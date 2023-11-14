«Это его гражданская позиция». Журова об отказе чемпиона мира по спортивной рыбалке вернуться на Украину

Журова оценила отказ чемпиона мира по спортивной рыбалке вернуться на Украину.

Ранее стало известно, что чемпион мира из Украины Артур Билан решил не возвращаться в свою страну после ЧМ в Италии.

«Не был бы спортсменом, не было бы чемпионата мира, никто бы даже не заметил. Наверняка определенное количество людей принимают такое же решение на Украине. Это его гражданская позиция. Ему пришла повестка, его теперь будут судить.

Не стоит ли нам его пригласить к себе? У нас своих спортсменов нет? Не думаю, что он хочет. Если он сделал такой шаг, наверное, хотел в Европу, а не в Россию», – цитирует депутата Госдумы РФ и олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту Светлану Журову «СЭ».