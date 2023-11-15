Кросби набрал 3+1 с «Коламбусом», сделав 13-й хет-трик в регулярках НХЛ. У него 10+9 в 14 играх сезона

Теги Питтсбург Коламбус Сидни Кросби НХЛ Хоккей

Сидни Кросби набрал 3+1 с «Коламбусом», сделав 13-й хет-трик в регулярках НХЛ.

Капитан «Питтсбурга» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Блю Джекетс» (5:3). 

36-летний канадец делит 3-е место по числу игр с 3+ шайбами в регулярках среди действующих игроков с партнером по команде Евгением Малкиным. Больше их только у Александра Овечкина («Вашингтон», 30) и Давида Пастрняка («Бостон», 15).

В активе Кросби также 3 хет-трика в плей-офф. 

У него стало 19 (10+9) очков в 14 играх сезона при полезности «+8». Текущая результативная серия составляет 9 матчей. 

9 комментариев

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мистик
Великоленный Кросби!
+20
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+19
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Александр Бабуев
«В бой идут одни старики» Питтсбург©️
+17
-1
+16
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Кино Музыка
Лучшая форма из всех ветеранов.
+10
-1
+9
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TBFTT
Кросби сегодня был невероятен!
+5
-1
+4
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борецЗАнеСправедливость
Кросбей всё ещё могёт конечно🔥
+4
-1
+3
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VintDV
Кэп в отличной форме! Как раз Малыч и Смит чуток остыли, а он как раз разогрелся!!!
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Cbj Fan
Кросби лучший игрок НХЛ, но увы, если бы Венсан регулярно давал на его звено звено Дженнера, которое ему много не позволило, такого бы не было. Но нет, если не считать гол в пустые, при ассисте пара Фантилли-Воронков, у первого года Годро-Силлинджер-Бемстром, при этом специально, не у второго года Тексье-Курали-Бемстром.
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VintDV
Ответ Александр Бабуев
«В бой идут одни старики» Питтсбург©️
Одного Старика из состава вывели уже:)))
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Рамиль Кизимов
Ответ Кино Музыка
Лучшая форма из всех ветеранов.
Павелски мож даже и круче. Считай 14 очков за 15 игр, при том что старше него в лиге вроде только защитник Джиордано
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