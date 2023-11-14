IFAB может запретить всем игрокам, кроме капитана, обращаться к судье и ввести 10-минутные удаления за несогласие с решением арбитра
IFAB может изменить правила с целью защиты судей, подвергающихся оскорблениям.
Международный совет футбольных ассоциаций проведет рабочее совещание в Лондоне через две недели, и решение проблемы «неправильного поведения участников игры» рассматривается как приоритетная задача, поскольку есть опасения, что рефери уходят из футбола из-за нападок и брани в их адрес.
С 2019 года в английском любительском и юношеском футболе в тестовом режиме введена практика под названием sin-bin. Ее смысл заключается в том, что игрок должен покинуть поле на 10 минут, если арбитр сочтет его слова или действия несогласием с его решением.
IFAB собирается рассмотреть возможность введения аналогичного правила в профессиональном футболе.
Также организация может разрешить обращаться к судьям только капитанам команд – такой принцип есть в регби.
The Times отмечает, что в текущем сезоне АПЛ было показано 88 желтых карточек за несогласие с действиями судьи.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
После свистка запретить мяч трогать стороне которая нарушила правила. И больше не увидим хватающих мяч руками и бегущих назад игроков. Вот вам и увеличится динамика игры.
"Мужик, ну ты меня понял".
Что то это как то несоразмерно совсем выглядит в текущей концепции. И пока непроработанно и и не прозрачно.
Для таких мер нужно чистое время. Вот ляжет у тебя вратарь, потому что ногу свело, и минус 10 минут и ничего не изменилось. Или ляжет сначала один игрок на 5 минут, потом второй на 5, и все.
Например удаляют ЦЗ защитника Вест Хэма
Проходят
Угловой у ворот Вест Хэма и команда соперника может сравнять счет
Как это будет определятся или игрок должен вернуться на поле до или после углового?