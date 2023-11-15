Овечкин не забил в пустые ворота в матче с «Вегасом». Сначала упал в чужой зоне и упустил момент для броска, потом Макмайкл не отдал передачу
Александр Овечкин не забил в пустые ворота в матче с «Вегасом».
Капитан «Вашингтона» упустил шанс обновить рекорд НХЛ по числу голов в пустые ворота.
Сейчас россиянин делит его с Уэйном Гретцки (у обоих – по 56 за карьеру).
Сегодня в концовке 3-го периода «Голден Найтс» сняли вратаря при счете 1:0 в пользу «Кэпиталс».
Сначала Александр получил передачу на ход и завладел шайбой, но в чужой зоне упал и упустил момент для броска.
Затем к пустым воротам прорвался форвард Коннор Макмайкл, который не стал пытаться сделать передачу Овечкину, а забил сам.
«Вашингтон» завершил матч со счетом 3:0 в свою пользу – на последней минуте Бек Маленстин успел забить вернувшемуся в ворота Логану Томпсону.
Овечкин против «Вегаса»: 3 броска, 4 хита и 3 потери за 21:59 при 7:35 в большинстве
Автор набросил из ничего. А зачем вообще МакМайкл должен был отдавать передачу находясь ближе к пустым воротам?
UPD: Глянул профиль автора, он оказвывается фанат Пенсов. Теперь всё ясно.