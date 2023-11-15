Чинахов забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ. Он забил в лиге впервые с ноября прошлого года

Егор Чинахов забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата с « » (3:5).

В прошлый раз 22-летний россиянин забивал в в ноябре прошлого года. В декабре он получил травму, после которой завершал сезон в АХЛ.

В текущем сезоне он набрал 1-й балл за результативность в 5-м матче.

Сегодня Чинахов (13:27, 1:46 – в большинстве, «0») отметился 2 бросками в створ, 2 силовыми приемами и 1 блоком.