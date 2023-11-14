Отец Кузяева о словах Аршавина про переход в «Гавр»: «Далер и другие ребята представляют Россию в Европе, их стоило бы поддержать. Сын хотел попробовать новый и сильный чемпионат»
Отец Далера Кузяева ответил на критику Андрея Аршавина за переход в «Гавр».
Ранее экс-игрок «Зенита» заявил, что не понимает переход полузащитника в клуб Лиги 1: «Зенит» намного круче. Чего он там добьется? В топ-клуб Далер все равно не попадет».
«Андрей Аршавин – заслуженный футболист, у него свое видение, а у нашей семьи – свое. Каждый имеет право высказываться, мы уважаем его мнение, но в этой ситуации, конечно, стоило бы поддержать Далера и других наших ребят, которые уехали играть в Европу. Они представляют Россию!
Мы благодарны «Зениту», но сын хотел попробовать новый и сильный чемпионат, чтобы поиграть против хороших соперников. Далер хотел проверить свой уровень – тут все по-спортивному! Своим переходом почувствовал новые эмоции и уровень игры.
Последний матч между «Гавром» и «Монако» был интересным! Два русских парня вышли друг против друга – даже во Франции об этом написали, а посмотрели матч свыше миллиона человек. Это же интересно, это же новые эмоции!
Мы с Далером благодарны карельскому футболу, «Нефтехимику», «Ахмату» и «Зениту». В российском футболе мы прошли путь от любителей до высшей лиги и стали чемпионами. Появилась возможность [сыграть в Европе], сын взял себя в руки и решил попробовать», – сказал Адьям Кузяев.
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Примерно так же по соотношению крутости сейчас Зенит и Гавр
Аршавин высказал своё мнение, насколько искренне, вопрос конечно. Но имеет право.
Папе Далера вот вообще не надо оправдываться.
Гавр аутсайдер пятой по силе лиги Европы
Важно, что Лига 1 входит в 5-ку сильнейших лиг мира, там играет куча классных футболистов, а РПЛ в Европе болтается между Бельгией и Грецией и дальше ситуация будет только ухудшаться. Так что Далер молодец, что поехал играть в сильный чемп, а не остался в прикол-лиге зашибать бабло на паспорте😐
По такой логике Головин тоже лопухнулся, тк за все его сезоны в Монако команда серьезно стабильно шла в четверке сезона 2. А в ЦСКА мог бы, УХ!