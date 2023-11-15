Чинахов забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ. Он забил в лиге впервые с ноября прошлого года
Егор Чинахов забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ.
Форвард «Коламбуса» отличился в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (3:5).
В прошлый раз 22-летний россиянин забивал в НХЛ в ноябре прошлого года. В декабре он получил травму, после которой завершал сезон в АХЛ.
В текущем сезоне он набрал 1-й балл за результативность в 5-м матче.
Сегодня Чинахов (13:27, 1:46 – в большинстве, «0») отметился 2 бросками в створ, 2 силовыми приемами и 1 блоком.
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