«Это его гражданская позиция». Журова об отказе чемпиона мира по спортивной рыбалке вернуться на Украину

Теги происшествия Светлана Журова Политика Артур Билан Коньки/шорт-трек

Журова оценила отказ чемпиона мира по спортивной рыбалке вернуться на Украину.

Ранее стало известно, что чемпион мира из Украины Артур Билан решил не возвращаться в свою страну после ЧМ в Италии.

«Не был бы спортсменом, не было бы чемпионата мира, никто бы даже не заметил. Наверняка определенное количество людей принимают такое же решение на Украине. Это его гражданская позиция. Ему пришла повестка, его теперь будут судить.

Не стоит ли нам его пригласить к себе? У нас своих спортсменов нет? Не думаю, что он хочет. Если он сделал такой шаг, наверное, хотел в Европу, а не в Россию», – цитирует депутата Госдумы РФ и олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту Светлану Журову «СЭ».

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
У них - гражданская позиция, у нас - предательство родины, не перепутайте!
+51
-14
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AVKU
Никакой политики, просто не хочет на войну.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Милосавлевич
Ответ Донован хозяин НБА
Через сколько минут россиянина лишили бы гражданства за такую "позицию"?
Через сколько? И кого уже лишили?
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
svft
просто ловить там сейчас нечего)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
riverman1980
Ответ Ебздрогыч
У них - гражданская позиция, у нас - предательство родины, не перепутайте!
Русский может предать только Россию.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ру7евоЙ
Ответ Донован хозяин НБА
Через сколько минут россиянина лишили бы гражданства за такую "позицию"?
А что сделают с ним на родине? Наверное наградят.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Долгополов
Ответ Донован хозяин НБА
Через сколько минут россиянина лишили бы гражданства за такую "позицию"?
Не через сколько, в России нельзя принудительно лишить человека гражданства
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
И в чем смысл комментария Журовой? Даже ослу понятно, что это его гражданская позиция. До чего же бестолковая тётка.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мистер Уайт
Ввести рыбалку на игры дружбы и пускай Артур Билан выступает в паре с Димой Биланом.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Товарищ Майор.
Ответ Koulmann
Вася Березуцкий уехал жить в Испанию -ая-яй, предатель Родины. Уехал украинец - это его гражданская позиция. П - последовательность. Хотя причины примерно одинаковые.
васе две повестки на передовую приходили?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Мельников
Журовой есть дело до спортивных рыбаков, оказывается. Не уверен, что она знала, что таковые существуют. Кстати, как насчет десятков спортсменов из более известных видов, которые из России уехали? У них тоже гражданская позиция, или это другое?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vasyaukupkin
А почему у этого сайта домен .ru а не .ua?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Донован хозяин НБА
Через сколько минут россиянина лишили бы гражданства за такую "позицию"?
+12
-11
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Ну не совсем одинаковые, один сбежал от отправки на убой, а Вася открыто и честно сказал что ему в Испании больше нравится. Молодец, уважение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ivanzhu90
Лучше бы поведения своей коллеги Родниной прокомментировала...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мишаня Кашников
Ответ Ебздрогыч
У них - гражданская позиция, у нас - предательство родины, не перепутайте!
у них- толпа людей мужчину отбивает от тцкашников, у нас - сам контракт подписываешь, не перепутайте!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Зюбин
Ответ Донован хозяин НБА
Через сколько минут россиянина лишили бы гражданства за такую "позицию"?
Через 68 лет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zzzeeerrrooo
Ответ Егор Долгополов
Не через сколько, в России нельзя принудительно лишить человека гражданства
Жаль...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
74CHEL74
Ответ Денис Иваньков
В чем смысл Вашего комментария? Итак видно, что тетка бестолковая.)
а в чем смысл твоего комментария комментария-ведь очевидно что оба бестолковые и тетка тоже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dedushka
Ответ Трент Резнор
Услышать бы хоть раз настоящую гражданскую позицию Журовой
эту позицию лучше видеть, чем слышать. фото вряд ли найдется, но представить ее себе можно без труда
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий