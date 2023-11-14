Елена Вяльбе: «У МОК есть спонсоры, которые диктуют, что делать. Нужно отменить Россию – они отменяют. Ничего, подождем, еще сами на коленях приползут»

Елена Вяльбе заявила, что на слова главы МОК Баха не стоит обращать внимания.

«Они давно уже со своими этими двойными стандартами. То, что говорит сегодня Томас Бах, не значит, что это будет завтра. Он может сказать что-то свое, что-то новое.

Из последнего: он сказал, что не очень рад, что Россия проводит турниры какие-то. Что это может повлиять на репутацию и интерес к международным организациям.

Я уверена, что он, как бывший спортсмен, хочет, чтобы соревновались все. Но есть спонсоры, которые диктуют, что нужно делать. Нужно отменить Россию – они отменяют.

Ничего, подождем, они сами еще приползут на коленях и будут умолять», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

Также глава ФЛГР прокомментировала слова Баха о том, что спорт не может быть вне политики, но должен быть политически нейтральным.

«Вы можете вообще как-то это понять? Что это значит? Или в политике, или вне политики.

Все хотят усидеть на двух-трех стульях, сказать так, чтобы никто не понял, и придумать новую бумажку. За последние 3-4 года они уже 25 поправок в Олимпийскую хартию МОК внесли – это нормально, что ли?

Надо быть сильнее и не обращать на них внимания для того, чтобы они не получали лишний раз хайп от наших слов», – отметила Вяльбе.

В России уверены, что Америка спонсирует МОК, поэтому Бах отстраняет наших. А это правда?

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм