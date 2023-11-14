Банк России выпустил серебряные монеты с эмблемами ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива»: «Эти имена знают все болельщики страны»

Центральный банк РФ выпустил памятные монеты с эмблемами спортивных клубов.

В обращение выпущены памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль серии «Российский спорт» с эмблемами , «Динамо» и « ». Тираж монет – 10 тысяч штук каждая.

«Эти имена знают все болельщики страны. ЦСКА и первое пролетарское спортивное общество « » были созданы 100 лет назад, весной 1923 года, «Локомотив» – в январе 1936 года. Клубы воспитали многих чемпионов. Сегодня в их стенах занимаются десятки тысяч взрослых и юных любителей спорта по всей России.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», – говорится в сообщении Банка России.

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