«Локомотив» об информации про драку Дзюбы и Пиняева: «Слухи не являются правдой. В общении в клубе мы не переходим грань, где начинается недопонимание»
«Локомотив» опроверг слухе о конфликте Артема Дзюбы и Сергея Пиняева.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что игроки «Локомотива» подрались после матча со «Спартаком», что привело к конфликту между тренером железнодорожников Михаилом Галактионовым и гендиректором клуба Владимиром Леонченко.
«Слухи, которые распространяются посредством частных каналов в Telegram, не являются правдой. Все возникающие порой вопросы обсуждаются внутри клуба, но в общении друг с другом мы, будь то игроки, тренеры или руководители, не переходим ту грань, за которой начинается недопонимание.
Наши настоящие болельщики, которые наблюдают за матчами «Локомотива», объективно видят характер и сплоченность нашей команды, проявленные, в частности, в последнем победном матче с «Ахматом». Поэтому выводы о качестве подобных публикаций вполне можно сделать самостоятельно.
Команда вместе с главным тренером двигается вперед, все ребята бьются в каждом матче и добиваются поставленных целей. У нас есть команда, где нет равнодушных, команда, которая хочет и может побеждать», – говорится в заявлении «Локомотива».
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На что Пиняев ответил: "Досточтимый мэтр, я всенепременно приму к сведению Ваши замечания".
А вот если Леонченко наорал на Галактионова - это в любом случае неприемлемая херня.
Максимум может потолкались.
Вот и вся драка.
Раздули как обычно из мухи слона.
если ответили = значит правда.
хахахаххахаха. вы в любом вопросе такой логикой пользуетесь? :)
Вряд ли в пылу лютой драки ( которую еле разняли , как уже окрестили) они будут бить друг друга в плечо.
Тем более Карпова слушать - такое себе.
Крайне редко можно не понять за что именно ты получил в торец, так что здесь всё корректно сказано - недопонимания не было.