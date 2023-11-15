Овечкин не забил в пустые ворота в матче с «Вегасом». Сначала упал в чужой зоне и упустил момент для броска, потом Макмайкл не отдал передачу

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Вегас Бек Маленстин Коннор Макмайкл Хоккей

Александр Овечкин не забил в пустые ворота в матче с «Вегасом».

Капитан «Вашингтона» упустил шанс обновить рекорд НХЛ по числу голов в пустые ворота. 

Сейчас россиянин делит его с Уэйном Гретцки (у обоих – по 56 за карьеру). 

Сегодня в концовке 3-го периода «Голден Найтс» сняли вратаря при счете 1:0 в пользу «Кэпиталс». 

Сначала Александр получил передачу на ход и завладел шайбой, но в чужой зоне упал и упустил момент для броска. 

Затем к пустым воротам прорвался форвард Коннор Макмайкл, который не стал пытаться сделать передачу Овечкину, а забил сам. 

«Вашингтон» завершил матч со счетом 3:0 в свою пользу – на последней минуте Бек Маленстин успел забить вернувшемуся в ворота Логану Томпсону. 

Овечкин против «Вегаса»: 3 броска, 4 хита и 3 потери за 21:59 при 7:35 в большинстве

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58 комментариев

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Ivan Sergeev
Блин, нужно прям совсем тупым быть, чтобы отдавать на фланг на перекрытого защитником игрока, вместо того чтобы просто кинуть по пустым воротам. Нафиг вообще эту чушь было писать?
+56
-7
+49
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BigHead
Ответ DenSpM
Вся надежда на Вашингтон. Будут выигрывать по ходу матчей, соперник будет снимать вратаря, Овечкин будет получать возможности
Он всё командное большинство играет - более чем достаточное количество возможностей получает.
+29
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+28
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Владислав Никонов
Бежал, устал, прилёг.
+28
-4
+24
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DenSpM
Вся надежда на Вашингтон. Будут выигрывать по ходу матчей, соперник будет снимать вратаря, Овечкин будет получать возможности
+19
-7
+12
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C.Nextvanov
Важно не то, что вашики дёрнули всухую лидера чемпионата и обладателя чашки, и не то что Вегас грязно играл против лидеров соперника, а Овечкин клюшкой отхватил и был на грани травмы,а важно, что Ови не забил в пустые и ещё важнее, что даже упал по ходу матча) Охренеть комментарии)
+18
-8
+10
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Montenegro Serbian
Саня по-ходу топовый тролль и решил вывести из себя Духа, который уже побежал постить своё полотно.....но тот его жёстко обламал)
+12
-3
+9
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Denny BETS
"Потом МакМайкл не отдал передачу".
Автор набросил из ничего. А зачем вообще МакМайкл должен был отдавать передачу находясь ближе к пустым воротам?

UPD: Глянул профиль автора, он оказвывается фанат Пенсов. Теперь всё ясно.
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+8
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dimpa
Макмайкл...Макмайкл, первый кандидат на обмен.
+13
-7
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Petrovski
лол, в прошлой игре Саня забил 2 шайбы и воздуханы снова легли под одеялко плакать, а тут вон снова вылезли. Жалко вас, тяжелая жизнь
+7
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trof
Главное команда выиграла у сильного противника а голы свои Саша ещё забьет.
+5
-1
+4
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Александр Филиппов
МайкМайклу предупреждение, в следующий раз вышла с занесением в личное дело.
+13
-9
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Dimash Balatayev
Ну автор, ну зачем вы так?! Перекрыт же был Ови для передачи
+3
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Denny BETS
Ответ BigHead
Он всё командное большинство играет - более чем достаточное количество возможностей получает.
Вашингтон худшая в лиге команда по игре в большинстве. Дело не только в нём.
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Real_v_dushe
Ответ RealFlector
голы тоже пиар?
Если бы он забивал не вагон мало кому нужных голов, а голы, которые приносили бы титулы, то вопрос никаких бы не было, голы сами по себе, конечно, это достижение, но титулы намного выше. Возраст показывает, кто есть кто. Я, например, смотрю, как играет Кросби сейчас и как играет он, это разные планеты, разное понимае игры, качество. И я всегда это видел эту большую разницу между ними и в их лучшие годы, а сейчас это просто пропасть.
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Direct free kick
Ответ Пинающий Достоинства
Ови конечно днищенски играет, ну когда вы видели такие неуклюжести в его исполнении ?! Меня прямо это задевает…, тк я его большой фанат, а он такой болт выложил своими тусовками летними ….
Уже володька крикунов от совковых мантр отошёл, а ты начал. Клиповое мышление зло
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Denny BETS
Ответ Petrovski
лол, в прошлой игре Саня забил 2 шайбы и воздуханы снова легли под одеялко плакать, а тут вон снова вылезли. Жалко вас, тяжелая жизнь
Вообще бредово гавкать на хоккеиста, который на втором месте по всем голам за всю историю. Он уже всё всем доказал.
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kuneglen
Ответ kuneglen
Поясни
На просьбу пояснить и написать понятнее ставить минус?! Это не болельщики , это точно фанаты
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Ярик01
Ответ C.Nextvanov
Важно не то, что вашики дёрнули всухую лидера чемпионата и обладателя чашки, и не то что Вегас грязно играл против лидеров соперника, а Овечкин клюшкой отхватил и был на грани травмы,а важно, что Ови не забил в пустые и ещё важнее, что даже упал по ходу матча) Охренеть комментарии)
Любой +1 набирает здесь куда больше комментариев, чем игра Вашика, чьи результаты сами по себе в России мало кому интересны
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Рамиль Кизимов
Ответ Real_v_dushe
Если бы он забивал не вагон мало кому нужных голов, а голы, которые приносили бы титулы, то вопрос никаких бы не было, голы сами по себе, конечно, это достижение, но титулы намного выше. Возраст показывает, кто есть кто. Я, например, смотрю, как играет Кросби сейчас и как играет он, это разные планеты, разное понимае игры, качество. И я всегда это видел эту большую разницу между ними и в их лучшие годы, а сейчас это просто пропасть.
по твоей шикарной логике Макдэвид, Мэтьюс и прочие распиаренные и ограниченные днари, ибо без кубков. А так у Вашингтона есть выигранная чашка, у Ови там приз самого ценного, за то время что Овечкин играет в НХЛ 2/3 лиги не брали никаких кубков, так что результат есть. Ну и хоккей как бы командная игра, есть великие игроки вообще без титулов. У Кросби, сюрприз, другая позиция на льду, естественно они по разному играют
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SopTecret
Ответ Real_v_dushe
Это всё выглядит, конечно, ужасно. Насколько он был большую часть карьеры крайне ограниченным игроком, настолько же раздут был всегда уровень его пиара. А сейчас просто тихий ужас, насколько он плох.
Вы все его игры в этом сезоне посмотрели?
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Denny BETS
Ответ Непристойное предложение
как раз в таком возрасте спортсмены очень резко деградируют. в прошлом году полтинник мог выбить, в этом 10-15 забьет с учетом пустых ворот.
Пока нельзя так сказать, потому что Вашингтон в целом очень мало забивает весь сезон и парадоксано идёт в зоне плова с отрицательной разницей шайб. Оши, Кузнецов, Уилсон также как и Ови проводят худший сезон. Из первых двух звеньев выделяется только Строум, но у него до сих пор нет ни одной передачи, хотя он центр. Пока два топовых звена ищут свою игру, команду тянут только 3 и 4 звенья.
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vulturecrow
Ответ Ivan Sergeev
Блин, нужно прям совсем тупым быть, чтобы отдавать на фланг на перекрытого защитником игрока, вместо того чтобы просто кинуть по пустым воротам. Нафиг вообще эту чушь было писать?
кликбейт
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Кагов
А вы думали рекорды бить легко!?
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Strannix
Макмайклу в раздевалке походу в тащили после такого...
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Большое сердце Неймара
седого уже ноги не держат,на какой он там рекорд рассчитывает. позор
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Непристойное предложение
как раз в таком возрасте спортсмены очень резко деградируют. в прошлом году полтинник мог выбить, в этом 10-15 забьет с учетом пустых ворот.
+8
-8
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