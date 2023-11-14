Агент Дзюбы о конфликте Артема с Пиняевым: «Уверен, что потасовки не было. Непонятно зачем пытаются раскачать локомотивский паровоз»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия агенты Матч ТВ Сергей Пиняев Леонид Гольдман Футбол

Агент Артема Дзюбы опроверг информацию о потасовке с Сергеем Пиняевым.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что игроки «Локомотива» подрались после матча со «Спартаком».

«Видел появившуюся в телеграм‑каналах информацию о якобы какой‑то потасовке между Артемом и Сергеем. Мне вообще странно читать определение «потасовка» применительно к Пиняеву и Дзюбе. Учитывая их антропометрические данные, между ними потасовки быть не может в принципе.

Допускаю, что Артем мог высказать претензии кому‑то из партнеров после матча со «Спартаком», потому что он был расстроен результатом. Не из‑за принципиальности матча, а из‑за того, что по духу Дзюба – победитель и хочет побеждать в каждом матче, особенно когда команда играла в большинстве. В этом нет чего‑то странного: Артем – лидер и на поле, и в раздевалке, и имеет право высказать свои мысли любому из партнеров.

Уверен, что никаких потасовок и чего‑то подобного не было. У Артема прекрасные отношения со всеми игроками как на поле, так и за его пределами. Думаю, непонятно зачем пытаются выдумать конфликты и раскачать локомотивский паровоз», – сказал Леонид Гольдман.

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20 комментариев

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Смари Муха
Словарный запас пополнен...

Локомотивский паровоз⭐️
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Фарид Харисов
Согласен, драка Дзюба и Пиняева — это случай, где фраза "Лоукик в голову" обретает смысл.
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Павел Судаков
У Артема прекрасные отношения со всеми игроками как на поле, так и в раздевалке, вот возьмём например Володьку Быстрова!
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TaR
Слыша фамилию «Дзюба» ожидать можно чего угодно)))
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Dinamik1
Во всех предыдущих командах дзюба известен как скандалист гнилой можно подумать что в Локо он исправился?Вы спросите у Володьки Быстрова он честно вам все раскажет.
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инок
Наверное, малыш Пиняев победил. Теперь пытаются замять, чтобы Дзюбу прикрыть и не опозорить..))
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Maratik1982
я думаю Пиняев втащил ему!!!
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Demedieu
если Дзюба наехал на пиняя, то я даже спасибо ему скажу, поскольку пиняй мало того что косячит из раза в раз на футбольном поле еще и никаких выводов не делает. какой-то бестолковый и излишне распиаренный
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artpal
Не раскачивайте паровоз!
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stroozh
Пиняев хотел отпинать Дзюбу, но тот провел дзюбалити и вся раздевалка разбежалась очень быстро, спросите у Быстрова)))
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Hong Kil
В раздевалке Дзюба не лидер, а шкафник. Быстров не даст соврать.
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Мукунку хороший
Ответ TaR
Слыша фамилию «Дзюба» ожидать можно чего угодно)))
Только отвратное можно ожидать.. Кто от него ждёт хорошего?
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Ilya Shilovskiy
Отпиняев
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Men77
Хватит раскачивать паровоз!
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hruken
"В этом нет чего‑то странного: Артем – лидер и на поле, и в раздевалке, и имеет право высказать свои мысли любому из партнеров.".. Права первой ночи не хватает.
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Алексей Тихий
Ох,ну зная странный характер
этого дерева,всё вполне возможно.
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Михон Мясной
Ахахах! Меня вчера один клован спрашивал, какие же конфликты у Дзюбы в Локомотиве были (по аналогии с поведением Соболя)???
Я ответил, что ещё не вечер, он совсем недолго за паровозов играет.
Вечер, как оказалось, наступил очень быстро))
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Spartakus1984
Значит потасовка была
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