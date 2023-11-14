ОКР о критериях допуска FIG: «Настоящая ода сегрегации. Максимально обезличенным гимнастам предлагается выступать в однотонном наряде»

ОКР назвал «одой сегрегации» условия допуска российских гимнастов на старты.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала список строгих условий для участия россиян в соревнованиях в нейтральном статусе.

В случае допуска гимнасты будут выступать без национальной символики. При этом их обязывают не выражать каким-либо способом принадлежность к стране – речь идет о любых комментариях в медиа.

«Политика двойных стандартов и дискриминации по национальному признаку отменяет в олимпийском движении, кажется, уже все морально-этические нормы и здравый смысл.

Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) разрешили международным спортивным федерациям соревноваться в изобретательности решений для усугубления дискриминации россиян и белорусов.

Отдельные деятели с удовольствием этой возможностью пользуются, в первую очередь банально для создания конкурентных преимуществ своим соотечественникам!

Вот Международная федерация гимнастики выдала список требований для допуска россиян к соревнованиям. Читается данный документ как настоящая ода сегрегации.

Там попросту речь идет о полной нейтрализации цветовой гаммы соревновательной экипировки и инвентаря. И без того максимально обезличенным гимнастам и гимнасткам (в том числе – художницам!!!) предлагается выступать в однотонном наряде.

В художественной гимнастике, где дизайн купальников – это отдельное искусство и элемент постановки, который имеет огромное значение для целостности любого образа и выступления, соответственно, его визуального восприятия и оценки.

Дикость, конечно. Увы, коллеги из Лозанны надежно свернули с истинного пути и все чаще исполняют подобного рода фигуры низшего пилотажа. Ничего, кроме сочувствия и сожаления, это не вызывает», – говорится в телеграм-канале Олимпийского комитета России (ОКР).