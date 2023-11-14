ОКР о критериях допуска FIG: «Настоящая ода сегрегации. Максимально обезличенным гимнастам предлагается выступать в однотонном наряде»
ОКР назвал «одой сегрегации» условия допуска российских гимнастов на старты.
Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала список строгих условий для участия россиян в соревнованиях в нейтральном статусе.
В случае допуска гимнасты будут выступать без национальной символики. При этом их обязывают не выражать каким-либо способом принадлежность к стране – речь идет о любых комментариях в медиа.
«Политика двойных стандартов и дискриминации по национальному признаку отменяет в олимпийском движении, кажется, уже все морально-этические нормы и здравый смысл.
Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) разрешили международным спортивным федерациям соревноваться в изобретательности решений для усугубления дискриминации россиян и белорусов.
Отдельные деятели с удовольствием этой возможностью пользуются, в первую очередь банально для создания конкурентных преимуществ своим соотечественникам!
Вот Международная федерация гимнастики выдала список требований для допуска россиян к соревнованиям. Читается данный документ как настоящая ода сегрегации.
Там попросту речь идет о полной нейтрализации цветовой гаммы соревновательной экипировки и инвентаря. И без того максимально обезличенным гимнастам и гимнасткам (в том числе – художницам!!!) предлагается выступать в однотонном наряде.
В художественной гимнастике, где дизайн купальников – это отдельное искусство и элемент постановки, который имеет огромное значение для целостности любого образа и выступления, соответственно, его визуального восприятия и оценки.
Дикость, конечно. Увы, коллеги из Лозанны надежно свернули с истинного пути и все чаще исполняют подобного рода фигуры низшего пилотажа. Ничего, кроме сочувствия и сожаления, это не вызывает», – говорится в телеграм-канале Олимпийского комитета России (ОКР).
Артур Далалоян задолго до официального объявления критериев сказал, что при таких условиях не поедет. Слова Евгения Рылова, Клима Колесникова, вот буквально несколько дней назад Александра Большунова, тоже мимо ушей прошли?
Во избежание этого можно было бы запретить использовать один из цветов флага, любой, по выбору. И этого цвета, а также похожего на него оттенка не должно быть ни на самой форме, ни на цвете волос, очках, сумочках, татуировках... Футболисты играют в сине-красном, без белого. Гимнасты в бело-синем, без красного. Легко и красиво.