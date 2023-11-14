Задержан подозреваемый в непреднамеренном убийстве Адама Джонсона. Хоккеист погиб в результате удара лезвием конька по горлу

Теги происшествия Питтсбург чемпионат Великобритании Шеффилд Ноттингем Адам Джонсон Хоккей

По делу о гибели хоккеиста Адама Джонсона задержан подозреваемый.

Бывший нападающий «Питтсбурга» Джонсон погиб во время хоккейного матча в Великобритании в результате несчастного случая. Хоккеист английского клуба «Ноттингем Пантерс» получил случайный удар по горлу лезвием конька в матче британского Кубка вызова против «Шеффилд Стилерс».

Мужчина, имя которого в официальных источниках не раскрывается, был арестован полицией. Скорее всего, речь идет об игроке «Шеффилд Стилерз» Мэтте Петгрейве, который ударил Джонсона лезвием конька по горлу.

Задержанный, которого подозревают в в непреднамеренном убийстве, будет находиться под стражей до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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21 комментарий

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DiffusedLight
Серьёзно? А это не игровой эпизод?
+21
-8
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Виктор Войнов
Ответ DiffusedLight
Серьёзно? А это не игровой эпизод?
это и будет устанавливать следствие
+11
-3
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Caerly
Ответ DiffusedLight
Серьёзно? А это не игровой эпизод?
Там повтор стоит посмотреть. Абсолютно необъяснимое движение.
+9
-1
+8
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sabur
Убил же коньком,как не называй
+6
-2
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Mitya78
Ответ DiffusedLight
Серьёзно? А это не игровой эпизод?
Серьёзно, в УК есть такое понятие "игровой эпизод"?
+8
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KGBeast
Ответ DiffusedLight
Серьёзно? А это не игровой эпизод?
На повторе (особенно замедленном) видно, что он специально ногу выставил, чтобы задеть Джонсона.
+5
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VladimirMezin1
Даже немного странно, как эту ситуацию не взяли под контроль во время игры или сразу после нее. Ну, сколько времени прошло, а задержать только сейчас, еще и с украдкой кто это...
+4
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justbored
Ну ногу-то он аки вандамм выставил. Следствие разберётся, короче. Пока даже обвинение не предъявили.
+6
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Георгий Михеев
Странно. Тогда всех жестких защитников которые игроков ломают надо закрывать на киче за нанесение тяжких телесных -))))
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ГЕНПЛАН
Ответ VladimirMezin1
Даже немного странно, как эту ситуацию не взяли под контроль во время игры или сразу после нее. Ну, сколько времени прошло, а задержать только сейчас, еще и с украдкой кто это...
Хорошо знакомы с британским правосудием?
+2
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Максим Прокофьев
Миллионы минут сыграет в разных лигах мира и такая смерть это ультра редкий случай, но сейчас на всех наденут ошейники в обязательном порядке, хотя достаточно их просто разрешить а игроки пусть сами выбирают
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antoshka-2
Ответ DiffusedLight
Серьёзно? А это не игровой эпизод?
ну не знаю, я видел там "умысел". Он намеренно ехал на другого игрока команды соперника, в отношении которого хотел провести силовой приём. Как результат он не удачно провёл приём и не удержался на ногах и произошла трагедия
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aim
Ответ DiffusedLight
Серьёзно? А это не игровой эпизод?
Есть факт смерти человека в процессе спортивного мероприятия. Это автоматически УД + следствие. А может он имел мотивы, а может - он имеет патологии к таким трюкам...Это обычные юридические процедуры
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Клирик
Ответ justbored
Ну ногу-то он аки вандамм выставил. Следствие разберётся, короче. Пока даже обвинение не предъявили.
Обвинение в непредумышленном убийстве. Что значит не предъявили? Всё в рамках уголовного дела.
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justbored
Ответ Клирик
Обвинение в непредумышленном убийстве. Что значит не предъявили? Всё в рамках уголовного дела.
"Arrested on suspicion" это не то же самое, что "charged".
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