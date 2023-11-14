«Ак Барс» проиграл 3-й матч подряд – 2:4 от СКА. Команда Билялетдинова – 5-я на Востоке

«Ак Барс» проиграл третий матч подряд в КХЛ.

Команда тренера уступила СКА (2:4) в игре Фонбет чемпионата .

Нападающий питерцев Василий Глотов сделал дубль. СКА перебросал соперника со счетом 41:20.

Ранее клуб из Татарстана проиграл «Ладе» (2:3) и «Металлургу» (0:3). « » находится на пятом месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 38 баллов в 30 матчах.

одержал третью победу подряд. Команда Романа Ротенберга расположилась на пятой позиции в таблице Западной конференции, набрав 32 балла в 29 играх.