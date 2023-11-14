«Авангард» выиграл 7 матчей подряд, поднявшись на 2-е место Востока. «Северсталь» отыгралась на 59:56, но уступила в овертайме
«Авангард» одержал седьмую победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Михаила Кравеца обыграла «Северсталь» (5:4 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Череповчане перевели игру в овертайм за четыре секунды до завершения третьего периода, забив гол в формате «6 на 5» – отличился нападающий Кирилл Пилипенко.
В овертайме победу «Авангарду» принес бросок Райана Спунера.
Таким образом, «Авангард» продлил победную серию до семи матчей и находится на втором месте в таблице Восточной конференции, набрав 41 балл в 30 матчах.
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