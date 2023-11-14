Путин об «Играх будущего»: «Идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому, нацеленной идти вперед»
Владимир Путин поприветствовал участников мероприятия «100 дней до Игр будущего».
Международный турнир по фиджитал-спорту пройдет в Казани в марте 2024 года.
«Мы в России хорошо понимаем ценность многообразия, в том числе, конечно, и в спорте. Он для нас много больше, чем состязания в силе и мастерстве или основа здорового, активного образа жизни.
Спорт – это символ, воплощение справедливости, равноправия и гуманизма, путь к укреплению взаимопонимания стран и народов.
Они («Игры будущего») уже объединили представителей 50 государств. И это, конечно же, только начало.
Сама идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому, нацеленной идти вперед и при этом способной гармонично соединять самобытное наследие и современность», – сказал Путин.
По его словам, участники и гости состязаний смогут убедиться в этом сами, приехав в Казань. «В город, в котором развиваются, обогащают друг друга разные традиции и культуры», – добавил президент.
«Нет сомнений, что предстоящий турнир вызовет отклик у миллионов людей и наглядно продемонстрирует, что один из безусловных приоритетов формирующегося многополярного мира – это гармония интеллекта и физического совершенства», – отметил Путин.
Что ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады? Все турниры, где у России будет флаг и много медалей
Вот это фиджитал игры были бы. Будущего)