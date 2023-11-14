Дзюба выложил юмористический ролик в ответ на слухи о драке с Пиняевым: «И видео слили😂». Сергей ответил роликом с Хасбиком и Шакилом О′Нилом
Артем Дзюба и Сергей Пиняев отреагировали на информацию об их драке.
Сообщалось, что конфликт между футболистами возник после игры со «Спартаком» (1:1) 5 ноября.
35-летний нападающий, тегнув 19-летнего полузащитника, опубликовал юмористический ролик со спаррингом противников с большой разницей в росте и написал: «И видео слили😂».
Пиняев в ответ выложил ролик, в котором блогер Хасбик (Хасбулла Магомедов) в шутку бьет по лицу экс-центрового «Лейкерс» Шакила О′Нила.
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