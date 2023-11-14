ОКР о критериях допуска FIG: «Настоящая ода сегрегации. Максимально обезличенным гимнастам предлагается выступать в однотонном наряде»

Теги художественная гимнастика спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике ОКР FIG сборная России (художественная гимнастика) Гимнастика

ОКР назвал «одой сегрегации» условия допуска российских гимнастов на старты.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала список строгих условий для участия россиян в соревнованиях в нейтральном статусе.

В случае допуска гимнасты будут выступать без национальной символики. При этом их обязывают не выражать каким-либо способом принадлежность к стране – речь идет о любых комментариях в медиа.

«Политика двойных стандартов и дискриминации по национальному признаку отменяет в олимпийском движении, кажется, уже все морально-этические нормы и здравый смысл.

Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) разрешили международным спортивным федерациям соревноваться в изобретательности решений для усугубления дискриминации россиян и белорусов.

Отдельные деятели с удовольствием этой возможностью пользуются, в первую очередь банально для создания конкурентных преимуществ своим соотечественникам!

Вот Международная федерация гимнастики выдала список требований для допуска россиян к соревнованиям. Читается данный документ как настоящая ода сегрегации.

Там попросту речь идет о полной нейтрализации цветовой гаммы соревновательной экипировки и инвентаря. И без того максимально обезличенным гимнастам и гимнасткам (в том числе – художницам!!!) предлагается выступать в однотонном наряде.

В художественной гимнастике, где дизайн купальников – это отдельное искусство и элемент постановки, который имеет огромное значение для целостности любого образа и выступления, соответственно, его визуального восприятия и оценки.

Дикость, конечно. Увы, коллеги из Лозанны надежно свернули с истинного пути и все чаще исполняют подобного рода фигуры низшего пилотажа. Ничего, кроме сочувствия и сожаления, это не вызывает», – говорится в телеграм-канале Олимпийского комитета России (ОКР). 

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30 комментариев

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Беня_Финитас
Ответ Алексей Сорокин
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уже так сделали . " иностранный агент " называется .
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Savarona25
Почему не слышны голоса действующих спортсменов, сплошные чиновники и депутаты спешат высказаться в основном для того, чтобы самим набрать политические очки?
+8
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Dmitry Web
Израильских гимнасток это касается?
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АдминБЦ
Ответ Savarona25
Почему не слышны голоса действующих спортсменов, сплошные чиновники и депутаты спешат высказаться в основном для того, чтобы самим набрать политические очки?
Вы в криокамере спали последнее время? Или забанены в гугле?

Артур Далалоян задолго до официального объявления критериев сказал, что при таких условиях не поедет. Слова Евгения Рылова, Клима Колесникова, вот буквально несколько дней назад Александра Большунова, тоже мимо ушей прошли?
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Potapson
Если у нас спорт финансируется государством, то государство и должно наконец чётко обозначить свою позицию, чтобы закрыть вопрос раз и навсегда. А то всякие международные организации изгаляются, а мы занимаемся словоблудием.
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SP M
Видимо и судейство наших спортсменов на таких соревнованиях тоже будет соответствующим. В гимнастике это "как два пальца об асфальт".
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Аврал
Ответ Savarona25
Почему не слышны голоса действующих спортсменов, сплошные чиновники и депутаты спешат высказаться в основном для того, чтобы самим набрать политические очки?
Спортсменам сцыкотно, ждут что партия велит.
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Кукушкин
Ответ Viks
обезличенным гимнастам и гимнасткам (в том числе – художницам!!!) предлагается выступать в однотонном наряде." --- Чудненько, все в белом, сплошное Лебединое озеро. А вообще, столь жёсткое требование - это ответ на прошлые хитрости российской стороны, когда цвета флага всеми правдами и неправдами лепили на форму.
Да, на минувшей Олимпиаде не видеть этого мог только слепой. Чего стоила одна только якобы разрешенная эмблема соответствующей национальной федерации в цветах госфлага. Представляю, как веселились родные чиновники от того, как ловко они тупых буржуев нае... объегорили.

Во избежание этого можно было бы запретить использовать один из цветов флага, любой, по выбору. И этого цвета, а также похожего на него оттенка не должно быть ни на самой форме, ни на цвете волос, очках, сумочках, татуировках... Футболисты играют в сине-красном, без белого. Гимнасты в бело-синем, без красного. Легко и красиво.
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АдминБЦ
Ответ Dmitry Web
Израильских гимнасток это касается?
А им светло-голубой костюм и белые булавы-обручи-ленты все равно по национальным цветам подходят.
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АдминБЦ
Ответ Viks
ОКР квакает от безделья - он сейчас нахрен никому не нужен. Пусть спортсмены говорят и тренеры.
Пусть говорят (с). За свой счёт только, а не за мои налоги.
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Кирилл Мефодий
Ответ Павел Мельников
Захотят, все сделают. Только вот потом про то, что их кормят и лелеют в любимой стране красивые песни петь некому будет. Матыцины, Вяльбе и прочие Поздняковы без работы останутся. И кому это выгодно :)
Так я не против, пусть делают, пусть едут. Только за свой счет, а не за счет федерального бюджета. Они ведь только себя на этих соревнованиях представлять будут, а не Россию. По моему, все логично.
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milan111
Ответ Savarona25
Почему не слышны голоса действующих спортсменов, сплошные чиновники и депутаты спешат высказаться в основном для того, чтобы самим набрать политические очки?
Они тренируются,им некогда языком чесать!
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Павел Мельников
Ответ Кирилл Мефодий
Так пусть эти спортсмены выступают. Пусть за свой счет шьют себе белые купальники, отправляют платную заявку, оплачивают услуги тренеров и массажистов, билеты, проживание и т.п., и едут. Никто ж не запрещает, у нас свободная страна.
Захотят, все сделают. Только вот потом про то, что их кормят и лелеют в любимой стране красивые песни петь некому будет. Матыцины, Вяльбе и прочие Поздняковы без работы останутся. И кому это выгодно :)
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Кирилл Мефодий
Ответ Павел Мельников
Действующие спортсмены в 99% случаев хотят выступить. Если это не исключение в виде Степановой и ее друзей, которые о спортивной составляющей в карьере уже не думают.
Так пусть эти спортсмены выступают. Пусть за свой счет шьют себе белые купальники, отправляют платную заявку, оплачивают услуги тренеров и массажистов, билеты, проживание и т.п., и едут. Никто ж не запрещает, у нас свободная страна.
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Алексѣй Пестовъ
Ответ TaR
А имя с фамилией можно называть если спросят? Или это тоже принадлежность к стране?
Имя и фамилию можно. Александр Зверев, к примеру, кто русский или немец? Правильно, немец.
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Nikita Nikitin
У общества, в котором нет цветовой дифференциации штанов, нет будущего. Ку!
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Фуфик Полосатый
скажи спасибо что вообще пустили
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