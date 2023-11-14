Ротенберг о сравнении СКА с футбольными клубами: «Ливерпуль», «Ман Сити», «Зенит» – берем пример с лучших. Смотрим, что можно улучшить в нашей системе»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о сравнении СКА с футбольными клубами.

СКА продлил победную серию до трех матчей, обыграв «Ак Барс» (4:2).

– В прошлом сезоне вы сравнивали игру СКА с футбольными «Ливерпулем» и «Ювентусом». На кого похожи армейцы в этом году?

– Мы всегда смотрим на вариативность тактики. Ищем, что улучшить детально.

Всегда нужно стремиться что-то улучшить, мы меняем детали на каждой тренировке.

Но, в целом, наша система игры не поменялась с прошлого сезона.

Только выполнение задания влияет на победы, на качество игры и на результат. В футболе сейчас многие команды играют здорово.

«Ливерпуль» продолжает играть как раньше, «Манчестер Сити», « » тоже надо отметить. Берем пример с лучших. Всегда смотрим, что можно улучшить в нашей системе игры, ищем варианты.

Это важнейшие детали. Много времени проводим, делая видеоанализ. Смотрим все матчи , ВХЛ, МХЛ – берем все лучшее.

И, конечно, всегда смотрим – лучших хоккеистов, лучшие системы игры.

Много наблюдаем за «Вегасом», «Бостоном», «Колорадо» – берем пример с сильнейших команд. Именно детальный пример — что мы можем улучшить в нашей системе игры с каждым днем.

Надо развиваться – каждый день искать что-то лучшее. Детали, за счет которых выигрываем сегодня, мы внесли в нашу тактическую подготовку, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.