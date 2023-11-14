IFAB может запретить всем игрокам, кроме капитана, обращаться к судье и ввести 10-минутные удаления за несогласие с решением арбитра

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IFAB может изменить правила с целью защиты судей, подвергающихся оскорблениям.

Международный совет футбольных ассоциаций проведет рабочее совещание в Лондоне через две недели, и решение проблемы «неправильного поведения участников игры» рассматривается как приоритетная задача, поскольку есть опасения, что рефери уходят из футбола из-за нападок и брани в их адрес.

С 2019 года в английском любительском и юношеском футболе в тестовом режиме введена практика под названием sin-bin. Ее смысл заключается в том, что игрок должен покинуть поле на 10 минут, если арбитр сочтет его слова или действия несогласием с его решением.

IFAB собирается рассмотреть возможность введения аналогичного правила в профессиональном футболе.

Также организация может разрешить обращаться к судьям только капитанам команд – такой принцип есть в регби.

The Times отмечает, что в текущем сезоне АПЛ было показано 88 желтых карточек за несогласие с действиями судьи.

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57 комментариев

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zho3716
ПРавильно.Толпы взрослых дяденек бегающих за судьями с выпученными глазами и высунутыми языками поддостали
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Chris "Birdman" Andersen
Ответ Любезный Коссутий
уродуют футбол они. какие 10-минутные удаления - у вас время как хоккее отсчитывается, что ли?
Почему в регби и гандболе это работает ? А в футболе не сработает ?
После свистка запретить мяч трогать стороне которая нарушила правила. И больше не увидим хватающих мяч руками и бегущих назад игроков. Вот вам и увеличится динамика игры.
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Птюч, Ёж.
Я капитан команды *****!
+41
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Любезный Коссутий
уродуют футбол они. какие 10-минутные удаления - у вас время как хоккее отсчитывается, что ли?
+29
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<~Inter~>
Ответ Overkiller
Что как то потенциально опасно это звучит, особенно для концовок матчей. Элементарная ситуация, 82-ая минута, команда в обороне, удерживает победный счёт, спорный фол в защите, небольшое нарушение, судья свистит, игрок в пылу эмоций начинает размахивать руками, кричать что он не нарушал правила и судья ему за несогласие и споры - бан до конца матча и команда в меньшинстве. А если через пару минут ещё один будет утверждать что правила не нарушал, например, мяча рукой не касался, то минус двое? Что то это как то несоразмерно совсем выглядит в текущей концепции. И пока непроработанно и и не прозрачно.
А что меняют их выкрики на судей? По сути игроки лишь время тянут, когда после фолов 7-8 игроков пытаются что-либо доказать судье. Ладно бы они реально могли как-то повлиять на арбитра, но ведь все знают, что только ВАР может изменить решение и все равно спорят каждый раз
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Любезный Коссутий
уродуют футбол они. какие 10-минутные удаления - у вас время как хоккее отсчитывается, что ли?
Чем уродуют? Будет меньше споров, больше игры
+14
-1
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Нейтральный критик
Ответ zho3716
ПРавильно.Толпы взрослых дяденек бегающих за судьями с выпученными глазами и высунутыми языками поддостали
Еще в технической зоне начинают прыгать тренер со свитой.
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134572784@vkontakte.ru
А если такая ситуация происходит на 90 минуте ? Удаление переносится на следующий матч?
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Chris "Birdman" Andersen
Ответ Overkiller
Что как то потенциально опасно это звучит, особенно для концовок матчей. Элементарная ситуация, 82-ая минута, команда в обороне, удерживает победный счёт, спорный фол в защите, небольшое нарушение, судья свистит, игрок в пылу эмоций начинает размахивать руками, кричать что он не нарушал правила и судья ему за несогласие и споры - бан до конца матча и команда в меньшинстве. А если через пару минут ещё один будет утверждать что правила не нарушал, например, мяча рукой не касался, то минус двое? Что то это как то несоразмерно совсем выглядит в текущей концепции. И пока непроработанно и и не прозрачно.
Ну вот будет пару раз такая ситуация и потеря очков и сразу заткнутся футболисты и все будет замечательно 😀
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Птюч, Ёж.
кстати фраза "на правах капитана" приобретёт актуальность))
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sancho81
Ответ 134572784@vkontakte.ru
А если такая ситуация происходит на 90 минуте ? Удаление переносится на следующий матч?
А что происходит в хоккее, если удаляют за минуту до конца игры?
+5
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Cruel Snake
— Братан, ты успокойся! Выйди покури минут на 10, потом вернёшься. Извращаются над футболом как хотят, смотреть страшно
В чём смысл споров на поле? Арбитрам за ошибку и так напихают, их действия проверяют
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Yossi
Ответ denimo21
В этом плане особенно выделяется капитан Факела Квиквискири. Вот сколько не смотрел игр Воронежа , он постоянно просто абсолютно каждый свисток бежит и бычит на судью. В крайней игре с цска он даже так реагировал на свистки в сторону своей команды. Выпучит глаза, вытянет шею как гусь и бежит к судье. Хз кто там лидер по карточкам за споры, но должен быть он
В последней! Плоть у тебя крайняя, а игра последняя. Что за свинское отношение к родному языку?
+5
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CSKA_AC Milan
Вспомнился анекдот про попугая.

"Мужик, ну ты меня понял".
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Адилет Асанкожоев
Таких клоунских судеек, как в АПЛ и Ла Лиге нужно самих отстранять на 10 минут, чтобы команды хоть в футбол поиграли
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denimo21
Ответ zho3716
ПРавильно.Толпы взрослых дяденек бегающих за судьями с выпученными глазами и высунутыми языками поддостали
В этом плане особенно выделяется капитан Факела Квиквискири. Вот сколько не смотрел игр Воронежа , он постоянно просто абсолютно каждый свисток бежит и бычит на судью. В крайней игре с цска он даже так реагировал на свистки в сторону своей команды. Выпучит глаза, вытянет шею как гусь и бежит к судье. Хз кто там лидер по карточкам за споры, но должен быть он
+8
-5
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ivan
можно ещё красные за симуляции, противно смотреть, как игроки падают с истошными криками, кувыркаются через пол поля, а на повторе видно, что там даже касания не было. те встают как нивчем не бывало и дальше бегают
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#SharkTeam
Ответ Groznyi2024
А в обратную сторону работает? Накосячил с офсайдом, ушел с поля на 10 минут, с удалением - на тайм)
Для решения спорных моментов капитаны будут собираться в центральном круге раз на раз?)
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Василий Мартыхин
Был бы рад такому нововведению
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Overkiller
Что как то потенциально опасно это звучит, особенно для концовок матчей. Элементарная ситуация, 82-ая минута, команда в обороне, удерживает победный счёт, спорный фол в защите, небольшое нарушение, судья свистит, игрок в пылу эмоций начинает размахивать руками, кричать что он не нарушал правила и судья ему за несогласие и споры - бан до конца матча и команда в меньшинстве. А если через пару минут ещё один будет утверждать что правила не нарушал, например, мяча рукой не касался, то минус двое?
Что то это как то несоразмерно совсем выглядит в текущей концепции. И пока непроработанно и и не прозрачно.
+9
-7
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Peter Parker
А эти действия тоже будет рассматривать ВАР? Чтобы где-то к перерыву команды остались в составах 4 на 5 🤣🤣🤣
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<~Inter~>
Ответ Tornado V
в хоккее и то на 2 минуты удаляют
в хоккее играют чистое время и матч длится всего-лишь 60 минут
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Фан Рубина
Ответ #SharkTeam
А кого поставить? Роботов не придумали, а люди как умеют
Раз роботы пока не могут - упрощайте правила, чтобы без этих "замеров миллиметров" можно было катать.
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Фан Рубина
Раз роботы пока не могут - упрощайте правила, чтобы без этих "замеров миллиметров" можно было катать.
Предложи решение?
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#SharkTeam
Ответ Фан Рубина
Раз роботы пока не могут - упрощайте правила, чтобы без этих "замеров миллиметров" можно было катать.
Жалоб больше будет. Сейчас то чего жалуются? Ошибок итак меньше стало, особенно грубых. Из-за "замеров миллиметров" можно просто не ныть
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<~Inter~>
Ответ Фан Рубина
Раз роботы пока не могут - упрощайте правила, чтобы без этих "замеров миллиметров" можно было катать.
правила как раз максимально простые. Сложности есть лишь с определением игры рукой в штрафной. Определение офсайда одно из самых простых правил в игре
+2
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иц а мен
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Любезный Коссутий
уродуют футбол они. какие 10-минутные удаления - у вас время как хоккее отсчитывается, что ли?
футболу необходимы перемены и они обязательно будут, так что расслабься и просто наблюдай
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#SharkTeam
Ответ Фан Рубина
Судеек, оскорбляющих игроков и саму сущность футбола своей бездарностью или односторонним судейством, будут удалять? Или "в эту сторону оно не работает"?
А кого поставить? Роботов не придумали, а люди как умеют
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#SharkTeam
Ответ Groznyi2024
А в обратную сторону работает? Накосячил с офсайдом, ушел с поля на 10 минут, с удалением - на тайм)
Ну если будет замена, то че бы нет. А так игроки будет выяснять?)
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Волька-ибн-Алёша
давно пора,мне нравится регби в этом отношении
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Алексей Зимин
Ответ zho3716
ПРавильно.Толпы взрослых дяденек бегающих за судьями с выпученными глазами и высунутыми языками поддостали
так то да,но там опять написано на усмотрение арбитра,так что споры будут те же 🤷‍♂️
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a2wai
Да чего только на 10 минут, надо сразу до конца матча, так футбол еще быстрее будет длиться, ведь как минимум у одной из команд в первом же матче будет половина команды удалена и у нее будет технарь.
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Аврал
Ответ zho3716
ПРавильно.Толпы взрослых дяденек бегающих за судьями с выпученными глазами и высунутыми языками поддостали
Помнится в каденцию Фантомаса,он же Колина, никто за ним не бегал,а глаза он сам так выкатывал что лучше не подходить.)Мой вариант-клонировать Колину.)
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Edo Milanian
Ответ denimo21
В этом плане особенно выделяется капитан Факела Квиквискири. Вот сколько не смотрел игр Воронежа , он постоянно просто абсолютно каждый свисток бежит и бычит на судью. В крайней игре с цска он даже так реагировал на свистки в сторону своей команды. Выпучит глаза, вытянет шею как гусь и бежит к судье. Хз кто там лидер по карточкам за споры, но должен быть он
В последней игре с ЦСКА тоже
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Pierre_
Ответ 134572784@vkontakte.ru
А если такая ситуация происходит на 90 минуте ? Удаление переносится на следующий матч?
Значит удаление на все оставшееся время. См. регби)
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des007
Ответ Yoshiyuki Lewis
Смех и только Например удаляют ЦЗ защитника Вест Хэма Проходят Угловой у ворот Вест Хэма и команда соперника может сравнять счет Как это будет определятся или игрок должен вернуться на поле до или после углового?
почему до или после? Как 10 минут истекли, так и появляется. Во время исполнения углового, в чем проблема?
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Волька-ибн-Алёша
Ответ TaR
Правило «2 пенальти» еще надо ввести и «гол за три» в случае исполнения удара «на технику»
пенальти надо вообще отменитб
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Седесим Куиндесимов
Ответ ВРвпопа оапоапо
Чем уродуют? Будет меньше споров, больше игры
А желтые и красные карточки для кого придумали?
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Guillermo
Ответ Фан Рубина
Судеек, оскорбляющих игроков и саму сущность футбола своей бездарностью или односторонним судейством, будут удалять? Или "в эту сторону оно не работает"?
Ой всё, оскорбились игроки ошибкой судьи. Давайте тогда удалять игроков, совершающих ошибки. Что за бред?
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Франческо Тотти
Не сработает.
Для таких мер нужно чистое время. Вот ляжет у тебя вратарь, потому что ногу свело, и минус 10 минут и ничего не изменилось. Или ляжет сначала один игрок на 5 минут, потом второй на 5, и все.
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gifighter76
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Тогда надо вводить "чистое время"!
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Седесим Куиндесимов
На самом деле зачастую бывает очень жаль рефери. Никто не думает о том, что это в первую очередь человек, личность. И у них нет нормальной защиты. Поэтому оскорбить условного Клоппа - резонансное событие. А оскорбить условного Тюрпена - обыденность. Можно даже не ограничивать себя в выражениях.
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Number_2
Винисиусу конец)
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Can
или просто переключить канал на хоккей
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FNT
Попахивает патологией какой-то. Зачем настолько убирать эмоции? Орать на судей в духе некоторых легенд нельзя, с этим бороться разумно. Но эмоциональное возражение абсолютно святая вещь.
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Георгий Михеев
Ну поспорить с судьей это нормально, особенно весело смотрится в Италии и Испании. А если у тебя нервы как у девочки старшеклассницы, то очевидно судейство это не твое. По дисциплине есть желтые, если видишь что чувак оборзел в край ну тогда не стесняйся - удаляй с красной гулять.
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sancho81
Давно пора. А еще бы затяжки времени, откидки мяча и т.п. В идеале и за симуляции, конечно, но не всегда просто понять, симулирует или нет...
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Xm.md
Давно пора
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Yoshiyuki Lewis
Смех и только
Например удаляют ЦЗ защитника Вест Хэма
Проходят
Угловой у ворот Вест Хэма и команда соперника может сравнять счет
Как это будет определятся или игрок должен вернуться на поле до или после углового?
0
0
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Tornado V
в хоккее и то на 2 минуты удаляют
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