Ротенберг о сравнении СКА с футбольными клубами: «Ливерпуль», «Ман Сити», «Зенит» – берем пример с лучших. Смотрим, что можно улучшить в нашей системе»
Роман Ротенберг ответил на вопрос о сравнении СКА с футбольными клубами.
СКА продлил победную серию до трех матчей, обыграв «Ак Барс» (4:2).
– В прошлом сезоне вы сравнивали игру СКА с футбольными «Ливерпулем» и «Ювентусом». На кого похожи армейцы в этом году?
– Мы всегда смотрим на вариативность тактики. Ищем, что улучшить детально.
Всегда нужно стремиться что-то улучшить, мы меняем детали на каждой тренировке.
Но, в целом, наша система игры не поменялась с прошлого сезона.
Только выполнение задания влияет на победы, на качество игры и на результат. В футболе сейчас многие команды играют здорово.
«Ливерпуль» продолжает играть как раньше, «Манчестер Сити», «Зенит» тоже надо отметить. Берем пример с лучших. Всегда смотрим, что можно улучшить в нашей системе игры, ищем варианты.
Это важнейшие детали. Много времени проводим, делая видеоанализ. Смотрим все матчи КХЛ, ВХЛ, МХЛ – берем все лучшее.
И, конечно, всегда смотрим НХЛ – лучших хоккеистов, лучшие системы игры.
Много наблюдаем за «Вегасом», «Бостоном», «Колорадо» – берем пример с сильнейших команд. Именно детальный пример — что мы можем улучшить в нашей системе игры с каждым днем.
Надо развиваться – каждый день искать что-то лучшее. Детали, за счет которых выигрываем сегодня, мы внесли в нашу тактическую подготовку, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
На всю страну такой один
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/pucklover/3191560.html
Ну иначе нет объяснения уже
Да и разгоняющий. Для разгоняющего важно не только хорошо растолкать боб (хотя и там все расписывается по секундам, шаг в шаг), но и проехать в нем, чувствуя все повороты, правильно перенося свою массу на ту или иную сторону болида. При этом, расслабить свое тело на скорости более 100 км в час. Именно этим умением и определяется класс разгоняющего..
Интересно, а к механикам-питстопщикам из Ф1 тоже будут вопросы? Они вроде всего лишь колеса меняют во время гонки.
Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо и Дмитрий Харатьян в фильме "Какого хрена здесь делает Дмитрий Харатьян?".
Блин, теперь ещё вспомнил Пуховик Китайскай. А надо теперь как-то забыть)