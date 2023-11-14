Дзюба выложил юмористический ролик в ответ на слухи о драке с Пиняевым: «И видео слили😂». Сергей ответил роликом с Хасбиком и Шакилом О′Нилом

Теги Локомотив Артем Дзюба Шакил О′Нил премьер-лига Россия Сергей Пиняев ахахаха Хасбик Футбол

Артем Дзюба и Сергей Пиняев отреагировали на информацию об их драке.

Сообщалось, что конфликт между футболистами возник после игры со «Спартаком» (1:1) 5 ноября.

35-летний нападающий, тегнув 19-летнего полузащитника, опубликовал юмористический ролик со спаррингом противников с большой разницей в росте и написал: «И видео слили😂».

Пиняев в ответ выложил ролик, в котором блогер Хасбик (Хасбулла Магомедов) в шутку бьет по лицу экс-центрового «Лейкерс» Шакила О′Нила.

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17 комментариев

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Roman
Даже если какой-то словесный конфликт и был, то мы видим, что обычный рабочий момент, который благополучно закрыли, а журналисты раздули уже, как избиение и развал коллектива
+27
-3
+24
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Streetbor
Я прошлый раз рискнул посмотреть слитое видео с Дзюбой, второй раз уже не куплюсь. Спасибо не надо.
+25
-4
+21
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ЛоуренсАравийский
Ответ Roman
Даже если какой-то словесный конфликт и был, то мы видим, что обычный рабочий момент, который благополучно закрыли, а журналисты раздули уже, как избиение и развал коллектива
самое угарное, что любой "инсайд" карпа воспринимается в штыки, что видно по комментам, но в этот раз он прополскал Дзюбу, что для местных шутов словно красная тряпка для быка, и все Ване поверили
+10
-2
+8
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Глаз народа
Кликбейт в деле
+2
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Mandrin Alex
Красиво заткнули рты всем злопыхателям🔥
+3
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Ярик01
Ответ Streetbor
Я прошлый раз рискнул посмотреть слитое видео с Дзюбой, второй раз уже не куплюсь. Спасибо не надо.
Хорошо сказано )
+2
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Vastich
Ответ Streetbor
Я прошлый раз рискнул посмотреть слитое видео с Дзюбой, второй раз уже не куплюсь. Спасибо не надо.
Я не стал смотреть и оказался прав))
+2
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GibsonFlyingV
Ладно хоть не картинкой где Шак с женой,а рядом картинка где хомяку банан пихают
+2
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Dmitriy Racheev
Ответ Spartakus1984
Плохая игра Актеров а какой дзюба врун-все знают
Он не врун, а мир дверь мяч
+2
-1
+1
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bestttttttofthebest
смотрел уже слитые ролики с Дзюбой и на этом хватит)
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Глаз народа
Ответ Roman
Даже если какой-то словесный конфликт и был, то мы видим, что обычный рабочий момент, который благополучно закрыли, а журналисты раздули уже, как избиение и развал коллектива
Из мухи слона или муха слона.... или слон муху, короче вы поняли
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Mordegard Glezgorv
Ответ ЛоуренсАравийский
самое угарное, что любой "инсайд" карпа воспринимается в штыки, что видно по комментам, но в этот раз он прополскал Дзюбу, что для местных шутов словно красная тряпка для быка, и все Ване поверили
Мне интересно, эти "инсайдеры" получают бабки от клубов?
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atomio
Ответ Streetbor
Я прошлый раз рискнул посмотреть слитое видео с Дзюбой, второй раз уже не куплюсь. Спасибо не надо.
Какой из? Их уже столько было… 🥲😏
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