«Спартак» обыграл «Динамо», Цыплаков забил на 16-й секунде овертайма. Команда Жамнова лидирует на Западе

«Спартак» возглавил таблицу Западной конференции.

Команда тренера обыграла «Динамо» (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

Красно-белые перевели игру в овертайм на 58-й минуте в третьем периоде – отличился Дмитрий Вишневский.

В овертайме « » одержал победу, когда забил на 16-й секунде дополнительного периода.

«Спартак» обогнал « » в турнирной таблице, заняв первое место в таблице Западной конференции с 45 баллами в 31 игре.

У бело-голубых также 45 очков, но меньше побед в основное время.