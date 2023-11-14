Агент Дзюбы о конфликте Артема с Пиняевым: «Уверен, что потасовки не было. Непонятно зачем пытаются раскачать локомотивский паровоз»
Агент Артема Дзюбы опроверг информацию о потасовке с Сергеем Пиняевым.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что игроки «Локомотива» подрались после матча со «Спартаком».
«Видел появившуюся в телеграм‑каналах информацию о якобы какой‑то потасовке между Артемом и Сергеем. Мне вообще странно читать определение «потасовка» применительно к Пиняеву и Дзюбе. Учитывая их антропометрические данные, между ними потасовки быть не может в принципе.
Допускаю, что Артем мог высказать претензии кому‑то из партнеров после матча со «Спартаком», потому что он был расстроен результатом. Не из‑за принципиальности матча, а из‑за того, что по духу Дзюба – победитель и хочет побеждать в каждом матче, особенно когда команда играла в большинстве. В этом нет чего‑то странного: Артем – лидер и на поле, и в раздевалке, и имеет право высказать свои мысли любому из партнеров.
Уверен, что никаких потасовок и чего‑то подобного не было. У Артема прекрасные отношения со всеми игроками как на поле, так и за его пределами. Думаю, непонятно зачем пытаются выдумать конфликты и раскачать локомотивский паровоз», – сказал Леонид Гольдман.
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Локомотивский паровоз⭐️
этого дерева,всё вполне возможно.
Я ответил, что ещё не вечер, он совсем недолго за паровозов играет.
Вечер, как оказалось, наступил очень быстро))