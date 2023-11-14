Канчельскис согласен с Березуцким: «Уровень российского футбола не соответствует европейскому. Надо уезжать, если хочешь развиваться, Италия, Испания, Германия, Франция – очень сильные страны»

Теги ЦСКА Василий Березуцкий премьер-лига Россия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Сборная России по футболу Андрей Канчельскис Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Канчельскис согласился со словами Василия Березуцкого об отъезде из РПЛ.

Ранее бывший защитник ЦСКА и сборной России заявил, что российским футболистам необходимо уезжать в зарубежные чемпионаты для развития карьеры: «Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну»

«Я всегда говорил и буду говорить: если вы хотите развиваться как спортсмен именно в футболе – я не говорю о других видах спорта – то надо уезжать. Уровень российского футбола не соответствует европейскому. Чтобы двигаться вперед, футболистам лучше уезжать, особенно если есть предложения.

Италия, Испания, Германия, Франция – это все очень сильные страны, поэтому буду только приветствовать, если наши спортсмены будут уезжать туда», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

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20 комментариев

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ta-tosha
Даже Бельгия с Голландией и Турцией тоже точно сильнее,
+12
0
+12
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Ena Therapy
Да все адекватные люди это понимают , что без высокой конкуренции никакого развития не будет . Правда и в том ,что депутаты и прочие персонажи к адекватным трудно отнести , так что на их мнение вообще не нужно обращать внимание
+14
-2
+12
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JENNINGS
Ловите адеквата! Респект Андрею!🤝
+6
-2
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Wiley Fox
Куда и кому уезжать?

У нас одни днища, которых баблом завалили
+3
0
+3
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ta-tosha
Дело не только в конкуренции. Главное - уровень и тенденции современной игры. Причина, по которой в последние годы в еврокубках была проблема выйти даже в евро весну - очень медленный, тупой футбол без интенсивности и прессинга. На сейчас - эта проблема умножена на 2. То во что играют в РПЛ - это позавчерашний день, где главная установка это 3 очка через й.. твою ма…. Стоит послушать, о чем говорит условный Юран - и все становиться понятно.
Вон приехал лучший из армян в Сосьедад - и у него позвонки заварачиваются от скорости принятия решений. А отправь его в АПЛ - будет лютый треш
+2
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KMR
Ответ ta-tosha
Даже Бельгия с Голландией и Турцией тоже точно сильнее,
И Португалия,в первую очередь
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Дренажная вода 4
Ответ Ena Therapy
Да все адекватные люди это понимают , что без высокой конкуренции никакого развития не будет . Правда и в том ,что депутаты и прочие персонажи к адекватным трудно отнести , так что на их мнение вообще не нужно обращать внимание
Если они будут озвучивать адекватную позицию, то они очень быстро перестанут быть депутатами.
+2
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ApXuMaHqPuT
Ответ Rio de Janeiro
Что такое "европейский футбол"? В Европе объективно есть большая 7 и все остальные.Где-то особняком стоят Хорватия и Бельгия, мощнейшая школа у Швейцарии и Сербии.Кого ещё в Европе можно выделить? О несоответствии российского футбола говорили и в 2008 и 2018 и какой итог был этого? Или то что сборную отделяли от последнего ЧМ 15 минут, но при этом тогда он тоже не "соответствовал" Сколько по его логике стран интересно соответствуют европейскому уровню)
Так он вроде про топ-лиги и говорит😐
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Kapitan Klos
Канчельскис в роли Капитана Очевидность.
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mascinista
По трансфермаркту наш Зенит на уровне Шеффилд Юнайтед, аутсайдера АПЛ. Но если брать Бундеслигу Зенит был бы крепким середняком, вроде Хоффенхайма. Не вижу смысла игрокам с жирными контрактами здесь уезжать в аутсайдеры лиг кроме АПЛ. Только если хочется свалить.
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KMR
Березуцкому,которого тут некоторые пинают было что терять. Место в еврокубках стабильное и вызов в сборную.
Сейчас без еврокубков и игры сборной с островом С
лоновой кости впереди .
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F.Castro
Ответ ta-tosha
Даже Бельгия с Голландией и Турцией тоже точно сильнее,
Кипр?
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PhilZem
Ответ Ena Therapy
Да все адекватные люди это понимают , что без высокой конкуренции никакого развития не будет . Правда и в том ,что депутаты и прочие персонажи к адекватным трудно отнести , так что на их мнение вообще не нужно обращать внимание
Вы наверное знаете статистику, раз согласны с игроком. Так какая доля уехавших игроков развивались а не стагнировали в Европе? Кто стал там лучше, есть примеры? Их больше 10% от рискнувших?
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JENNINGS
Ответ tankist231
Вы адекватные нет, кому они там нужны, ну честно, менять условный Спартак или зенит, с зп выше ляма, на середняка любой лиги, (в топ не вижу кто потянет), с зп условно максимум 300к,ну кто согласится, легко это после завершения карьеры говорить, кроме головина никто не развился или на скамейке как захарян или как оздоев на своём уровне, ну честно, ну дай вам выбор, вы деньги в России выберите, чем туманные перспективы за бугром
Любой середняк из топ-5 лиг лучше и сильнее «Спартака» и «Зенита».
Век спортсмена короткий. В чём суть оставаться вариться в собственном соку с нулевой конкуренцией без еврокубков? Это что, по-вашему развитие российского футбола?
Чтобы прогрессировать, ты должен выступать в сильном чемпионате и играть против сильных соперников, а не против «Сочей», «Уралов» и прочих. Это база.
Деньги - это единственное что может заставить остаться в РПЛ, но а после завершения карьеры что ты будешь вспоминать, как потерял шанс заиграть на топ-уровне и каким тебя запомнят как игрока?
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