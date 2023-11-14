Чемпион мира по спортивной рыбалке Артур Билан отказался возвращаться на Украину после чемпионата мира в Италии

Теги происшествия Политика Экзотические виды

Член сборной Украины по спортивной рыбалке отказался возвращаться в страну.

После чемпионата мира по уличной рыбалке, который прошел в Италии, Артур Билан покинул расположение национальной команды и решил остаться в Европе. 

Капитан украинской сборной Данил Лясов опубликовал в соцсети скриншот переписки с Биланом.

Тот объяснил свой поступок тем, что семья не хочет, чтобы он становился участником боевых действий. 

«Это общее семейное решение. Жена не хочет жить в постоянном стрессе и у нас маленький ребенок, которому нужно пойти в садик и школу <...>

У меня две повестки уже, нет возможности решить вопрос. А мы хотим жить! 

Я, конечно, понимаю, что моя карьера в Украине уже закончена, но это моя жизнь, и мне в ней жить, и я сам себе судья», – написал спортсмен. 

Билан является чемпионом мира 2021 года по ловле рыбы спиннингом с берега.

Опубликовал Лина Лоцик

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    39 комментариев

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    sSpielman
    И в чем он не прав?
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    человек умелый
    Тут были смешки, что Эритрея не выпускает свою сборную, чтоб не сбежали. Пора Украине переписать передовые практики. Уровень жизни и коррупции уже африканский, так что чего медлить?
    +42
    -14
    +28
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    Qqqubik
    каждый человек имеет право жить, и абсолютно неважно что говорит толпа...
    сил и удачи ему, придется все начинать с нуля
    +28
    -1
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    Антон Киселёв
    Просто сравните, как "пропадают" украинские спортсмены - никакой информации о них долгое время невозможно найти, местонахождение скрывается, скриншоты переписок, и как сбегала "пани Тимановская" - под фанфары, тут же раздавала интервью, сразу же подала заявку, чтобы ездить по миру со сборной Польши

    Несложно догадаться, кто действительно опасается за собственную безопасность, а кто устроил реалити-шоу
    +19
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    +12
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    Антон Киселёв
    Ответ Вечно в бане
    То ли дело, лишать права машину водить или кредиты брать, тех, кто в военкомат не приходит. Это не по Эритрейски, конечно. Откуда в Эритрее машины.
    Это по-фински
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    CriminalJoint62
    Настоящий мужик. Никто не хочет умирать за псевдопобеду
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    Иван Цыбенко
    я знаю точно невозможное возможно
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    Tornado V
    и правильно сделал!
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    elninjo_3
    Поехал на Волгу!
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    Qqqubik
    Ответ Насонов Дмитрий
    Там организатора убийства Политковской помиловали за то, что он хорошо убивал людей на Украине - вот это новость, так новость
    и еще выродка, который запытал до смерти бывшую девушку.
    и другого выродка, убившего из-за ссоры в родительском чате.
    еще одна генетическая ошибка из братков, что стреляли у ресторана Elements, уехал из тюрьмы воевать

    про сколько случаев мы не знаем?..
    к тому моменту, когда дед загнется, мы будем пожинать результат его "стратегического гения" в полной мере...
    +9
    -5
    +4
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    BOBBYHULL
    Не осуждаю его. Живи мужик!
    +3
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    Антон Киселёв
    Ответ Вечно в бане
    По-фински - чужие тачки на границе отбирать, бтв. А не у своих. Перевод стрелок на финнов вообще не в кассу, в контексте ограничения государствами прав своих граждан.
    Если бы чужие тачки отбирали в РФ, ты бы громче всех орал про "рейдерские захваты" и "методы бандюков их 90-х"🤣 иди попробуй скачать пиратский фильмец в Чухляндии, ограничат так, шо мало не покажется
    +3
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    liv6
    Ответ Насонов Дмитрий
    Там организатора убийства Политковской помиловали за то, что он хорошо убивал людей на Украине - вот это новость, так новость
    Это военные действия: или ты, или тебя
    +5
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    Syndycate
    Дудь уже взял у него интервью? Вопрос конечно риторический, он же не из России сбежал)
    +3
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    Федул Колотовкин
    Ответ Вечно в бане
    Комментарий удален модератором
    Так то есть нюанс. На штурм верхнего Лариса отправились те, кто повестку и не получал
    +4
    -2
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    Nick Black
    Эх хвост , чешуя - не вернусь обратно я :)
    +2
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    Вечно в бане
    Ответ Антон Киселёв
    Если бы чужие тачки отбирали в РФ, ты бы громче всех орал про "рейдерские захваты" и "методы бандюков их 90-х"🤣 иди попробуй скачать пиратский фильмец в Чухляндии, ограничат так, шо мало не покажется
    Ты вообще читать умеешь? Я где-то написал, что отбирать тачки - это норм?
    Я написал, что отжимание тачек у граждан третьей страны, не имеет отношения к исходной теме ограничения государством прав своих граждан, которые воевать не хотят.
    +1
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    KozlikX
    Ответ sSpielman
    И в чем он не прав?
    простое человеческое желание жить, в Украине уже не верят в успех , там все всё понимают , когда вижу ролики , где украинцев на улице насильно в микробусы толкают в шок прихожу, понимаю что и у нас точно так же будет , если на третью мировую выйдем
    +7
    -6
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    How Hugging
    Ответ ДМ-1чемпион
    Сработал позывной "Волга"! Там рыбалка лучше чем на украине!
    Лоун, он останется в Европе
    +1
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    Федул Колотовкин
    Ответ Насонов Дмитрий
    Там организатора убийства Политковской помиловали за то, что он хорошо убивал людей на Украине - вот это новость, так новость
    Вроде как он был оправдан судом присяжных по этому обвинению. Уверен что он организатор?
    +1
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    Министерство Правды!
    Ответ CriminalJoint62
    Настоящий мужик. Никто не хочет умирать за псевдопобеду
    Никто в принципе не хочет умирать за что бы то ни было. Причем тут псевдо победа?
    +1
    0
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    Александр Абхалимов
    Ответ Syndycate
    Дудь уже взял у него интервью? Вопрос конечно риторический, он же не из России сбежал)
    Этодругое
    +2
    -1
    +1
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    zzzeeerrrooo
    Ответ rdyabin@icloud.com
    Есть же нормальные украинцы, оказывается. Я уж думал, всех денацифицировать придется))
    Уже в окопе ?
    +5
    -4
    +1
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    dalmolchun
    Звучит песня группировки "Ленинград" - "И только ты - рыба моей мечты!"
    0
    0
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    Хью Моржоуи
    Ответ rdyabin@icloud.com
    Есть же нормальные украинцы, оказывается. Я уж думал, всех денацифицировать придется))
    Из Инстаграма этого "нормального":

    "Дякуємо головним партнерам збірної України:
    В першу чергу ЗСУ за цю можливість представити країну".

    "Дякую ЗСУ за цю можливість розвивати український риболовний спорт в цей непростий час"

    Как только "партнёр" предложил присоединиться к нему, сразу дал жидкого и свалил...
    +4
    -4
    0
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