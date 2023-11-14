Первое звено «Авангарда» Ткачев, Буше и Спунер продлили результативные серии до 8 матчей. Рид забил 22-й гол в сезоне – единоличный лидер гонки снайперов КХЛ

Теги Авангард Северсталь КХЛ Райан Спунер Владимир Ткачев 1995 Рид Буше Хоккей

Три игрока первого звена «Авангарда» набрали очки в восьмом матче подряд.

Команда тренера Михаила Кравеца победила «Северсталь» (5:4 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Каждый из игроков первого звена «Авангарда», в котором играют Владимир Ткачев, Райан Спунер и Рид Буше, продлили свои результативные серии до восьми игр.

За этот промежуток Ткачев набрал 19 (4+15) очков, Спунер – 19 (7+12) баллов, Буше – 17 (10+7) очков.

Кроме того, Буше забил гол «Северстали» в первом периоде игры. Шайба стала для форварда 22-й в нынешнем сезоне – это позволило американскому игроку единолично возглавить список лучших снайперов КХЛ, опередив Николая Голдобина (21 гол).

В общей сложности Ткачев набрал 43 (11+32) очка в этом сезоне, Спунер – 38 (13+25) баллов, Буше – 35 (22+13).

9 комментариев

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Ястреб
Красавцы 💪👏👍
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Саша Константинов
НУ справедливости ради сегодня не только они играли
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Александр Невский
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Ещё бы Найта вернуть а Шулака отправить обратно то думаю игры заканчивались с другим счётом 7-8 голов забивал бы Авангард но вратарь конечно не уровень Омска по 4 пропускать в каждой игре это уровень ВХЛ Челны .
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srs
А ведь было желание видеть двоих из этого списка в АБ-е. И если Спунер оставался без клуба до самого старта чемпионата и представители казанского клуба видимо были заняты продлением доминатора Петрова... То Ткачев был интересен еще после поездки за океан вместо приглашения ВадюШи. Радует, что такое сочетание сложилось, пускай и не в АБ
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Огюст
Отличное взаимопонимание звена друг с другом и от Этого хорошая постоянная результативность в матчах с соперниками !
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pizzatcarizza
Обогнали спартаковское по забитым шайбам или еще нет?
Было бы неплохо им вместе обновить статистический топ
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Tolkov
Ответ Tolkov
За 8 игр набрали больше очков другие игроки за 30
Чем другие*
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Саша Константинов
Ответ Александр Невский
Ещё бы Найта вернуть а Шулака отправить обратно то думаю игры заканчивались с другим счётом 7-8 голов забивал бы Авангард но вратарь конечно не уровень Омска по 4 пропускать в каждой игре это уровень ВХЛ Челны .
НУ это уже мечты как если бы сделать тому же райану паспорт РФ
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