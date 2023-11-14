Колосков о словах Березуцкого про отъезд из России: «Бред, нормальный человек так никогда не скажет. Почему Василий сам не уехал, когда была возможность?»

Вячеслав Колосков раскритиковал Василия Березуцкого за слова про отъезд из РПЛ.

Экс-защитник ЦСКА и сборной России выразил мнение, что российским футболистам необходимо уезжать за рубеж для развития: «100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну»

«Почему же не уехал сам? Следующий вопрос к нему. У него была такая возможность, он был неплохим футболистом. Но ни он, ни не уехали никуда. Игорь сейчас – вратарь номер один.

Бред какой-то. Нормальный человек, тем более футболист, такого никогда не скажет. Еще и по отношению ко всем видам спорта. Бред человека, который не понимает, о чем он говорит», – сказал почетный президент .

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