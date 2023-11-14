Елена Вяльбе: «У МОК есть спонсоры, которые диктуют, что делать. Нужно отменить Россию – они отменяют. Ничего, подождем, еще сами на коленях приползут»

Теги лыжные гонки МОК ФЛГР Елена Вяльбе Томас Бах Лыжи

Елена Вяльбе заявила, что на слова главы МОК Баха не стоит обращать внимания.

«Они давно уже со своими этими двойными стандартами. То, что говорит сегодня Томас Бах, не значит, что это будет завтра. Он может сказать что-то свое, что-то новое.

Из последнего: он сказал, что не очень рад, что Россия проводит турниры какие-то. Что это может повлиять на репутацию и интерес к международным организациям.

Я уверена, что он, как бывший спортсмен, хочет, чтобы соревновались все. Но есть спонсоры, которые диктуют, что нужно делать. Нужно отменить Россию – они отменяют.

Ничего, подождем, они сами еще приползут на коленях и будут умолять», – сказала глава Федерации лыжных гонок России. 

Также глава ФЛГР прокомментировала слова Баха о том, что спорт не может быть вне политики, но должен быть политически нейтральным.

«Вы можете вообще как-то это понять? Что это значит? Или в политике, или вне политики.

Все хотят усидеть на двух-трех стульях, сказать так, чтобы никто не понял, и придумать новую бумажку. За последние 3-4 года они уже 25 поправок в Олимпийскую хартию МОК внесли – это нормально, что ли?

Надо быть сильнее и не обращать на них внимания для того, чтобы они не получали лишний раз хайп от наших слов», – отметила Вяльбе.  

В России уверены, что Америка спонсирует МОК, поэтому Бах отстраняет наших. А это правда?

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм

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54 комментария

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чек-лист пропагандиста:
✅спорт вне политики
❌лицемерие запада
✅двойные стандарты
✅приползут на коленях

>За последние 3-4 года они уже 25 поправок в Олимпийскую хартию МОК внесли – это нормально, что ли?

лучше бы про конституцию своей страны поинтересовалась, нормально ли на пеньках переписывать?
+37
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Павел Мельников
Вяльбе на полном серьезе говорит то, что на спортсе обычно пишут в ироничном ключе.
+36
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Aleksey Yashin
Ничего, подождем, они сами еще приползут на коленях и будут умолять.
А пока нужно просто сплотиться вокруг и еще немного потерпеть.
+31
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frol92
Что за такая мания у них про ползание на коленях? Это что то видимо на психологическом уровне уже.
+25
0
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Atsuktuvas
Интересно, что протрется раньше - колени у одних или языки у других ?
+13
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dimur
Они уже ползут, просто до России путь не близок. Ждём-с.
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Stan Giroux
Как же они приползут, если они там все еще прошлой зимой замерзли?
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Lavochkin12
Ответ Evgueniy
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ну вот пусть внутри России и сидят, а не ноют про МОК, УФЕА и Спортлото
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Павел Бердышев
Ответ Aleksey Yashin
Ничего, подождем, они сами еще приползут на коленях и будут умолять. А пока нужно просто сплотиться вокруг и еще немного потерпеть.
Сегодня в Екатеринбурге дождь и слякоть. Дочь садилась ко мне в машину, проклиная эту погоду. Когда я ей сказал о том, что нужно немного потерпеть, она мне ответила: "Опять?". Вместе посмеялись.
+9
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Lavochkin12
Ответ frol92
Что за такая мания у них про ползание на коленях? Это что то видимо на психологическом уровне уже.
это национальное, которое пытаются спроецировать и на других тоже
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Антон Александров
Привыкшим стоять на коленях все время кажется, что к ним кто-то должен приползти
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карабашка
Уже подползают!
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Oleg Olegov
План надежный:
1. МОК исключает Россию из Олимпиад
2. Россия ждёт.
3. МОК приползает на коленях.

Все логично и сходится. У МОК нет шансов.
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Казимир Стыцько
А вы хотели и Крым, и ЗАЭС и Азовское море и Бахмутскую соль, и Донецкий уголь , да ещё и олимпиаду?!
Ничего не слипнется?
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Alexander Rokov
"Россию – они отменяют". Существующая власть, мягко скажем - это и есть Россия. А Россия - это существующая власть. Полное тождество, в общем. Узнаю повесточку функционеров, близких к самой же власти.
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Don_Krebs
Секта свидетелей "приползут на коленях" и "вот победим и нас опять везде примут".
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Александр Чупрак
Тут скорее вам милочка придётся на коленях туда ползти
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Фуфик Полосатый
- Томас, давайте же приползем к россиянам на коленях!
- Зачем?
- Ну надо...
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Александр Федоров
Подождать то, конечно, можно, только проблема в том, что не все могут дождаться тот момент когда приползут...
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Lavochkin12
Ответ rdyabin@icloud.com
Не ждать надо, а действовать. Восстановить Советскую Империю! Вслед за украиной пойдет прибалтика!
там-то рфия и кончится ))
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Konstantin_ZV
Наивные, никто не приползет
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omega pepega
Доллар не рухнул. Европа не замерзла. Боюсь и МОК не приползет.
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Александр Пирогов
А мы им скажем....Нет..
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Иван Алейников
Ответ Павел Мельников
Вяльбе на полном серьезе говорит то, что на спортсе обычно пишут в ироничном ключе.
Я не знаю даже как на эту тему надо фантазировать…
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Melnikov1968
" Хорошо, когда зовут в гости, плохо, когда не зовут, но лучше всего, когда зовут, а ты не приходишь". (с) Довлатов С. Д.
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Alexander Rokov
Ответ Don_Krebs
Секта свидетелей "приползут на коленях" и "вот победим и нас опять везде примут".
А что им ещё говорить? Это такой самогипноз, самовнушение. Перефразируя Пьер-Жан Беранже - "Если к правде святой мы дороги найти не умеем (ну или просто не хотим), честь безумцу, который навеет нам сон золотой!"
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Ответ Evgueniy
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её никто не спрашивал, она сама комментирует что хочет.

вот только все турбопатриоты почему-то хотят обсудить кругомврагов, а в своей избе прибираться не желают

по поводу российской конституции я считаю, что её не стоило переписывать
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Dmitry__HiLL
Мне кажется, надо понимать разницу между патриотизмом. Это реально хорошее качество. И наркоманией. То, что говорит Вяльбе - наркомания. Никто никуда не приползет.
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Ярик01
Или в политике, или вне политики.

Это как на выборах у тебя, идешь от Единой России, продаешь депутатское место мужу Слуцкой, и ты типа вне политики и не отвечаешь за предвыборные обещания и басни.
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Hardy
🤣🤡
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King_X
Такая симпатия была к Вяльбе из-за побед и толковых слов ранее

Но уже после слов, что спортсменам надо забить на Олимпиаду и т. д - уже ничто не удивит
Как человек, который знает, что такое спорт, знает, как всю жизнь идут спортсмены к ОИ, может заявлять такое - до сих пор не пойму
Удивила
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Alexander Rokov
"Также глава ФЛГР прокомментировала слова Баха о том, что спорт не может быть вне политики".

Спорт не существует в вакууме или на другой планете. Одобрила бы Вяльбе полноправное участие гитлеровской Германии в олимпиадах и всех прочих состязаниях международного спорта, живи она в соответствущее время? Реально? Даже в 1945 году, когда уже был ясен весь масштаб колоссальных преступлений гитлеровского режима?
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Pavelaznaurov
Интересно одно—— она действительно верит,или просто исполняет….
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nmnackjbxkasbk
Ответ sled
Наш zeнит тоже обратно сразу в 1/4 ЛЧ включат!!!
в финал сразу!
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Wokulski
Конечно, приползут. ФИФА, УЕФА И ИИХФ уж ведь приползли...
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Alex5577
Ответ omega pepega
Доллар не рухнул. Европа не замерзла. Боюсь и МОК не приползет.
Россия не развалилась...
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Пупкин Вольдемар
Английский юмор ,,леди Вяльбе,,?
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Пупкин Вольдемар
Ответ Alestern
Может потому, что Олимпиада в нынешнем виде (с такими горе-руководителями, типа Баха) себя изжила?!.. и то как было раньше ничего уже не будет?! Это же элементарно. Либо Россию возвращают на полных правах, либо переключаемся на что то другое (какие то новые Игры, турниры и т.д.). Так понятней?
Даёшь Всемирные Игры Колхозных Батраков им. Павлика Морозова!
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Пупкин Вольдемар
Ответ rdyabin@icloud.com
Не ждать надо, а действовать. Восстановить Советскую Империю! Вслед за украиной пойдет прибалтика!
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sled
Наш zeнит тоже обратно сразу в 1/4 ЛЧ включат!!!
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elan_
"Денег нет, но вы ползите"©
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Atsuktuvas
Ответ Павел Мельников
Вяльбе на полном серьезе говорит то, что на спортсе обычно пишут в ироничном ключе.
Просто забыла поднять табличку "Сарказм".
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apossym
Чо делать то будем, когда приползут?
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zzzeeerrrooo
У пацриотов ходить на коленях любимое занятие
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nnp165
Приползать никто не будет разумеется, а в остальном Вяльбе права. Из 2 плохих решений, блок России и отмена ОИ вообще, выбрано менее плохое. А отмена по тем самым причинам, ожидаемый бойкот европейскими странами и отказ международных спонсоров. МОК сам по себе эту ситуацию переломить не в состоянии.
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leon01
сами себя отменили...и на мок пеняют,приползут..будут умолять...мечты
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Gun[o|o]ner
Ошибка некоторых наших чиновников, в т.ч. от спорта, что они считают себя эдакими незаменимыми. Но международный профессиональный спорт - это прежде всего бизнес, а значит речь всегда про деньги. Если нас выкидывают оттуда, и притом окончательно, то можно не переживать - рано или поздно найдут кого на замену взять. Правила там со временем слегка подкорректируют, формат немного поменяют, но там однозначно никто и никогда во вред своему карману ничего делать не станет.
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