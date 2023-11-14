Андрей Канчельскис согласился со словами Василия Березуцкого об отъезде из РПЛ.

Ранее бывший защитник и сборной России заявил, что российским футболистам необходимо уезжать в зарубежные чемпионаты для развития карьеры: «Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну»

«Я всегда говорил и буду говорить: если вы хотите развиваться как спортсмен именно в футболе – я не говорю о других видах спорта – то надо уезжать. Уровень российского футбола не соответствует европейскому. Чтобы двигаться вперед, футболистам лучше уезжать, особенно если есть предложения.

Италия, Испания, Германия, Франция – это все очень сильные страны, поэтому буду только приветствовать, если наши спортсмены будут уезжать туда», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?