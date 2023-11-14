«Авангард» выиграл 7 матчей подряд, поднявшись на 2-е место Востока. «Северсталь» отыгралась на 59:56, но уступила в овертайме

Теги Авангард Северсталь видео КХЛ Михаил Кравец Райан Спунер Кирилл Пилипенко Хоккей

«Авангард» одержал седьмую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Михаила Кравеца обыграла «Северсталь» (5:4 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Череповчане перевели игру в овертайм за четыре секунды до завершения третьего периода, забив гол в формате «6 на 5» – отличился нападающий Кирилл Пилипенко.

В овертайме победу «Авангарду» принес бросок Райана Спунера.

Таким образом, «Авангард» продлил победную серию до семи матчей и находится на втором месте в таблице Восточной конференции, набрав 41 балл в 30 матчах.

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cry
Мишуров стабильно отыграл - 4 гола. За 6 последних матчей, меньше 3 не пропускал. Воротчик хороший нужен.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VasyaFilkin
Ответ Сергей Бакин
отличная игра !! авангард с победой. Только одно удручает Пьянов проиграл 2 сбрасывания в конце)) вообще деревянный ....
Ну а кого нам выпускать? У нас больше нет Найта. Пьянова выпускают, значит в него больше верят, чем в Николишина и других. Да и честно говоря, там больше виноват тот игрок, который мог шайбу у борта подержать в борьбе, прижать её клюшкой, там оставалось секунд 8 как раз. Можно было и упасть на нее, по фиг на удаление. Вспоминаем Минск опять же, как они у борта всей толпой сгрудились. Но у нас просто чел решил проткнуть её по борту, там проиграна борьба и вот два паса и гол.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GusMan
Несмотря на результат, играли как "стадо Кравец". Безусловно, первое звено выделяется, но остальные тоже должны играть. С этим надо что-то делать.
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Константинов
Ответ GusMan
Несмотря на результат, играли как "стадо Кравец". Безусловно, первое звено выделяется, но остальные тоже должны играть. С этим надо что-то делать.
так сегодня 3 и 4 шабу забило не 1 звено да и 2 шаибу забил холодилин
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZubDatsyuka
Ответ GusMan
Несмотря на результат, играли как "стадо Кравец". Безусловно, первое звено выделяется, но остальные тоже должны играть. С этим надо что-то делать.
Стадо Кравец это топ!
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Бакин
отличная игра !! авангард с победой. Только одно удручает Пьянов проиграл 2 сбрасывания в конце)) вообще деревянный ....
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Константинов
Ответ VasyaFilkin
Я вот посмотрел, это был Буше. Он ткнул на Киселя, а тот тоже вообще никак не сыграл.
я вообще не понимаю почему на меньшинство выпускают буше а не хотя бы венгрыжановского того же пусть отдыхает когда меньшинство чтобы не уставал сильно.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rodgeras
Мишуров меньше 3 не пропускает. Пора уже на пару шайб меньше пропускать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Бакин
Ответ VasyaFilkin
Ну а кого нам выпускать? У нас больше нет Найта. Пьянова выпускают, значит в него больше верят, чем в Николишина и других. Да и честно говоря, там больше виноват тот игрок, который мог шайбу у борта подержать в борьбе, прижать её клюшкой, там оставалось секунд 8 как раз. Можно было и упасть на нее, по фиг на удаление. Вспоминаем Минск опять же, как они у борта всей толпой сгрудились. Но у нас просто чел решил проткнуть её по борту, там проиграна борьба и вот два паса и гол.
а можно выиграть сбрасывание и всё.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Маслов
Ответ Rodgeras
Мишуров меньше 3 не пропускает. Пора уже на пару шайб меньше пропускать.
оборона у нас аховая, столько пропускаем,ну Мишуров ,сколько он сегодня выручил,надо оборону подтягивать,в плей офф с такой обороной будут проблемы,и это мягко сказано.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Карпец
Ответ GusMan
Несмотря на результат, играли как "стадо Кравец". Безусловно, первое звено выделяется, но остальные тоже должны играть. С этим надо что-то делать.
идеально не играет ни одна команда, и вообще победителей не судят
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VasyaFilkin
Ответ Сергей Бакин
а можно выиграть сбрасывание и всё.
Это гениально!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GoodZilla
Идеальный матч в плане распределения очков))) И Авангард свои 2 взял, и Северсталь одно с собой увезла, вновь опередив СКА в таблице)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Константинов
кстати хочется из теневых героев отметить венгрыжановского он раз 5 создавал опасные моменты 2 лучшее приобретение после спунера.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Отличная победная серия Авангарда и уже на верхних ступенях Запада !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фёдоров
да уж, победа тяжеловато далась
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Angelgirl
Очень много пропускаем!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Бакин
Ответ VasyaFilkin
Это гениально!
удачи !! расходимся...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rakamakaf0
Ответ Сергей Бакин
а можно выиграть сбрасывание и всё.
Буду занудой, но Вбрасывание же )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Бакин
Ответ Rakamakaf0
Буду занудой, но Вбрасывание же )
да печатать долго)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Goodvin55
Ответ Сергей Бакин
отличная игра !! авангард с победой. Только одно удручает Пьянов проиграл 2 сбрасывания в конце)) вообще деревянный ....
Ну это наш лучший игрок на вбрасываниях. Что имеем то имеем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ястреб
Всех наших, и кто за Команду и Кравца, с победой 💪👍👏Ну ждём комментарии трио КожПлющШев, очень скучно, где они, кто знает?))))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rodgeras
Ответ Саша Константинов
так сегодня 3 и 4 шабу забило не 1 звено да и 2 шаибу забил холодилин
Шайба Холодилина это шайба первого звена. Посмотри на ассистентов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Константинов
Ответ Rodgeras
Шайба Холодилина это шайба первого звена. Посмотри на ассистентов.
ну так наполовину пасовало 1 звено но решил-то холодилин.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VasyaFilkin
Я вот посмотрел, это был Буше. Он ткнул на Киселя, а тот тоже вообще никак не сыграл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hola Hola
По бразильской системе.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий