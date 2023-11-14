Задержан подозреваемый в непреднамеренном убийстве Адама Джонсона. Хоккеист погиб в результате удара лезвием конька по горлу

По делу о гибели хоккеиста Адама Джонсона задержан подозреваемый.

Бывший нападающий «Питтсбурга» Джонсон погиб во время хоккейного матча в Великобритании в результате несчастного случая. Хоккеист английского клуба «Ноттингем Пантерс» получил случайный удар по горлу лезвием конька в матче британского Кубка вызова против «Шеффилд Стилерс».

Мужчина, имя которого в официальных источниках не раскрывается, был арестован полицией. Скорее всего, речь идет об игроке «Шеффилд Стилерз» Мэтте Петгрейве, который ударил Джонсона лезвием конька по горлу.

Задержанный, которого подозревают в в непреднамеренном убийстве, будет находиться под стражей до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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