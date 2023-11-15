Кросби набрал 3+1 с «Коламбусом», сделав 13-й хет-трик в регулярках НХЛ. У него 10+9 в 14 играх сезона

Сидни Кросби набрал 3+1 с «Коламбусом», сделав 13-й хет-трик в регулярках НХЛ.

Капитан « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Блю Джекетс» (5:3).

36-летний канадец делит 3-е место по числу игр с 3+ шайбами в регулярках среди действующих игроков с партнером по команде Евгением Малкиным. Больше их только у Александра Овечкина («Вашингтон», 30) и Давида Пастрняка («Бостон», 15).

В активе также 3 хет-трика в плей-офф.

У него стало 19 (10+9) очков в 14 играх сезона при полезности «+8». Текущая результативная серия составляет 9 матчей.