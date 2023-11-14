Первое звено «Авангарда» Ткачев, Буше и Спунер продлили результативные серии до 8 матчей. Рид забил 22-й гол в сезоне – единоличный лидер гонки снайперов КХЛ
Три игрока первого звена «Авангарда» набрали очки в восьмом матче подряд.
Команда тренера Михаила Кравеца победила «Северсталь» (5:4 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Каждый из игроков первого звена «Авангарда», в котором играют Владимир Ткачев, Райан Спунер и Рид Буше, продлили свои результативные серии до восьми игр.
За этот промежуток Ткачев набрал 19 (4+15) очков, Спунер – 19 (7+12) баллов, Буше – 17 (10+7) очков.
Кроме того, Буше забил гол «Северстали» в первом периоде игры. Шайба стала для форварда 22-й в нынешнем сезоне – это позволило американскому игроку единолично возглавить список лучших снайперов КХЛ, опередив Николая Голдобина (21 гол).
В общей сложности Ткачев набрал 43 (11+32) очка в этом сезоне, Спунер – 38 (13+25) баллов, Буше – 35 (22+13).
Было бы неплохо им вместе обновить статистический топ