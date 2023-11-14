Отец Кузяева о словах Аршавина про переход в «Гавр»: «Далер и другие ребята представляют Россию в Европе, их стоило бы поддержать. Сын хотел попробовать новый и сильный чемпионат»

Теги Зенит Монако Андрей Аршавин премьер-лига Россия лига 1 Франция Первая лига Ахмат Гавр Нефтехимик Далер Кузяев Александр Головин Адьям Кузяев Футбол

Отец Далера Кузяева ответил на критику Андрея Аршавина за переход в «Гавр».

Ранее экс-игрок «Зенита» заявил, что не понимает переход полузащитника в клуб Лиги 1: «Зенит» намного круче. Чего он там добьется? В топ-клуб Далер все равно не попадет».

«Андрей Аршавин – заслуженный футболист, у него свое видение, а у нашей семьи – свое. Каждый имеет право высказываться, мы уважаем его мнение, но в этой ситуации, конечно, стоило бы поддержать Далера и других наших ребят, которые уехали играть в Европу. Они представляют Россию!

Мы благодарны «Зениту», но сын хотел попробовать новый и сильный чемпионат, чтобы поиграть против хороших соперников. Далер хотел проверить свой уровень – тут все по-спортивному! Своим переходом почувствовал новые эмоции и уровень игры.

Последний матч между «Гавром» и «Монако» был интересным! Два русских парня вышли друг против друга – даже во Франции об этом написали, а посмотрели матч свыше миллиона человек. Это же интересно, это же новые эмоции!

Мы с Далером благодарны карельскому футболу, «Нефтехимику», «Ахмату» и «Зениту». В российском футболе мы прошли путь от любителей до высшей лиги и стали чемпионами. Появилась возможность [сыграть в Европе], сын взял себя в руки и решил попробовать», – сказал Адьям Кузяев.

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45 комментариев

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JENNINGS
Далер, если вы это читаете! Все адекватные люди рады за вас и ваш переход в «Гавр»! Не слушайте никого, играйте, развивайтесь, пусть у вас всё сложится успешно во Франции! Будем следить за вами!
+123
-5
+118
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angry horse
Будем честны, но Аршавин сморозил ерунду😎
+51
-9
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ApXuMaHqPuT
Кузя всё правильно сделал. Лучше играть в топ-лиге за Гавр, чем тухнуть в местной прикол-лиге без еврокубков и каких-то перспектив😐
+31
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Очки Дани Алвеса
Смысл вообще оправдываться перед абсолютно тупейшей и популистской цитатой Аршавина? Что ж он сам тогда в Арсенал уехал? Зенит тогда был обладателем кубка УЕФА, а Арсенал что?

Примерно так же по соотношению крутости сейчас Зенит и Гавр
+26
-11
+15
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HK Traktor
Аршавин постепенно превращается в настоящего матерого чиновника. Соответственно и речи его потихоньку меняются в нужную сторону.
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vzi
Аршавин сам в топ-клубе 1.5 года только поиграл и потом на лавочку.
+13
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tankist231
Парень шёл к мечте, поиграть за рубежом, потерял в деньгах, такое только уважение вызывает, если честно, даже чемпионство в России уже не те эмоции вызывает без ек, а там несколько клубов из ек, это интересно, тем более в России все выиграл
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Nik Yeremich
Его выбор, Кузяев просто хотел реализовать мечту.
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Всеволод Бобров
Ответ vzi
Аршавин сам в топ-клубе 1.5 года только поиграл и потом на лавочку.
6 место за золотой мяч занимал Андрей, о чем ты говоришь?)
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Olga.t
Далер сделал свой выбор, поехал за мечтой. И молодец, лучше попытаться, чем потом жалеть всю оставшуюся жизнь. Удачи ему!

Аршавин высказал своё мнение, насколько искренне, вопрос конечно. Но имеет право.

Папе Далера вот вообще не надо оправдываться.
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SMART789
Ответ Очки Дани Алвеса
Смысл вообще оправдываться перед абсолютно тупейшей и популистской цитатой Аршавина? Что ж он сам тогда в Арсенал уехал? Зенит тогда был обладателем кубка УЕФА, а Арсенал что? Примерно так же по соотношению крутости сейчас Зенит и Гавр
Арсенал топ клуб из топ лиги

Гавр аутсайдер пятой по силе лиги Европы
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Bedard
все выиграл в России! почему бы не проверить свои уровень в другом чемпионате все правильно сделал Далер! 👍💪
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Rhett Butler
Уважаю Аршавина, но тут он не прав!
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ApXuMaHqPuT
Ответ Restart Serdobsk
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Мне пофиг на плюсики.
Важно, что Лига 1 входит в 5-ку сильнейших лиг мира, там играет куча классных футболистов, а РПЛ в Европе болтается между Бельгией и Грецией и дальше ситуация будет только ухудшаться. Так что Далер молодец, что поехал играть в сильный чемп, а не остался в прикол-лиге зашибать бабло на паспорте😐
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Иван1984
Далер молодец, конечно надо ехать и будет развитие игроков!! Убрать бабло у наших паспортистов, за что получает Зоба???? и прочие посредственности
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Роман Буянов
На удивление здравое высказывание футбольного человека. Каждая строка достойна уважения
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jdrk
Кузя молодец, это была его мечта, он заслужил! Удачи ему! 🤘🏻
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Dmitriy Vin
Ответ vzi
Аршавин сам в топ-клубе 1.5 года только поиграл и потом на лавочку.
Играл дольше. Был в промежутке топом. Забивал Барсе, делал покер Ливерпулю на Энфилде. Вошел в топ20 лучших игроков Арсенала по опросам фанатов
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Гоша Петров
Ответ vzi
Аршавин сам в топ-клубе 1.5 года только поиграл и потом на лавочку.
ну не полтора года а больше,и болельщики Арсенала до сих пор вспоминают его как крутого и сверхталантливого игрока
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Александр Г.
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Ответ Restart Serdobsk
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за какое выживание, Гавр идёт в середине
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KMR
Я бы не слушал этого покорителя Кайрата
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Птюч, Ёж.
Ответ Очки Дани Алвеса
Смысл вообще оправдываться перед абсолютно тупейшей и популистской цитатой Аршавина? Что ж он сам тогда в Арсенал уехал? Зенит тогда был обладателем кубка УЕФА, а Арсенал что? Примерно так же по соотношению крутости сейчас Зенит и Гавр
Арсенал был топ клубом. Реально претендовал на победу в ЛЧ. Зарплата в Арсенале была не меньше, чем в Зените. А что Гавр? Лигу Конференций сможет выиграть?
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Vvild
Ответ Жорег Борщофф
Чем лучше-то? Играть в посредственном клубе без шансов на достойные результаты? Его выбор, конечно, у всех свои тараканы.
Так "Зенит" тоже посредственный клуб без шансов на достойные результаты. Не будем же мы ЧР, находящийся в изоляции от европейского футбола, считать серьёзным турниром.
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Жорег Борщофф
Ответ Гуркюфф
Считаю высшей мерой невоспитанностью осуждать решение другого человека не в присутствии последнего
Получается, что на свете нет ни одного воспитанного человека. =)
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thesuperdrum
Вообще-то это личное дело самого Кузяева и его семьи. Это раз. Молодец, Далер, что уехал попробовать свои силы в Европе, оставив тёплое питерское место. Это два. Ну и, кажется, что это просто обида питерских на Кузяева, поскольку им его явно не хватает в составе
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Жорег Борщофф
Ответ Иван1984
Далер молодец, конечно надо ехать и будет развитие игроков!! Убрать бабло у наших паспортистов, за что получает Зоба???? и прочие посредственности
Дофига он разовьётся,
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Юрий Луговой
Ответ SMART789
Арсенал топ клуб из топ лиги Гавр аутсайдер пятой по силе лиги Европы
Ну Во-первых Гавр сейчас середняк, во вторых, Франция всё равно гораздо выше РПЛ, почему бы не попробовать себя на другом уровне, поиграть с командами которые учавствуют в Еврокубках, если проявить себя можно и в клуб посерьëзнее перейти, пусть и не топ. В зените у него уже не было развития, а сейчас так тем более. Ну а насчёт Арсенала, да Аршавин громко взлетел и ещё громче упал. Не зря говорят, чем выше взлетаешь тем больнее падать. Тот же Павлюченко может и не так ярко играл в Тотенхеме, но не так позорно из него уходил, как Аршавин из Арсенала
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Жорег Борщофф
Ответ Очки Дани Алвеса
Смысл вообще оправдываться перед абсолютно тупейшей и популистской цитатой Аршавина? Что ж он сам тогда в Арсенал уехал? Зенит тогда был обладателем кубка УЕФА, а Арсенал что? Примерно так же по соотношению крутости сейчас Зенит и Гавр
Зенит, несомненно, гораздо круче, что Аршавин и сказал.
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Очки Дани Алвеса
Ответ SMART789
Арсенал топ клуб из топ лиги Гавр аутсайдер пятой по силе лиги Европы
Мсьё, Вы бы обновили свою книжечку с аргументами. Гавр идет на 7 месте прямо сейчас. Уже ради этого стоило ехать пробовать себя во Франции.
По такой логике Головин тоже лопухнулся, тк за все его сезоны в Монако команда серьезно стабильно шла в четверке сезона 2. А в ЦСКА мог бы, УХ!
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Иван Алейников
Ответ prus_3
Далер не читает, папа за него. Папа одобряет.
И это неплохо. Отец в адеквате
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Fomin525
Ответ JENNINGS
Далер, если вы это читаете! Все адекватные люди рады за вас и ваш переход в «Гавр»! Не слушайте никого, играйте, развивайтесь, пусть у вас всё сложится успешно во Франции! Будем следить за вами!
и за Оздоева тоже!
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riverman1980
Шава абсолютно прав насчет перехода Кузяева в Гавр - это футбольный туризм, а не развитие карьеры. Никакого развития Кузяева как игрока и выхода на другой уровень там не будет. Даже во французский топ-клуб он не попадет. В лучшем случае будет поменяет один гавр на другой.
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56prost
... Хе- так то это его выбор, и не о чем разговор. играй Далер где хочеться, на здоровье, успехов
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Сергей Жарковский
Достойному игроку успехов во всех начинаниях! Успехов Далер!👍
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УльтраПравый
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Не в то время Кузя решил перейти, перешел бы до СВО никто и слова бы не сказал
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