Овечкин не забил в пустые ворота в матче с «Вегасом». Сначала упал в чужой зоне и упустил момент для броска, потом Макмайкл не отдал передачу

Александр Овечкин не забил в пустые ворота в матче с «Вегасом».

Капитан « » упустил шанс обновить рекорд по числу голов в пустые ворота.

Сейчас россиянин делит его с Уэйном Гретцки (у обоих – по 56 за карьеру).

Сегодня в концовке 3-го периода «Голден Найтс» сняли вратаря при счете 1:0 в пользу «Кэпиталс».

Сначала Александр получил передачу на ход и завладел шайбой, но в чужой зоне упал и упустил момент для броска.

Затем к пустым воротам прорвался форвард , который не стал пытаться сделать передачу , а забил сам.

«Вашингтон» завершил матч со счетом 3:0 в свою пользу – на последней минуте Бек Маленстин успел забить вернувшемуся в ворота Логану Томпсону.

Овечкин против «Вегаса»: 3 броска, 4 хита и 3 потери за 21:59 при 7:35 в большинстве