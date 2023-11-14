Колосков о словах Березуцкого про отъезд из России: «Бред, нормальный человек так никогда не скажет. Почему Василий сам не уехал, когда была возможность?»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Василий Березуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Вячеслав Колосков Спорт-Экспресс Футбол

Вячеслав Колосков раскритиковал Василия Березуцкого за слова про отъезд из РПЛ.

Экс-защитник ЦСКА и сборной России выразил мнение, что российским футболистам необходимо уезжать за рубеж для развития: «100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну»

«Почему же Василий не уехал сам? Следующий вопрос к нему. У него была такая возможность, он был неплохим футболистом. Но ни он, ни Акинфеев не уехали никуда. Игорь сейчас – вратарь номер один.

Бред какой-то. Нормальный человек, тем более футболист, такого никогда не скажет. Еще и по отношению ко всем видам спорта. Бред человека, который не понимает, о чем он говорит», – сказал почетный президент РФС.

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46 комментариев

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KMR
Дед не понимает разницу.
Уехать из клуба постоянного участника еврокубков и рисковать местом в сборной...
И ситуация сейчас,когда рискуешь только зарплатой и вызовом на товарняк с Новой Гвинеей
+59
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+57
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Bartez1986
Березуцкий жил в мирное время и хорошо играл за свой клуб и сборную. Колосков не понимает, что кое-что с той поры изменилось?
+43
-3
+40
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JENNINGS
Нормальный человек всегда будет желать лучшего для своих сограждан, и глупо отрицать, что переход в европейских клуб - это всегда шаг вперёд в сравнении с РПЛ
+27
-2
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JENNINGS
Ответ schwein
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Играть в более сильном чемпионате против более сильных соперников, играть в еврокубках, познать новый уровень игры, конкуренция, шанс перейти в ещё более статусный клуб (перейти из условного «Гавра» или «Алавеса» это намного проще, чем из «Зенита или «Спартака») и т.д
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rude.
Ответ schwein
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В развитии нет ничего "мифического". Развитие это следствие конкуренции. Человеческая цивилизация выжила потому что племена конкурировали друг с другом.
По-этому если нет конкуренции, нет и развития. Это основы естествознания. Держу в курсе.
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Glyb Aleksey
Забавно, что про необходимость отъезда, если есть возможность, говорят бывшие футболисты, а про то, что это бред - те, кто этот самый футбол с трибуны или по телевизору смотрел.
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Peter Parker
Ответ Bartez1986
Березуцкий жил в мирное время и хорошо играл за свой клуб и сборную. Колосков не понимает, что кое-что с той поры изменилось?
– Слушайте, я тоже много чем недоволен, но для себя решил: никакой эмиграции. Если все нормальные люди из России уедут, ничего хорошего ее точно не ждет. Поэтому должен сказать вам, что быть недовольным, желать перемен и при этом оставлять Отечество – это не самый отважный поступок.

Это слова одного бывшего работника этого сайта, которого сейчас признали иноагентом. Иронично?
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Melnikov1968
А Колосков, судя по всему, считает себя нормальным? Жук ещё тот, наравне с Тарпищевым, Грамовым. Если читать морали, то уж точно не ему. Пробы ставить негде.
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Тайосич
По мнению Колоскова, нормальный человек должен хотеть постоянно жить в *овне. Типичный раб с совковым мышлением.
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Strike36
Ответ Peter Parker
Ну для полноты вопроса, Березуцкий мог уехать в Европу и из Торпедо, а не идти в ЦСКА, тогда еще не в такой уж успешный и постоянный участник еврокубков. Но в армейском клубе тогда были хорошие подъемные в районе 50 к, либо 2 комнатная квартиру
Много игроков знаешь, которые из торпедо в Европу уехали?
+1
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Dszubov
Ответ schwein
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попробуйте устроиться на работу,где в среднем уровень знаний и опыта будет выше,чем у Вас сейчас.сразу получите ответ на свой вопрос
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Natsunoss
Ответ rude.
Кто не говорит? Такое тоже может быть. Но в любом случае чтоб что-то получилось надо начать это делать. Не получилось бы, вернуться в рпл всегда можно. Игрока с евро опытом тут с руками оторвут. В чем проблема вообще?
Вы, в своем комментарии ни словом не упомянули, что с случилось с теми, кто проиграл конкуренцию. Вы разве не видите разницы по условиям для игрока, когда он возвращается в условный РПЛ как побитая собака? Че там по Караваевым, Комличенко и т.д.? С руками отрывают?
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rude.
Ответ Сергей Искимжи
Племена не конкурировали , а уничтожали конкурентов. Цель забрать материальные блага, территории и баб.
И это разве не конкуренция?) Вы понимаете значение этого слова?
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Дмитрий Рабко
Ответ schwein
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Йошка Гвардиол - уехал из Хорватии и дорос до статуса топ-защитника. А на Евро 2020 был дырой в обороне в матче с Испанией.
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Vitto
Ответ Natsunoss
Что?
Х через плечо...
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SpilightTwarkle
Может потому, что Василий играл в клубе, который участвовал в еврокубках, где иногда даже давал бой всяким Манчестер Юнайтедам и Реалам?
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Сергей Кильцов
Почему никто не отвечает на вопрос -, почему Берёза сам в своё время не уехал? Или в Европе этой деревяшке никто бы платил так, , чтоб жить в Марбелье на старости лет. : D
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TheSportNik
Не уехал, потому что не кому там был и не нужен, как и сейчас не нужны многие футболисты в Европе.
Другое дело, что хорошие деньги платили таким, как Березуцкий, а ведь из за лимита , который был тогда в России многие и играли в футбол на высоком уровне и зарабатывали себе денег на шикарную сейчас жизнь.
Что ЦСКА при Гинере в 2005 году не купил бы приличных защитников и голкипера?
Купил бы и выиграл бы лигу чемпионов, ведь в атаке у нас были Вагнер Лав,Карвальо и вся эта непобедимая легионерская банда, которая играла, типа вы нам забьете сколько сможете, а мы сколько захотим.
Лимит только сдерживал приезд в ЦСКА сильных защитников и голкипера, а в других командах была такая же ситуация, что играли разные Саенко.
Не было бы лимита и в России была бы российская АПЛ, ведь были уже сильный ЦСКА,Спартак,Локомотив,Зенит,Динамо, потом Анжи появилось, Рубин был силен.
Скажи спасибо Вася лимиту, а иначе играл бы в ФНЛ где-нибудь, типа английского чемпионшипа и радовался этому.
Да и в Европе российские клубы бы доминировали, но увы Россия пошла по пути, мол надо давать дорогу российским футболистам и с помощью лимита сделала им высокие зарплаты до уровня Халка условно, хотя не было бы лимита и Зенит в лиге чемпионов всех бы рвал, но у них, до голкипер слабый, уровня Малофеева, то всякие Широковы пальцы гнули, а не кому в Европе были не нужны.
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Валентин Волков
Ответ Сергей Кильцов
Почему никто не отвечает на вопрос -, почему Берёза сам в своё время не уехал? Или в Европе этой деревяшке никто бы платил так, , чтоб жить в Марбелье на старости лет. : D
Я могу ответить - потому что с тех пор обстоятельства изменились, чемпионат России стал намного слабее, жизнь в России хуже. Он не говорил, что уезжать надо было в каждый момент времени, а про сейчас. Что сейчас делать в России спортсмену с амбициями? Амбиции это всю жизнь трудиться для того, чтобы стать лучшим в своем деле, а не политиков своей страны порадовать ценой своей карьеры. Даже просто играть в топовых лигах, безотносительно денег и титулов - это более высокий уровень организации, соперничества, обучения и интенсивности. По идее, спортсмен таким и должен быть - хотеть всегда добиться большего от своего тела, стать сильнее как игрок - конечно, в такой ситуации надо уезжать из России сейчас. И не обязательно было уезжать 10 лет назад.
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natetinain
Ответ УльтраПравый
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и не говори. ох уж эта оголтелая испанская пропаганда. слава богу, у нас и в прочих иранах и северных кореях совсем все по -другому.
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schwein
Ответ Dszubov
попробуйте устроиться на работу,где в среднем уровень знаний и опыта будет выше,чем у Вас сейчас.сразу получите ответ на свой вопрос
устроиться кем? уборщицей? помощником секретаря?
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Natsunoss
Ответ Dszubov
попробуйте устроиться на работу,где в среднем уровень знаний и опыта будет выше,чем у Вас сейчас.сразу получите ответ на свой вопрос
Пойдете на такую работу за за 50% от текущего дохода?)
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rude.
Ответ Natsunoss
Почему вы так мало говорите о тех, кто не выдержал конкуренцию?
Кто не говорит? Такое тоже может быть. Но в любом случае чтоб что-то получилось надо начать это делать. Не получилось бы, вернуться в рпл всегда можно. Игрока с евро опытом тут с руками оторвут. В чем проблема вообще?
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СИ
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« бред какой то. Нормальный человек, тем более футболист, такого никогда не скажет»
Ха ха ха, а если не футболист, а работник рфс тренер сборной такое скажет?
Колосков, Вы уж там в рфс определитесь кого как называть а то просто смешно читать все это.
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Paul Spolnikov
Ответ KMR
Дед не понимает разницу. Уехать из клуба постоянного участника еврокубков и рисковать местом в сборной... И ситуация сейчас,когда рискуешь только зарплатой и вызовом на товарняк с Новой Гвинеей
Надеюсь, не только этим
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Ковид 07.10.52
Бред человека, который не понимает, о чем он говорит..
А бред по заказу сверху Колоскову конечно нравится нести.
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shamanius33@gmail.com
Мнение человека развалившего весь постсоветский футбол - абсолютно не важно! Березуцкий в адеквате,ну а Колосков по привычке отстаивает линию партии власти…
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Владислав Дудкин
Ответ KMR
Дед не понимает разницу. Уехать из клуба постоянного участника еврокубков и рисковать местом в сборной... И ситуация сейчас,когда рискуешь только зарплатой и вызовом на товарняк с Новой Гвинеей
Только зарплатой…всего-то навсего 😁🙃🤦🏻‍♂️
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Vitto
Ответ Natsunoss
И другие проблемы ВСУ
Что?
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Peter Parker
Ответ KMR
Дед не понимает разницу. Уехать из клуба постоянного участника еврокубков и рисковать местом в сборной... И ситуация сейчас,когда рискуешь только зарплатой и вызовом на товарняк с Новой Гвинеей
Ну для полноты вопроса, Березуцкий мог уехать в Европу и из Торпедо, а не идти в ЦСКА, тогда еще не в такой уж успешный и постоянный участник еврокубков. Но в армейском клубе тогда были хорошие подъемные в районе 50 к, либо 2 комнатная квартиру
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Peter Parker
Ответ Strike36
Много игроков знаешь, которые из торпедо в Европу уехали?
А это в данном случае неважно. Березуцкий же сам призывает к этому, причем в более сложных условиях.
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Alon Raven
Ответ KMR
Дед не понимает разницу. Уехать из клуба постоянного участника еврокубков и рисковать местом в сборной... И ситуация сейчас,когда рискуешь только зарплатой и вызовом на товарняк с Новой Гвинеей
Поправка. Уехать из клуба постоянного участника еврокубков и покинуть сборную бронзового призёра ЧЕ и четвертьфиналиста ЧМ.
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