться на Украину после чемпионата мира в Италии

Член сборной Украины по спортивной рыбалке отказался возвращаться в страну.

После чемпионата мира по уличной рыбалке, который прошел в Италии, Артур Билан покинул расположение национальной команды и решил остаться в Европе.

Капитан украинской сборной Данил Лясов опубликовал в соцсети скриншот переписки с Биланом.

Тот объяснил свой поступок тем, что семья не хочет, чтобы он становился участником боевых действий.

«Это общее семейное решение. Жена не хочет жить в постоянном стрессе и у нас маленький ребенок, которому нужно пойти в садик и школу <...>

У меня две повестки уже, нет возможности решить вопрос. А мы хотим жить!

Я, конечно, понимаю, что моя карьера в Украине уже закончена, но это моя жизнь, и мне в ней жить, и я сам себе судья», – написал спортсмен.

Билан является чемпионом мира 2021 года по ловле рыбы спиннингом с берега.