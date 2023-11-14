«Локомотив» об информации про драку Дзюбы и Пиняева: «Слухи не являются правдой. В общении в клубе мы не переходим грань, где начинается недопонимание»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Владимир Леонченко Михаил Галактионов Сергей Пиняев Футбол

«Локомотив» опроверг слухе о конфликте Артема Дзюбы и Сергея Пиняева.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что игроки «Локомотива» подрались после матча со «Спартаком», что привело к конфликту между тренером железнодорожников Михаилом Галактионовым и гендиректором клуба Владимиром Леонченко.

«Слухи, которые распространяются посредством частных каналов в Telegram, не являются правдой. Все возникающие порой вопросы обсуждаются внутри клуба, но в общении друг с другом мы, будь то игроки, тренеры или руководители, не переходим ту грань, за которой начинается недопонимание.

Наши настоящие болельщики, которые наблюдают за матчами «Локомотива», объективно видят характер и сплоченность нашей команды, проявленные, в частности, в последнем победном матче с «Ахматом». Поэтому выводы о качестве подобных публикаций вполне можно сделать самостоятельно.

Команда вместе с главным тренером двигается вперед, все ребята бьются в каждом матче и добиваются поставленных целей. У нас есть команда, где нет равнодушных, команда, которая хочет и может побеждать», – говорится в заявлении «Локомотива».

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40 комментариев

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T622222
Значит правда
+46
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Сергей Жарковский
Железнодорожники перевели стрелки, Локомотив едет по правильному пути.
+23
-1
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papadok
Просто Дзюба сказал: "Уважаемый коллега, траектория Ваших передач сегодня не в полном объеме соответствовала статусу нашего дружного коллектива".
На что Пиняев ответил: "Досточтимый мэтр, я всенепременно приму к сведению Ваши замечания".
+18
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+18
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AlexZhano__
Ну вот кста, потасовка Дзюбы и Пиняева может и плохой момент, но в целом достаточно обычный для футбола.
А вот если Леонченко наорал на Галактионова - это в любом случае неприемлемая херня.
+9
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Фёдор Кузнецов
Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
А Карпов известный врун
+9
-2
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doctor3006
Ответ My Channels To Watch
Дя-дя...дя-дя
Верю. Каждому слову пресс- службы "Локомотива" верю.
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Mihei4
Ответ Всё знаю
Ну ударил допустим Дзюба Пеняева. У того должно остаться что-то на теле? Вряд ли в пылу лютой драки ( которую еле разняли , как уже окрестили) они будут бить друг друга в плечо.
Смотря чем ударил.
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Джон Иваныч
Дзю мастер рукопашного. Отпиняет легко.
+5
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Pertinax Gandi
Тем, кто переходит грань, посылаем мы герань.
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Илья Цветков
Их счастье, что Ахмат обыграли. А то крыть было бы совсем не чем
+3
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Всё знаю
Один сказал, второй ответил.
Максимум может потолкались.
Вот и вся драка.
Раздули как обычно из мухи слона.
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milya ololo
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ T622222
Значит правда
если промолчали = значит правда.
если ответили = значит правда.

хахахаххахаха. вы в любом вопросе такой логикой пользуетесь? :)
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nikolaev-78
Ответ papadok
Просто Дзюба сказал: "Уважаемый коллега, траектория Ваших передач сегодня не в полном объеме соответствовала статусу нашего дружного коллектива". На что Пиняев ответил: "Досточтимый мэтр, я всенепременно приму к сведению Ваши замечания".
Но в более краткой и ёмкой стилистике
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Всё знаю
Ответ T622222
Значит правда
Ну ударил допустим Дзюба Пеняева. У того должно остаться что-то на теле?
Вряд ли в пылу лютой драки ( которую еле разняли , как уже окрестили) они будут бить друг друга в плечо.
+2
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error505
Оперативно работают
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f1reVooDoo
Я очень плохо представляю себе драку Дзюбы и Пиняева)
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Всё знаю
Ответ Mihei4
Смотря чем ударил.
На Пеняева даже если плюнуть, синяк останется))
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Бутан Пропанович
Дзюпе пятерых коротышей как Пивяев нужно и то он их ногами растопчет.
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окечуква
Ну вот и подтвердили сами скандал. Ребята бьются, написано же черным по белому.
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Dmitry Orlov
Ответ Всё знаю
Один сказал, второй ответил. Максимум может потолкались. Вот и вся драка. Раздули как обычно из мухи слона.
"Да ну какая драка. Кто-то кому-то чё-то сказал, кто-то чё-то ответил, в футболе не бывает драк, за редким исключением. Это не драка, это эмоции на поле" (с) Карпин про эпизод с Зиданом
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Dinamik1
Ответ Жорег Борщофф
Дурацкая поговорка.
Очень мудрая поговорка не для дураков.
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Жорег Борщофф
Ответ Dinamik1
Нет дыма без огня
Дурацкая поговорка.
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papadok
Ответ Kranmeister
И пожали друг другу руки
Нет. Отвесили церемонный поклон. Но без рукопожатий (или рукоприкладства), похоже, тоже не обошлось.
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Kranmeister
Ответ nikolaev-78
Но в более краткой и ёмкой стилистике
Лаконично так сказать, без лишних слов
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Kranmeister
Ответ papadok
Просто Дзюба сказал: "Уважаемый коллега, траектория Ваших передач сегодня не в полном объеме соответствовала статусу нашего дружного коллектива". На что Пиняев ответил: "Досточтимый мэтр, я всенепременно приму к сведению Ваши замечания".
И пожали друг другу руки
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papadok
Ответ nikolaev-78
Но в более краткой и ёмкой стилистике
И, похоже, с выразительной жестикуляцией.
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T622222
Комментарий удален пользователем
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Всё знаю
Ответ Dmitry Orlov
"Да ну какая драка. Кто-то кому-то чё-то сказал, кто-то чё-то ответил, в футболе не бывает драк, за редким исключением. Это не драка, это эмоции на поле" (с) Карпин про эпизод с Зиданом
О чем и речь)
Тем более Карпова слушать - такое себе.
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gukmamop
Не опровергли
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ks1923
"не переходим ту грань, за которой начинается недопонимание"
Крайне редко можно не понять за что именно ты получил в торец, так что здесь всё корректно сказано - недопонимания не было.
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TheSportNik
Ну если это правда, то это не драка была, а избиение детей, там просто разные весовые категории.
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Иван Егурнов
Юрий Палыч рассказывал, что в хорошем коллективе должны быть драки и разборки иногда) Говорил что сам даже провоцировал, чтобы слишком гладко всё не было)
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Даниил Корольков
Давид и Голиаф
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Ron Weasley
Правда глаза колит
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viktorpavlov70
Интересно, в последнем матче с Ахматом Тикнизян с Фассоном тоже пытались возникшие вопросы обсудить внутри клуба, и в общении друг с другом они не перешли ту грань, за которой начинается недопонимание? И что было бы, если бы между ними вовремя не возник Лантратов?
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