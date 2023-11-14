«Наполи» уволил Гарсию и назначил Мадзарри. Вальтер выигрывал с командой Кубок Италии в 2012-м

Теги Вальтер Мадзарри серия А Италия Наполи отставки Руди Гарсия Футбол

Руди Гарсия покинул должность главного тренера «Наполи».

Итальянский клуб объявил о назначении Вальтера Мадзарри. 62-летний специалист уже работал с неаполитанцами с 2009 по 2013 год и завоевал Кубок Италии в 2012-м.

Под руководством Гарсии, тренировавшего «Наполи» с июня 2023 года, команда выиграла 6 из 12 матчей в Серии А и на данный момент занимает 4-е место, отставая от лидирующего «Интера» на 10 очков.

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59 комментариев

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Артем Дэлькин
А они чего ждали от сезона? Идут в четверке, из группы ЛЧ выйдут в плей-офф. Что сказка закончена было понятно еще в конце прошлого сезона
+77
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+73
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ZarvuR2020
Ждём трио Гамшик - Кавани - Лавесси
+57
-2
+55
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Сергей Максимюк
поменяли плохого тренера на тренера немного хуже)
+44
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fc_champion
Не понимаю, чем он заслужил это возвращение.
Вот результаты его работы после Наполи:
13-14 Интер - увольнение в ноябре с текущими результатами хуже, чем сейчас у Гарсии
16-17 Уотфорд - 17е место
19-20 Торино - увольнение в феврале с промежуточным 16м местом
21-22 Кальяри - утопил в Серию Б
+27
0
+27
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Артём Никулин
Кто-нибудь может внятно объяснить, за что тут принято хейтить Гарсию? Играли же нормально, по составу претензий не было, много моментов создавали. Не везло с реализацией, разве что, но тут претензии то какие к Гарсии? Он виноват, что Хвича, Осимхен и остальные не могут мяч в ворота запульнуть?
+30
-8
+22
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headmaster
Ну сейчас будут менять тренеров, пока кто-то опять оверперфоманс не выдаст и чемпионство не возьмет
+15
-1
+14
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Evgeny Trifonov
Мадзарри это что вроде нашего Рахимова или Талалаева
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Hitgoe Himgob
Ответ Артем Дэлькин
А они чего ждали от сезона? Идут в четверке, из группы ЛЧ выйдут в плей-офф. Что сказка закончена было понятно еще в конце прошлого сезона
Де Лаурентис как обычно
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Артём Никулин
Ответ Serik Alik
Не смотрю матчи Наполи, но мне кажется, что тут Де Лаурентиса не устраивала как игра, так и позиция в лиге. Негоже чемпионам находиться на четвёртом месте.
С Де Лаурентисом понятно, он очень своеобразный президент. Я про аудиторию Спортса, которая с самого назначения жаждала отставки Гарсии
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<~Inter~>
Ответ Артём Никулин
С Де Лаурентисом понятно, он очень своеобразный президент. Я про аудиторию Спортса, которая с самого назначения жаждала отставки Гарсии
так они не смотрят матчи. В прошлом сезоне Наполи был первым, а сейчас четвертый и во всём якобы виноват Гарсия. И как бы всем плевать, что Наполи сдал по игре ещё весной, потеря Кима и травма Осимхена также не помогает Гарсии
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Zhashkovets
Все-таки есть у Де Лаурентиса что-то из нашего менталитета - гонится за прошлым в лучших традициях наших гегемонов.
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Streetbor
шило на мыло 🤷‍♂️
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Рахил Тагиев
Ответ Артём Никулин
Кто-нибудь может внятно объяснить, за что тут принято хейтить Гарсию? Играли же нормально, по составу претензий не было, много моментов создавали. Не везло с реализацией, разве что, но тут претензии то какие к Гарсии? Он виноват, что Хвича, Осимхен и остальные не могут мяч в ворота запульнуть?
ты точно смотришь матчи Наполи??? Они не могли ничего сделать против Униона, плюс сколько моментов у их ворот против того же Эмполи. Эмполи им должен был 3 забивать еще 1 тайме, если говорить о созданных моментах. Другие команды сейчас против того же Униона контролируют игру, а Наполи мучается и в конце пытается прижать, против Эмполи также было.
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lovesalat
Ответ ZarvuR2020
Ждём трио Гамшик - Кавани - Лавесси
и Маджо справа с Де Санктисом на раме
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Игорь Новиков
Де Лаурентис - самодур.
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hiper74
Ответ Evgeny Trifonov
Мадзарри это что вроде нашего Рахимова или Талалаева
Это Сарри без сигареты:)
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ASH11
Ответ Артём Никулин
Кто-нибудь может внятно объяснить, за что тут принято хейтить Гарсию? Играли же нормально, по составу претензий не было, много моментов создавали. Не везло с реализацией, разве что, но тут претензии то какие к Гарсии? Он виноват, что Хвича, Осимхен и остальные не могут мяч в ворота запульнуть?
Просто Де Лаурентис типичный самодур старой закалки, типа Дзампарини или Прециози. Хотя до их уровня ему далеко, но повадки те же. Можно лишь порадоваться за Спаллетти - вовремя свалил.
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Г1алг1а
Ответ Артём Никулин
Кто-нибудь может внятно объяснить, за что тут принято хейтить Гарсию? Играли же нормально, по составу претензий не было, много моментов создавали. Не везло с реализацией, разве что, но тут претензии то какие к Гарсии? Он виноват, что Хвича, Осимхен и остальные не могут мяч в ворота запульнуть?
Больше защита лажает. Уход корейца оказался невосполним
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zzzeeerrrooo
Ответ headmaster
Ну сейчас будут менять тренеров, пока кто-то опять оверперфоманс не выдаст и чемпионство не возьмет
Схема рабочая
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RedDevil1909
Ответ Temer
Не знал, что Мадзарри еще тренирует, вернули свой 2009 -й получается 😊
после Наполи он тренировал Интер,Уотфорд, Торино и Кальяри и все в время с перерывами 1-2 года,из Кальяри как-раз в 22 ом ушел
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Мирзоанис Якубов
Ответ Balt
Результаты вполне неплохи. Но Де Лаурентис это Де Лаурентис. Да и Гарсии как-то не везёт.
Ошибкой сумасшедшего Де Лаурентиса было уже само назначение Гарсии. Можете заминусовать меня, но я не считаю Гарсию сильнее как тренера, чем того же Спалетти или Симоне Индзаги.
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<~Inter~>
Ответ hiper74
Дали бы доработать до конца сезона Гарсии. Летом могли бы назначить нового тренера: Мотта, Палладино, Ди Франческо, да мало ли кого.
Мотта уже отказывал Наполи этим летом
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АРТУР АЛИЕВ
Кажется Наполи по пути Лестера пойдет. После невероятного сезона и победы в лиге начали сдуваться
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Натти Бампо
Ниаполь все… досвидос… когда инвестор не умеет оценивать реальность - это крах
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Антиглор17
Такие рокировки посреди сезона, когда играют на 3 турнира обычно боком выходят команде.
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Pavelaznaurov
Сколько раз платит скупой??? Так вот Лаурентис уже потерял массу денег,будет снижаться цена на Хвичу и Осимхена,собрался уходить Зелинский….еще и на тренере экономит жмотина(. Жаль ,какая была замечательная команда….
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Balt
Ответ fc_champion
Не понимаю, чем он заслужил это возвращение. Вот результаты его работы после Наполи: 13-14 Интер - увольнение в ноябре с текущими результатами хуже, чем сейчас у Гарсии 16-17 Уотфорд - 17е место 19-20 Торино - увольнение в феврале с промежуточным 16м местом 21-22 Кальяри - утопил в Серию Б
По сравнению с Мадзарри, за эти 10 лет Гарсия просто топ-тренер. Ну ничего, сменили одного, по ходу сезона ещё раз сменят если что. )
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Guillermo
Ответ Артем Дэлькин
А они чего ждали от сезона? Идут в четверке, из группы ЛЧ выйдут в плей-офф. Что сказка закончена было понятно еще в конце прошлого сезона
Например, не проигрывать Эмполи
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hiper74
Дали бы доработать до конца сезона Гарсии. Летом могли бы назначить нового тренера: Мотта, Палладино, Ди Франческо, да мало ли кого.
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Balt
Ответ Артем Дэлькин
А они чего ждали от сезона? Идут в четверке, из группы ЛЧ выйдут в плей-офф. Что сказка закончена было понятно еще в конце прошлого сезона
Результаты вполне неплохи. Но Де Лаурентис это Де Лаурентис. Да и Гарсии как-то не везёт.
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Balt
Ответ Артём Никулин
Кто-нибудь может внятно объяснить, за что тут принято хейтить Гарсию? Играли же нормально, по составу претензий не было, много моментов создавали. Не везло с реализацией, разве что, но тут претензии то какие к Гарсии? Он виноват, что Хвича, Осимхен и остальные не могут мяч в ворота запульнуть?
Фанаты КриРо наверное. В Аль-Насре вроде как Гарсия недоволен был КриРо. Вот и хейтят. ))
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Трент Резнор
Неожиданно провернули. Удачи, чё.
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Максим Столбов
Вилльяреал: Наполи только с нас не списывай.
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hiper74
Ответ <~Inter~>
Мотта уже отказывал Наполи этим летом
Посмотрел его контракт, заканчивается летом 24 года. Думаю Уйдёт на повышение.
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Pavelaznaurov
Ответ Игорь Новиков
Де Лаурентис - самодур.
Он просто жмот страшный
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<~Inter~>
Ответ Игорь Новиков
Де Лаурентис - самодур.
Просто нет Джунтоли, который был мостом между главным тренером и ДеЛау
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akakiysob10
Эту новость можно было месяц назад поставить
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Balt
Ответ headmaster
Ну сейчас будут менять тренеров, пока кто-то опять оверперфоманс не выдаст и чемпионство не возьмет
А потом скандал и новый тренер и так по кругу.
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a2wai
Ответ Roman Betenya
Не понимаю, простите за каламбур, всеобщего непонимания. Наполи с Гарсией действительно выступал очень плохо, и хотя тут часть вины лежит на составе, Гарсия явно не был способен исправить ситуацию. Бессилие команды после пропущенных мячей - это точно его вина. Не знаю, как пойдёт у Мадзари, но, по крайней мере, будет интересно наблюдать за ним, если не за командой :)
Да что за ним наблюдать, обычный итальянский физрук, до конца сезона хватит, но ничего серьезного команда представлять не будет, дай Бог если залезет в еврокубки по итогам сезона.
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U
типичный Де Лаурентис.
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Zidane 21
с возвращением старина Вальтер! классная команда была у него в своё время с Кавани и Лавесси
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Pavelaznaurov
Ответ ASH11
Просто Де Лаурентис типичный самодур старой закалки, типа Дзампарини или Прециози. Хотя до их уровня ему далеко, но повадки те же. Можно лишь порадоваться за Спаллетти - вовремя свалил.
Спалетти мудрый человек——ушел тихо без громких слов—— догадывался куда ветер дует——когда продали Кима было ясно к чему идет дело
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*MVP*
Ответ Артём Никулин
Кто-нибудь может внятно объяснить, за что тут принято хейтить Гарсию? Играли же нормально, по составу претензий не было, много моментов создавали. Не везло с реализацией, разве что, но тут претензии то какие к Гарсии? Он виноват, что Хвича, Осимхен и остальные не могут мяч в ворота запульнуть?
всегда легче тренера поменять, чем половину состава
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Anton Yakovlev
3-5-2
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alik055
Зачем вообще брали Гарсию? Всем было понятно, что не тот вариант после Спала. Мадзарри это вообще мимо кассы. Гарсия хотя бы схему не ломал, этот же поставит любимые 3-5-2 и все равно ничего не добьется. Уже давно сбитый летчик!
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Рахил Тагиев
интересно, что он скажет после возвращения? так как после ухода тогда сказал, что у него чувства угасли к команде. причем его никто не увольнял. если на протяжении 3-4 туров игра не улучшится, то мочить будут жестко, но Наполи при нем играла очень хорошо в атаке
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NikoVinkovic
Не понимаю такого хейта в адрес Мадзарри - это фигура для Наполи примерно как Сёмин для Локо. Да, за пределами Неаполя ничего не добился, но для Наполи это человек, который нанёс Наполи на карту современной футбольной Италии. Я вам сразу скажу, что чемпионство он не повторит - ну так а чемпионство Наполи это аномалия, это как если бы чемпионом стала Рома или Фиорентина, вы что, на династию рассчитывали?
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Roman Betenya
Не понимаю, простите за каламбур, всеобщего непонимания. Наполи с Гарсией действительно выступал очень плохо, и хотя тут часть вины лежит на составе, Гарсия явно не был способен исправить ситуацию. Бессилие команды после пропущенных мячей - это точно его вина. Не знаю, как пойдёт у Мадзари, но, по крайней мере, будет интересно наблюдать за ним, если не за командой :)
0
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Средний палец Кирана Тирни
Тот Наполи Мадзарри слово Пайет из ВестХэма в 2016г: блистали не долго, ничего не выиграли , но определённо запомнились публике. Лавесси, Гамшик, Куальярелла - как олицетворение того Неаполя.
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Balt
Гарсия какой-то невезучий. Пора ему в РПЛ. В Спартак. ))
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