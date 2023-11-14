Путин об «Играх будущего»: «Идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому, нацеленной идти вперед»

Теги Владимир Путин Игры Будущего Прочие

Владимир Путин поприветствовал участников мероприятия «100 дней до Игр будущего».

Международный турнир по фиджитал-спорту пройдет в Казани в марте 2024 года. 

«Мы в России хорошо понимаем ценность многообразия, в том числе, конечно, и в спорте. Он для нас много больше, чем состязания в силе и мастерстве или основа здорового, активного образа жизни.

Спорт – это символ, воплощение справедливости, равноправия и гуманизма, путь к укреплению взаимопонимания стран и народов.

Они («Игры будущего») уже объединили представителей 50 государств. И это, конечно же, только начало.

Сама идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому, нацеленной идти вперед и при этом способной гармонично соединять самобытное наследие и современность», – сказал Путин. 

По его словам, участники и гости состязаний смогут убедиться в этом сами, приехав в Казань. «В город, в котором развиваются, обогащают друг друга разные традиции и культуры», – добавил президент.

«Нет сомнений, что предстоящий турнир вызовет отклик у миллионов людей и наглядно продемонстрирует, что один из безусловных приоритетов формирующегося многополярного мира – это гармония интеллекта и физического совершенства», – отметил Путин

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8 комментариев

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maks44
Предлагаю придумать киберпрезидента - хуже не будет.
+7
-1
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rdyabin@icloud.com
🤮
+5
-1
+4
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Patriot
Есть уже один "кибердед"...не знаем как от него избавиться..
+3
-1
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Квадратное личико
Мы открыты всему новому и нацелены идти вперёд. Поэтому разосрались со всем цивилизованным миром и кентуемся с Эритреей и Зимбабве! Так победим!
+1
0
+1
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Redhead One
Ответ maks44
Предлагаю придумать киберпрезидента - хуже не будет.
Наверняка где-то в кремле есть баночка с живой головой царя, как в Футураме
+2
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Михаил Савченко
да нормальная идея. симбиоз пропаганды и пользы, все как я люблю
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Oleg Olegov
Было бы норм если бы в Интернешнл команды сначала в Доту играли, а потом выбегали бы толпа на толпу и махались бы без аргументов. Как в компьютерном клубе в детстве)
Вот это фиджитал игры были бы. Будущего)
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