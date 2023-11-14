«Спартак» обыграл «Динамо», Цыплаков забил на 16-й секунде овертайма. Команда Жамнова лидирует на Западе
«Спартак» возглавил таблицу Западной конференции.
Команда тренера Алексея Жамнова обыграла «Динамо» (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Красно-белые перевели игру в овертайм на 58-й минуте в третьем периоде – отличился Дмитрий Вишневский.
В овертайме «Спартак» одержал победу, когда Максим Цыплаков забил на 16-й секунде дополнительного периода.
«Спартак» обогнал «Динамо» в турнирной таблице, заняв первое место в таблице Западной конференции с 45 баллами в 31 игре.
У бело-голубых также 45 очков, но меньше побед в основное время.
Спартак или Голдобин?Кто наберет больше очков в регулярке?