Чинахов забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ. Он забил в лиге впервые с ноября прошлого года

Теги Питтсбург Коламбус НХЛ Егор Чинахов Хоккей

Егор Чинахов забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Форвард «Коламбуса» отличился в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (3:5). 

В прошлый раз 22-летний россиянин забивал в НХЛ в ноябре прошлого года. В декабре он получил травму, после которой завершал сезон в АХЛ. 

В текущем сезоне он набрал 1-й балл за результативность в 5-м матче. 

Сегодня Чинахов (13:27, 1:46 – в большинстве, «0») отметился 2 бросками в створ, 2 силовыми приемами и 1 блоком. 

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2 комментария

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megaotstoi
Комментаторы вообще не заморачиваются насчет произношения русских фамилий.
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Дмитрий Шелема
Ответ megaotstoi
Комментаторы вообще не заморачиваются насчет произношения русских фамилий.
давно известно что американцы совершенно не парятся об именах собственных из других частей мира, всегда на свой лад произносят
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