Канчельскис согласен с Березуцким: «Уровень российского футбола не соответствует европейскому. Надо уезжать, если хочешь развиваться, Италия, Испания, Германия, Франция – очень сильные страны»
Андрей Канчельскис согласился со словами Василия Березуцкого об отъезде из РПЛ.
Ранее бывший защитник ЦСКА и сборной России заявил, что российским футболистам необходимо уезжать в зарубежные чемпионаты для развития карьеры: «Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну»
«Я всегда говорил и буду говорить: если вы хотите развиваться как спортсмен именно в футболе – я не говорю о других видах спорта – то надо уезжать. Уровень российского футбола не соответствует европейскому. Чтобы двигаться вперед, футболистам лучше уезжать, особенно если есть предложения.
Италия, Испания, Германия, Франция – это все очень сильные страны, поэтому буду только приветствовать, если наши спортсмены будут уезжать туда», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
У нас одни днища, которых баблом завалили
Вон приехал лучший из армян в Сосьедад - и у него позвонки заварачиваются от скорости принятия решений. А отправь его в АПЛ - будет лютый треш
Сейчас без еврокубков и игры сборной с островом С
лоновой кости впереди .
Век спортсмена короткий. В чём суть оставаться вариться в собственном соку с нулевой конкуренцией без еврокубков? Это что, по-вашему развитие российского футбола?
Чтобы прогрессировать, ты должен выступать в сильном чемпионате и играть против сильных соперников, а не против «Сочей», «Уралов» и прочих. Это база.
Деньги - это единственное что может заставить остаться в РПЛ, но а после завершения карьеры что ты будешь вспоминать, как потерял шанс заиграть на топ-уровне и каким тебя запомнят как игрока?