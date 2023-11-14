«Авангард» выиграл 7 матчей подряд, поднявшись на 2-е место Востока. «Северсталь» отыгралась на 59:56, но уступила в овертайме

«Авангард» одержал седьмую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера обыграла « » (5:4 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

Череповчане перевели игру в овертайм за четыре секунды до завершения третьего периода, забив гол в формате «6 на 5» – отличился нападающий Кирилл Пилипенко.

В овертайме победу « » принес бросок .

Таким образом, «Авангард» продлил победную серию до семи матчей и находится на втором месте в таблице Восточной конференции, набрав 41 балл в 30 матчах.