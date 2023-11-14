Чемпион мира по спортивной рыбалке Артур Билан отказался возвращаться на Украину после чемпионата мира в Италии
Член сборной Украины по спортивной рыбалке отказался возвращаться в страну.
После чемпионата мира по уличной рыбалке, который прошел в Италии, Артур Билан покинул расположение национальной команды и решил остаться в Европе.
Капитан украинской сборной Данил Лясов опубликовал в соцсети скриншот переписки с Биланом.
Тот объяснил свой поступок тем, что семья не хочет, чтобы он становился участником боевых действий.
«Это общее семейное решение. Жена не хочет жить в постоянном стрессе и у нас маленький ребенок, которому нужно пойти в садик и школу <...>
У меня две повестки уже, нет возможности решить вопрос. А мы хотим жить!
Я, конечно, понимаю, что моя карьера в Украине уже закончена, но это моя жизнь, и мне в ней жить, и я сам себе судья», – написал спортсмен.
Билан является чемпионом мира 2021 года по ловле рыбы спиннингом с берега.
сил и удачи ему, придется все начинать с нуля
Несложно догадаться, кто действительно опасается за собственную безопасность, а кто устроил реалити-шоу
и другого выродка, убившего из-за ссоры в родительском чате.
еще одна генетическая ошибка из братков, что стреляли у ресторана Elements, уехал из тюрьмы воевать
про сколько случаев мы не знаем?..
к тому моменту, когда дед загнется, мы будем пожинать результат его "стратегического гения" в полной мере...
Я написал, что отжимание тачек у граждан третьей страны, не имеет отношения к исходной теме ограничения государством прав своих граждан, которые воевать не хотят.
"Дякуємо головним партнерам збірної України:
В першу чергу ЗСУ за цю можливість представити країну".
"Дякую ЗСУ за цю можливість розвивати український риболовний спорт в цей непростий час"
Как только "партнёр" предложил присоединиться к нему, сразу дал жидкого и свалил...