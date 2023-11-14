«Спартак» обыграл «Динамо», Цыплаков забил на 16-й секунде овертайма. Команда Жамнова лидирует на Западе

Теги Спартак Алексей Жамнов видео КХЛ Дмитрий Вишневский Динамо Максим Цыплаков Хоккей

«Спартак» возглавил таблицу Западной конференции.

Команда тренера Алексея Жамнова обыграла «Динамо» (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Красно-белые перевели игру в овертайм на 58-й минуте в третьем периоде – отличился Дмитрий Вишневский.

В овертайме «Спартак» одержал победу, когда Максим Цыплаков забил на 16-й секунде дополнительного периода.

«Спартак» обогнал «Динамо» в турнирной таблице, заняв первое место в таблице Западной конференции с 45 баллами в 31 игре.

У бело-голубых также 45 очков, но меньше побед в основное время.

15 комментариев

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Алексей Ненахов
Тфу тфу , Спартак в этом сезоне очень хорош
+25
0
+25
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Alexey Catalonsky
Даже Динамики и Кони рады такому Спартаку, наконец-то есть с кем поиграть). А Мы Болельщики Спартака, давно ждали Команду, которая будет приносить нам радость!Спартак с победой!!!
+16
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+16
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Антон Некрасов
Спартак , удивляет , очень рад , что в лиге появилась конкурентно способная команда для топ клубов! дай бог , чтоб тоже стали топ клубом!
+12
0
+12
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Uriah Heep
С победой спартаковское братство!
+10
0
+10
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Doronya
Отдали инициативу в 3м периоде и поплатились. Итог закономерный. +Динамо нужен хороший стабильный вратарь, если задача больше чем пройти первый раунд
+5
0
+5
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Экспертный диван
Классный матч. Эта победа очень важна в плане психологии. Динамо 2 периода было лучше, в третьем Спартак сыграл круто, тем ценее такая победа. Всех КБ с победой!
+2
0
+2
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Faroe
Кудашов с Коноваловым на выход!!!…можно и Готовца сразу же туда тоже!!!…..просто позорище!!!
+2
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Russ Ivan
У Кудашова было желание оберегать одну банку, у Спартака победить. Каждому своё!
+1
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HockeyMan
По игре Динамо было поинтереснее. Первые два периода, нашим вообще ничего не давали сделать. В третьем периоде Динамо встало, Спартак сравнял, а дальше решилось в мастерстве. Локтионова не просто так Жамнов выпустил в первой смене, он выиграл вбрасывание, а Макс зарешал. Наших с победой, Динамо с отличной игрой.
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IVAN-67
Посмотрел таблицу , а там на первой строчке Динамо. И игр меньше и очков больше. Кто то врёт или таблица или спортс. Спартак с красивой победой!
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Ветер
Игра очень понравилась. В отличии от предыдущих, в этой сыграли прагматично.Видно что прибавили в этом компоненте. Этого фактора, очень не хватало с Ладой и конями. Так бы очков было поболе. 100%.
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Дмитрий Посадский
У нас проблемматичная позиция вратарская. В овере ошибка Коновалова. Очень много вратари ошибок делают. Тяжело дальше с такими воротчиками будет...
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`bel-31
Спартак радует.Спасибо.
Спартак или Голдобин?Кто наберет больше очков в регулярке?
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Alexey Catalonsky
Ответ Doronya
Отдали инициативу в 3м периоде и поплатились. Итог закономерный. +Динамо нужен хороший стабильный вратарь, если задача больше чем пройти первый раунд
Очень плотная команда Динамо, ТОП уровень по КХЛ, а всё идеально никогда не будет, смирись, жиза).
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HockeyMan
Ответ IVAN-67
Посмотрел таблицу , а там на первой строчке Динамо. И игр меньше и очков больше. Кто то врёт или таблица или спортс. Спартак с красивой победой!
Даже интересно где вы смотрите таблицу)
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