Елена Вяльбе: «У МОК есть спонсоры, которые диктуют, что делать. Нужно отменить Россию – они отменяют. Ничего, подождем, еще сами на коленях приползут»
Елена Вяльбе заявила, что на слова главы МОК Баха не стоит обращать внимания.
«Они давно уже со своими этими двойными стандартами. То, что говорит сегодня Томас Бах, не значит, что это будет завтра. Он может сказать что-то свое, что-то новое.
Из последнего: он сказал, что не очень рад, что Россия проводит турниры какие-то. Что это может повлиять на репутацию и интерес к международным организациям.
Я уверена, что он, как бывший спортсмен, хочет, чтобы соревновались все. Но есть спонсоры, которые диктуют, что нужно делать. Нужно отменить Россию – они отменяют.
Ничего, подождем, они сами еще приползут на коленях и будут умолять», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
Также глава ФЛГР прокомментировала слова Баха о том, что спорт не может быть вне политики, но должен быть политически нейтральным.
«Вы можете вообще как-то это понять? Что это значит? Или в политике, или вне политики.
Все хотят усидеть на двух-трех стульях, сказать так, чтобы никто не понял, и придумать новую бумажку. За последние 3-4 года они уже 25 поправок в Олимпийскую хартию МОК внесли – это нормально, что ли?
Надо быть сильнее и не обращать на них внимания для того, чтобы они не получали лишний раз хайп от наших слов», – отметила Вяльбе.
В России уверены, что Америка спонсирует МОК, поэтому Бах отстраняет наших. А это правда?
На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм
✅спорт вне политики
❌лицемерие запада
✅двойные стандарты
✅приползут на коленях
>За последние 3-4 года они уже 25 поправок в Олимпийскую хартию МОК внесли – это нормально, что ли?
лучше бы про конституцию своей страны поинтересовалась, нормально ли на пеньках переписывать?
А пока нужно просто сплотиться вокруг и еще немного потерпеть.
1. МОК исключает Россию из Олимпиад
2. Россия ждёт.
3. МОК приползает на коленях.
Все логично и сходится. У МОК нет шансов.
Ничего не слипнется?
- Зачем?
- Ну надо...
вот только все турбопатриоты почему-то хотят обсудить кругомврагов, а в своей избе прибираться не желают
по поводу российской конституции я считаю, что её не стоило переписывать
Это как на выборах у тебя, идешь от Единой России, продаешь депутатское место мужу Слуцкой, и ты типа вне политики и не отвечаешь за предвыборные обещания и басни.
Но уже после слов, что спортсменам надо забить на Олимпиаду и т. д - уже ничто не удивит
Как человек, который знает, что такое спорт, знает, как всю жизнь идут спортсмены к ОИ, может заявлять такое - до сих пор не пойму
Удивила
Спорт не существует в вакууме или на другой планете. Одобрила бы Вяльбе полноправное участие гитлеровской Германии в олимпиадах и всех прочих состязаниях международного спорта, живи она в соответствущее время? Реально? Даже в 1945 году, когда уже был ясен весь масштаб колоссальных преступлений гитлеровского режима?