«Наполи» уволил Гарсию и назначил Мадзарри. Вальтер выигрывал с командой Кубок Италии в 2012-м

Руди Гарсия покинул должность главного тренера «Наполи».

Итальянский клуб объявил о назначении . 62-летний специалист уже работал с неаполитанцами с 2009 по 2013 год и завоевал Кубок Италии в 2012-м.

Под руководством , тренировавшего « » с июня 2023 года, команда выиграла 6 из 12 матчей в Серии А и на данный момент занимает 4-е место, отставая от лидирующего «Интера» на 10 очков.

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