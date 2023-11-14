IFAB может запретить всем игрокам, кроме капитана, обращаться к судье и ввести 10-минутные удаления за несогласие с решением арбитра

IFAB может изменить правила с целью защиты судей, подвергающихся оскорблениям.

Международный совет футбольных ассоциаций проведет рабочее совещание в Лондоне через две недели, и решение проблемы «неправильного поведения участников игры» рассматривается как приоритетная задача, поскольку есть опасения, что рефери уходят из футбола из-за нападок и брани в их адрес.

С 2019 года в английском любительском и юношеском футболе в тестовом режиме введена практика под названием sin-bin. Ее смысл заключается в том, что игрок должен покинуть поле на 10 минут, если арбитр сочтет его слова или действия несогласием с его решением.

собирается рассмотреть возможность введения аналогичного правила в профессиональном футболе.

Также организация может разрешить обращаться к судьям только капитанам команд – такой принцип есть в регби.

The Times отмечает, что в текущем сезоне было показано 88 желтых карточек за несогласие с действиями судьи.

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