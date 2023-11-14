«Локомотив» об информации про драку Дзюбы и Пиняева: «Слухи не являются правдой. В общении в клубе мы не переходим грань, где начинается недопонимание»

«Локомотив» опроверг слухе о конфликте Артема Дзюбы и Сергея Пиняева.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что игроки «Локомотива» подрались после матча со «Спартаком», что привело к конфликту между тренером железнодорожников и гендиректором клуба .

«Слухи, которые распространяются посредством частных каналов в Telegram, не являются правдой. Все возникающие порой вопросы обсуждаются внутри клуба, но в общении друг с другом мы, будь то игроки, тренеры или руководители, не переходим ту грань, за которой начинается недопонимание.

Наши настоящие болельщики, которые наблюдают за матчами «Локомотива», объективно видят характер и сплоченность нашей команды, проявленные, в частности, в последнем победном матче с «Ахматом». Поэтому выводы о качестве подобных публикаций вполне можно сделать самостоятельно.

Команда вместе с главным тренером двигается вперед, все ребята бьются в каждом матче и добиваются поставленных целей. У нас есть команда, где нет равнодушных, команда, которая хочет и может побеждать», – говорится в заявлении « ».

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