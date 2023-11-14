Банк России выпустил серебряные монеты с эмблемами ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива»: «Эти имена знают все болельщики страны»

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Центральный банк РФ выпустил памятные монеты с эмблемами спортивных клубов.

В обращение выпущены памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль серии «Российский спорт» с эмблемами ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива». Тираж монет – 10 тысяч штук каждая.

«Эти имена знают все болельщики страны. ЦСКА и первое пролетарское спортивное общество «Динамо» были созданы 100 лет назад, весной 1923 года, «Локомотив» – в январе 1936 года. Клубы воспитали многих чемпионов. Сегодня в их стенах занимаются десятки тысяч взрослых и юных любителей спорта по всей России.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», – говорится в сообщении Банка России.

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18 комментариев

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Aleksey Yashin
Спартак: Ну да, ну да, пошёл я #####
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Давид Кочинян
Надо ещё 1 рубль с панорамой «Газпром Арены» выпустить, во столько же обошлась «Зениту»? 🤔
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Заборостроитель
Ответ Aleksey Yashin
Спартак: Ну да, ну да, пошёл я #####
нафнл
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utsh44psmr
Эльвира, иди сюда!
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Social Warrior
Да что там страны - планеты!
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frat3
Спартак пропустили.
Как то странно. Непорядок в Центробанке наблюдается.
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Leon Petov
А где третий клуб Москвы?
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Заборостроитель
Серебряный цент😏
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Игорь Игорев
Ротенберг такой…

https://youtu.be/S-ITauZtSJM?si=-E5JAh_nkugNJTrI
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rarog
Ответ Давид Кочинян
Надо ещё 1 рубль с панорамой «Газпром Арены» выпустить, во столько же обошлась «Зениту»? 🤔
Точно, ведь содержание стадиона только в уплате аренды состоит)
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