Колосков о словах Березуцкого про отъезд из России: «Бред, нормальный человек так никогда не скажет. Почему Василий сам не уехал, когда была возможность?»
Вячеслав Колосков раскритиковал Василия Березуцкого за слова про отъезд из РПЛ.
Экс-защитник ЦСКА и сборной России выразил мнение, что российским футболистам необходимо уезжать за рубеж для развития: «100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну»
«Почему же Василий не уехал сам? Следующий вопрос к нему. У него была такая возможность, он был неплохим футболистом. Но ни он, ни Акинфеев не уехали никуда. Игорь сейчас – вратарь номер один.
Бред какой-то. Нормальный человек, тем более футболист, такого никогда не скажет. Еще и по отношению ко всем видам спорта. Бред человека, который не понимает, о чем он говорит», – сказал почетный президент РФС.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Уехать из клуба постоянного участника еврокубков и рисковать местом в сборной...
И ситуация сейчас,когда рискуешь только зарплатой и вызовом на товарняк с Новой Гвинеей
По-этому если нет конкуренции, нет и развития. Это основы естествознания. Держу в курсе.
Это слова одного бывшего работника этого сайта, которого сейчас признали иноагентом. Иронично?
Другое дело, что хорошие деньги платили таким, как Березуцкий, а ведь из за лимита , который был тогда в России многие и играли в футбол на высоком уровне и зарабатывали себе денег на шикарную сейчас жизнь.
Что ЦСКА при Гинере в 2005 году не купил бы приличных защитников и голкипера?
Купил бы и выиграл бы лигу чемпионов, ведь в атаке у нас были Вагнер Лав,Карвальо и вся эта непобедимая легионерская банда, которая играла, типа вы нам забьете сколько сможете, а мы сколько захотим.
Лимит только сдерживал приезд в ЦСКА сильных защитников и голкипера, а в других командах была такая же ситуация, что играли разные Саенко.
Не было бы лимита и в России была бы российская АПЛ, ведь были уже сильный ЦСКА,Спартак,Локомотив,Зенит,Динамо, потом Анжи появилось, Рубин был силен.
Скажи спасибо Вася лимиту, а иначе играл бы в ФНЛ где-нибудь, типа английского чемпионшипа и радовался этому.
Да и в Европе российские клубы бы доминировали, но увы Россия пошла по пути, мол надо давать дорогу российским футболистам и с помощью лимита сделала им высокие зарплаты до уровня Халка условно, хотя не было бы лимита и Зенит в лиге чемпионов всех бы рвал, но у них, до голкипер слабый, уровня Малофеева, то всякие Широковы пальцы гнули, а не кому в Европе были не нужны.
Ха ха ха, а если не футболист, а работник рфс тренер сборной такое скажет?
Колосков, Вы уж там в рфс определитесь кого как называть а то просто смешно читать все это.
А бред по заказу сверху Колоскову конечно нравится нести.