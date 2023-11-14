Генич заявил, что комментаторы финала ЧМ должны получить ТЭФИ: «Какой, на хрен, «Биатлон от 19.02»?» Губерниев ответил: «Признание коллег надо заслужить! Мы в биатлоне работаем гораздо лучше вас»

Теги телевидение Дмитрий Губерниев Георгий Черданцев Константин Генич ЧМ-2022 Роман Трушечкин Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Комментаторы «Матч ТВ» не согласились по поводу того, кто должен получить ТЭФИ.

Передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» и «Катар-2022. Все на футбол» попали в тройку финалистов ТЭФИ-2023 в номинации «Программа о спорте». Георгий Черданцев и Дмитрий Губерниев номинированы в категории «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор».

Дмитрий Шнякин в связи с этим написал: «Номинации ТЭФИ словно напоминание: я настолько немощный комментатор, что умудрился испортить даже выдающийся финал ЧМ-2022 и потопил партнера Трушечкина, репортаж которого удивительным образом проиграл конкуренцию одному из двух Губерниевых».

Константин Генич поддержал коллегу.

«Без всяких скидок, без всяких лишних отсылок и прочего: комментаторы финала чемпионата мира обязаны получить ТЭФИ! Не должны, а просто обязаны!

Исключительно мое мнение. Не потому, что я дружу с Тру или Шнякой, а потому, что это был великий финал и – однозначно – великолепный комментарий. Ве-ли-ко-леп-ный! Димас/Рома, ТЭФИ от коллег и аудитории вы заслужили без всяких премий от академиков. Аплодирую.

Уважаю и люблю я Диму Губерниева, но какой, на хрен, «Биатлон от 19.02»?! Кошмар» – написал Генич.

Дмитрий Губерниев отреагировал на пост футбольного комментатора.

«Это очень все смешно! Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают ТЭФИ? ТЭФИ дают за прекрасные лыжные и биатлонные репортажи! И за классную программу «Биатлон с Губерниевым», и за блестящую программу «Все на Матч»! Просто надо хорошо работать и не завидовать… И смех и грех…

И не переживайте, дорогие коллеги! Вы проигрывали и будете всегда проигрывать! Это нормально! Это как божий дар и яичница! Признание коллег по цеху надо заслужить! Мы в лыжах и биатлоне работаем гораздо лучше вас всех, вместе взятых, это знает вся наша большая страна!

Зависть, золотые мои коллеги – футбольные комментаторы, чувство плохое! Зависть – удел слабых! А сильные готовятся к зимнему сезону: скоро биатлон и лыжи!

Генич, я правильно понимаю, тот, кто с Месси на поле вышел, тот тоже лучший футболист мира? Костя?

А вот замечательный Георгий Черданцев очень хорошо отработал в студии на ЧМ по футболу и заслуженно выдвинут коллегами по цеху на премию ТЭФИ! Георгий – респект!» – написал ведущий «Матч ТВ».

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12 комментариев

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Ебздрогыч
Вспоминается бессмертная аксиома Эскобара
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igls54
Губерниев раскатал губу, а Генич предъявил гениталии
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ЛыСъ
Губерниев омерзителен с отрывом, ему и приз.
Генич, Шнякин и компания тоже достаточно убоги, но до тошнотворности Губерниева им еще надо тренироваться.
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Dooomer
И тот (губошлеп), и другой (шнякин) делают блевотные репортажи
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justbored
💩💩
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Ковид 07.10.52
И вот стадо приспособленцев при однополярном спортивном ТВ спорят, кто у них племенной бык...тьфу...
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digrease
На самом деле логичный вопрос "Какой нахрен биатлон последние 1,5 года?"
Вся страна смотрит Кубки мира без России? Или все спешат посмотреть Ижевскую винтовку с Губерниевым?
Единственное, чем он может сейчас привлечь внимание - какими-нибудь гадостями, напоминающими людям о существовании Губерниева
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Тиджани Бабангида
Было-бы правильно не вручать эту премию никому. Не заслужили и не обидно
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Peter Parker
Если награждать по делу, то все подобные призы, с отрывом выиграл бы единственный достойный кандидат - интершум
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