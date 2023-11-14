Отец Кузяева о словах Аршавина про переход в «Гавр»: «Далер и другие ребята представляют Россию в Европе, их стоило бы поддержать. Сын хотел попробовать новый и сильный чемпионат»

Отец Далера Кузяева ответил на критику Андрея Аршавина за переход в «Гавр».

Ранее экс-игрок «Зенита» заявил, что не понимает переход полузащитника в клуб Лиги 1: « » намного круче. Чего он там добьется? В топ-клуб все равно не попадет».

« – заслуженный футболист, у него свое видение, а у нашей семьи – свое. Каждый имеет право высказываться, мы уважаем его мнение, но в этой ситуации, конечно, стоило бы поддержать Далера и других наших ребят, которые уехали играть в Европу. Они представляют Россию!

Мы благодарны «Зениту», но сын хотел попробовать новый и сильный чемпионат, чтобы поиграть против хороших соперников. Далер хотел проверить свой уровень – тут все по-спортивному! Своим переходом почувствовал новые эмоции и уровень игры.

Последний матч между «Гавром» и « » был интересным! Два русских парня вышли друг против друга – даже во Франции об этом написали, а посмотрели матч свыше миллиона человек. Это же интересно, это же новые эмоции!

Мы с Далером благодарны карельскому футболу, « », «Ахмату» и «Зениту». В российском футболе мы прошли путь от любителей до высшей лиги и стали чемпионами. Появилась возможность [сыграть в Европе], сын взял себя в руки и решил попробовать», – сказал Адьям Кузяев.

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