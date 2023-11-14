«Наполи» уволил Гарсию и назначил Мадзарри. Вальтер выигрывал с командой Кубок Италии в 2012-м
Руди Гарсия покинул должность главного тренера «Наполи».
Итальянский клуб объявил о назначении Вальтера Мадзарри. 62-летний специалист уже работал с неаполитанцами с 2009 по 2013 год и завоевал Кубок Италии в 2012-м.
Под руководством Гарсии, тренировавшего «Наполи» с июня 2023 года, команда выиграла 6 из 12 матчей в Серии А и на данный момент занимает 4-е место, отставая от лидирующего «Интера» на 10 очков.
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Вот результаты его работы после Наполи:
13-14 Интер - увольнение в ноябре с текущими результатами хуже, чем сейчас у Гарсии
16-17 Уотфорд - 17е место
19-20 Торино - увольнение в феврале с промежуточным 16м местом
21-22 Кальяри - утопил в Серию Б