Ротенберг о сравнении СКА с футбольными клубами: «Ливерпуль», «Ман Сити», «Зенит» – берем пример с лучших. Смотрим, что можно улучшить в нашей системе»

Теги Зенит СКА премьер-лига Россия НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг ответил на вопрос о сравнении СКА с футбольными клубами.

СКА продлил победную серию до трех матчей, обыграв «Ак Барс» (4:2).

– В прошлом сезоне вы сравнивали игру СКА с футбольными «Ливерпулем» и «Ювентусом». На кого похожи армейцы в этом году?

– Мы всегда смотрим на вариативность тактики. Ищем, что улучшить детально. 

Всегда нужно стремиться что-то улучшить, мы меняем детали на каждой тренировке.

Но, в целом, наша система игры не поменялась с прошлого сезона.

Только выполнение задания влияет на победы, на качество игры и на результат. В футболе сейчас многие команды играют здорово.

«Ливерпуль» продолжает играть как раньше, «Манчестер Сити», «Зенит» тоже надо отметить. Берем пример с лучших. Всегда смотрим, что можно улучшить в нашей системе игры, ищем варианты.

Это важнейшие детали. Много времени проводим, делая видеоанализ. Смотрим все матчи КХЛ, ВХЛ, МХЛ – берем все лучшее.

И, конечно, всегда смотрим НХЛ – лучших хоккеистов, лучшие системы игры.

Много наблюдаем за «Вегасом», «Бостоном», «Колорадо» – берем пример с сильнейших команд. Именно детальный пример — что мы можем улучшить в нашей системе игры с каждым днем.

Надо развиваться –  каждый день искать что-то лучшее. Детали, за счет которых выигрываем сегодня, мы внесли в нашу тактическую подготовку, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

55 комментариев

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Мікалай Ланец
В психиатрии должен появиться отдельный термин- Система Ротенберга.
+77
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Miron_8383
Что из системы игры футбольных клубов он в хоккей внедрить решил? Навесы?)
+41
0
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Георгий Рыженков
У Зенита пример уже взят: государственные деньги, скупка игроков..
+43
-7
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Алмаз Фахрутдинов
Ответ Miron_8383
Что из системы игры футбольных клубов он в хоккей внедрить решил? Навесы?)
Системность
+26
0
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Ответ Мікалай Ланец
В психиатрии должен появиться отдельный термин- Система Ротенберга.
И по ней потом можно будет от армии отмазываться
+19
0
+19
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Alexandr Sokolov
Что-то после поражений про систему он не особо говорил, а тут 3 подряд и не заткнуть))) прям Дзюба
+15
0
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Олег
Вот клоун А.......
+12
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Алмаз Фахрутдинов
Журналист на этот раз из клубной системы? Уточнить что это за система такая не разрешили?
+11
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Илья Владимирович
Ответ Miron_8383
Что из системы игры футбольных клубов он в хоккей внедрить решил? Навесы?)
Да, и игру головой)
+9
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Nickolay Lyskov
Когда в СКА первая пятёрка будет только из бразильцев?
+7
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Oleg Olegov
Ливерпуль, Ман Сити, Зенит, Вегас, Бостон, Колорадо, НХЛ, МХЛ, КХЛ, ВХЛ, Солнечная система, система Станиславского, собаки, кошки, виндовс, ниппель, кде2 под фрибсд, Реал, Ева Эльфи, ландыши, король и шут, доктор Лю, Анатолий, Аматори, тюльпаны, Сталин, Клипперс, Бузова, Титаник, бурунов, виллербан, клэбо, вяльбе, Мусагалиев, Дорохов, дукалис, ментовские войны, нтв, орт, систем оф э даун, эйси диси, Линкин парк, Суоми, лорди- от всех берем лучшее, делаем постоянный видеоанализ, ежедневно улучшая систему.
+5
0
+5
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b08r
Ждем пост от Йозе с хэштегом #система_работает
+5
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MikhaL
То есть система, то нет. Йозе, определись уже.
+4
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Илья Савчук
Клопп и Гвардиола в ах....е с такого сравнения!
+4
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JENNINGS
В «Ливерпуле» и «Ман Сити» хотя бы главный тренер есть😊
+3
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Огюст
Ну всё "Доцента" системной хоккейной академии уже кроме пары ,тройки очередных поражений его команды ни что и ни кто не остановит ! Корреспонденты только будут за ним бегать и конспектировать , а кто не успевает на диктофон записывать его перлы !
+3
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Птюч, Ёж.
Ответ Miron_8383
Что из системы игры футбольных клубов он в хоккей внедрить решил? Навесы?)
забегания, стеночки))
+3
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Илья Владимирович
Ответ Георгий Рыженков
Ну, в хоккее действительно надо уметь играть С головой)
Интересно, а где не надо?)
+3
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Санитар-волк
блииин... именины затянулись )))
+3
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Костя Кот
Ответ Мікалай Ланец
В психиатрии должен появиться отдельный термин- Система Ротенберга.
Синдром Ротенберга.
+2
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Overkiller
Ответ Miron_8383
Что из системы игры футбольных клубов он в хоккей внедрить решил? Навесы?)
Подкаты и... откаты )
+2
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Георгий Рыженков
Ответ Илья Владимирович
Интересно, а где не надо?)
В кëрлинге. Там просто щёткой надо тереть по команде) А ещё в бобслее разгоняющим
+3
-1
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ Miron_8383
Что из системы игры футбольных клубов он в хоккей внедрить решил? Навесы?)
схему 4-4-3
+2
0
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lightrip
Ответ Oleg Olegov
Ливерпуль, Ман Сити, Зенит, Вегас, Бостон, Колорадо, НХЛ, МХЛ, КХЛ, ВХЛ, Солнечная система, система Станиславского, собаки, кошки, виндовс, ниппель, кде2 под фрибсд, Реал, Ева Эльфи, ландыши, король и шут, доктор Лю, Анатолий, Аматори, тюльпаны, Сталин, Клипперс, Бузова, Титаник, бурунов, виллербан, клэбо, вяльбе, Мусагалиев, Дорохов, дукалис, ментовские войны, нтв, орт, систем оф э даун, эйси диси, Линкин парк, Суоми, лорди- от всех берем лучшее, делаем постоянный видеоанализ, ежедневно улучшая систему.
Вы забыли поле кукурузово
+2
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Ми Ша
О какой системе идёт речь,Роман? Ваш инновационный метод будоражит всех. По-видимому к системе нужен систематически системный подход
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rafa_Labret
Клопп и Пеп аж поперхнулись от столь лестного сравнения
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Вячеслав Пустохин
Почему тогда в СКА нет хорошего тренера, как в выше указанных футбольных клубах?
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Spartakus1984
С Ливерпулем сравнение на мой взгляд неуместно, тут правильно было бы, привести в пример ПСЖ, а в общем все три искусственно созданных в успешности клуба,только благодаря деньгам. Никогда их не признают истинные болельщики футбола, потому,что это просто дутые денежные мешки без истории.
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HRYNDEL
Тут уже всё , таблетки и уколы не помогут!!! Не спасти уже парня!!!
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Ветер
Стыд и позор татарам. Что выпустили на волю. Теперь, нам всé это слушать.
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Алексей Малкиель
Ответ Miron_8383
Что из системы игры футбольных клубов он в хоккей внедрить решил? Навесы?)
И Полузащиту
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Георгий Рыженков
Ответ Илья Владимирович
Да, и игру головой)
Ну, в хоккее действительно надо уметь играть С головой)
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Персональные данные Номер 67327384
Натуральный бриолин
На всю страну такой один
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mironovaleks75@bk.ru
Смешной еврей
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Nikita Lobko
А сочи вылетит из высшей лиги....?
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Саша Пушкин
Ответ Мікалай Ланец
В психиатрии должен появиться отдельный термин- Система Ротенберга.
Ну, хоть не с Блокадой в этот раз сравнил или чем-то подобным. Будем считать, что выздоравливает.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/pucklover/3191560.html
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Vorhun
Ура!!! Система заработала!!!
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Саша Че
А про Рому Итальянскую почему не спросили?
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Michael_the_creator
Да он вас троллит уже
Ну иначе нет объяснения уже
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Илья Владимирович
Ответ Георгий Рыженков
В кëрлинге. Там просто щёткой надо тереть по команде) А ещё в бобслее разгоняющим
Вы это зря, керлинг - очень интеллектуальный вид спорта. Если в него погрузиться, то можно много нового открыть. Не зря его называют шахматами на льду.
Да и разгоняющий. Для разгоняющего важно не только хорошо растолкать боб (хотя и там все расписывается по секундам, шаг в шаг), но и проехать в нем, чувствуя все повороты, правильно перенося свою массу на ту или иную сторону болида. При этом, расслабить свое тело на скорости более 100 км в час. Именно этим умением и определяется класс разгоняющего..
Интересно, а к механикам-питстопщикам из Ф1 тоже будут вопросы? Они вроде всего лишь колеса меняют во время гонки.
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Don_Krebs
«Ливерпуль», «Ман Сити», «Зенит» --------------------

Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо и Дмитрий Харатьян в фильме "Какого хрена здесь делает Дмитрий Харатьян?".
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Oleg Olegov
Ответ lightrip
Вы забыли поле кукурузово
Это которое две Марины, пол девятого , фломастер?))
Блин, теперь ещё вспомнил Пуховик Китайскай. А надо теперь как-то забыть)
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Максим Белолипцев
Ответ Miron_8383
Что из системы игры футбольных клубов он в хоккей внедрить решил? Навесы?)
вброс аута
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brig_Mercury
Ответ Miron_8383
Что из системы игры футбольных клубов он в хоккей внедрить решил? Навесы?)
голы в падении через себя с навеса
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ГЕНПЛАН
Ответ Alexandr Sokolov
Что-то после поражений про систему он не особо говорил, а тут 3 подряд и не заткнуть))) прям Дзюба
Дзюба может три раза подряд?))
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Karel
Ответ Валерий Рзянин
Комментарий удален пользователем
Вроде по-русски написано - "..И, конечно, всегда смотрим НХЛ – лучших хоккеистов, лучшие системы игры.."
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Ковид 07.10.52
Да, если бы не было такого типа, его надо было бы придумать народ веселить.
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lightrip
Если заменить «дон» на «система», многое проясняется дон
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Jesse Boy
неплохой такой ряд - убери лишнее.
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Vatokatya
Скрасить вечер после поражения Динамо могут только вью этого блаженного ) Борисыч, от души! Как говорится, аффтар, пеши исчо 😁
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