Шнякин – Губерниеву о ТЭФИ: «Вулканическое горение ягодиц! Как же задело. Особенно люблю вот этот старый трюк: «Мне все-все завидуют!»

Теги телевидение Дмитрий Губерниев Сергей Курдюков Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Дмитрий Шнякин ответил Дмитрию Губерниеву насчет премии ТЭФИ.

Ранее Губерниев написал: «Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают ТЭФИ? ТЭФИ дают за прекрасные лыжные и биатлонные репортажи! Просто надо хорошо работать и не завидовать».

Шнякин, работавший на финале ЧМ-2022, дал коллеге ответ.

«Поверхностная психология и вкуснейший попкорн! Ну как такое не обожать?

Признание в том, какой же я слабый, раз прибил могучего Трушечкина. Получаешь приятную и незаслуженную оценку маэстро Генича. Да и все в целом. Без оценок.

А в ответ – вулканическое и показательное горение ягодиц! Как же задело. Особенно люблю вот этот старый трюк: «Мне все-все завидуют!»

PS. Вдруг подумал, что так никогда не говорил Сергей Курдюков. Что не мешало ему всегда быть с отрывом лучшим комментатором биатлона», – написал комментатор «Матч ТВ».

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22 комментария

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igls54
Встретились как-то две помойки и стали выяснять, кто лучше горит
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Fedoseich
Блин, Дима! В итоге твои ягодицы запылали ещё ярче! Промолчал бы - сохранил лицо...
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Aleksandr Danilov
Кому вообще интересно, кто комментирует?
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Sinister Kid
Когда нет футбольных новостей, но контент нужен.
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Владимир Владимир
Вот это сражение. Вопрос, а что за разборки у Шнякина с Трушечкиным?
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Wiley Fox
Феерический кусок говна шнякин куда лезет?

Как комментатор он не существует, это днище на матче по одной причине - должен же быть среди евреев один русский
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Romano1985
И за этих товарищей и многих других гибнут пацаны сейчас … а вы все спорите , кто круче ….
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Kit244098
Димон, может вы с Губером друг дружку поубиваете мало-мало. Вызовите друг друга на дуэль. На мясорубках. До смертоубийства. А Журавель нам репортаж с этого действа продоставит. Прямой. И сразу в книжку рекордов Гинеса попадете. И вы. И он))
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Forte Live
Ответ ВРвпопа оапоапо
А ты комментатором Спортс.ру работаешь? Если да, то вопросов нет
По крайней мере я более двух лет отработал комментатором. И могу сказать, даже на уровне Первой и Второй лиги есть сильные профи. А мы слышим и ещё видим зажравшихся, считающих себя богами... Каждый из перечисленных в статье серьёзно сдал, как специалист.
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Плевал я
Ответ ВРвпопа оапоапо
А ты комментатором Спортс.ру работаешь? Если да, то вопросов нет
Затычка в каждой бочке.)))
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