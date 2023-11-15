Шнякин – Губерниеву о ТЭФИ: «Вулканическое горение ягодиц! Как же задело. Особенно люблю вот этот старый трюк: «Мне все-все завидуют!»

Дмитрий Шнякин ответил Дмитрию Губерниеву насчет премии ТЭФИ.

Ранее Губерниев написал: «Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают ТЭФИ? ТЭФИ дают за прекрасные лыжные и биатлонные репортажи! Просто надо хорошо работать и не завидовать».

, работавший на финале ЧМ-2022, дал коллеге ответ.

«Поверхностная психология и вкуснейший попкорн! Ну как такое не обожать?

Признание в том, какой же я слабый, раз прибил могучего Трушечкина. Получаешь приятную и незаслуженную оценку маэстро Генича. Да и все в целом. Без оценок.

А в ответ – вулканическое и показательное горение ягодиц! Как же задело. Особенно люблю вот этот старый трюк: «Мне все-все завидуют!»

PS. Вдруг подумал, что так никогда не говорил . Что не мешало ему всегда быть с отрывом лучшим комментатором биатлона», – написал комментатор « ».

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