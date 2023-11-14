«Ак Барс» проиграл 3-й матч подряд – 2:4 от СКА. Команда Билялетдинова – 5-я на Востоке

Теги Ак Барс СКА Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

«Ак Барс» проиграл третий матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова уступила СКА (2:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий питерцев Василий Глотов сделал дубль. СКА перебросал соперника со счетом 41:20.

Ранее клуб из Татарстана проиграл «Ладе» (2:3) и «Металлургу» (0:3). «Ак Барс» находится на пятом месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 38 баллов в 30 матчах.

СКА одержал третью победу подряд. Команда Романа Ротенберга расположилась на пятой позиции в таблице Западной конференции, набрав 32 балла в 29 играх.

19 комментариев

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1905vb
РР знатно уделал ЗБ, даже отыграться не дал…
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Мадина Уйгурова
Ответ 1905vb
РР знатно уделал ЗБ, даже отыграться не дал…
Игроки СКА обыграли команду ЗБ. Заслуги РР в игре армейцев нет никакой, он декорация
+9
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vadiasik
СКА с заслуженной победой!!! В конце Ак Барсу даже вздохнуть не дали! Молодцы!
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Фёдор Кузнецов
Ответ Мадина Уйгурова
Игроки СКА обыграли команду ЗБ. Заслуги РР в игре армейцев нет никакой, он декорация
Когда СКА проигрывает винят все Ротенберга
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Fanático
Билу давно на покой пора. Это УГ (которое он ставит) уже давно не работает. Хоккей изменился. Бил мог быть успешным только во времена неограниченных кадровых/финансовых возможностей и "правильного" судейства. Непонятно для чего его из нафталина вытащили руководители Ак Барса...
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Дамир Абдуллин
Ответ wolf 100
ак барс перестал играть в свой хоккей,какие то непонятные пробросы и борьба в углах,квартал это пропагандировал,теперь билл это то же самое нам из своих конспектов выдает,смотреть на игру команды из известных мастеров и звезд просто удручающе тягостно,поэтому поражения идут один за одним,нет игры поставленной
Обычный спад у команды. Да, тяжело смотреть, когда команда играет эпизодически или совсем не играет, но ведь первые 2 месяца всё-таки играла и результат был. Сейчас банально спад команды и верю, что скоро исправиться.

Ну и кстати, заметно по лидерам, что играют без эмоций.
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wolf 100
ак барс перестал играть в свой хоккей,какие то непонятные пробросы и борьба в углах,квартал это пропагандировал,теперь билл это то же самое нам из своих конспектов выдает,смотреть на игру команды из известных мастеров и звезд просто удручающе тягостно,поэтому поражения идут один за одним,нет игры поставленной
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Саша Константинов
Ответ Мадина Уйгурова
Игроки СКА обыграли команду ЗБ. Заслуги РР в игре армейцев нет никакой, он декорация
ДА но проблема в том что состав ЗБ сильнее РР.
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sergey _81
Ещё пару таких матчей и все у АК барса будет нормально, на седьмое поднимутся
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Мадина Уйгурова
Ответ За наш футбол!
Эй.,все сюда со слезами печали.,ветка перспективная открыта😜 - Шутки кончились (Р.Ротенберг)
Люди, которые уважают Ротенберга, объясните мне за что и вообще кто вы. Боты?
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Bulat89
Ответ 1905vb
РР знатно уделал ЗБ, даже отыграться не дал…
Ага,конечно))
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Sanan1908
Ждём пафосное интервью от Йозе))
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Wayne Gretzky 99
Самопровозглашенный тренер там кипятком наверное все поливает в пароксизме экстаза?
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Skif63
Металлург с победой! И по игре с минчанам, магнитка играла лучше. Спасибо обеим командам за игру!
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ruslan.ufa
Пфф)
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Огюст
Ученик победил учителя сегодня !
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Максим Столбов
Открылся ящик Пандоры(Ротенберга). Шутки кончились на этом.
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