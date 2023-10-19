Конфликт Соболева и Абаскаля, Бензема хотят лишить «Золотого мяча», обвинения президента «Барсы», Туктамышева пропустит сезон, у Неймара разрыв «крестов» и другие новости

1. Скандал в «Спартаке»: Абаскаль отстранил Соболева до возвращения из сборной за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Также тренер недоволен отношением Александра к тренировкам, а сам игрок – ролью на поле и положением Джикии. Между Соболевым и Абаскалем произошла ссора – форвард эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере». Более того, пошли разговоры, что российские игроки «Спартака» недовольны разным отношением Абаскаля к ним и легионерам.

2. Французский депутат Валери Буайе призвал лишить Бензема гражданства и «Золотого мяча» за связь с «Братьями-мусульманами»*. МВД Франции назвало признаки, указывающие на связь Карима с организацией, в частности упомянув пост Хабиба про Макрона. Футболист все сомнительные связи опровергает и готов судиться.

3. Президента «Барсы» Жоана Лапорту обвинили во взяточничестве по делу Негрейры. Хавьера Тебаса подобное уже не удивляет, но огорчает, что это вредит имиджу Ла Лиги.

4. В НХЛ «Оттава» разгромила «Вашингтон» (6:1), Овечкин набрал 1-е очко в сезоне за передачу, но не забил в 3-й игре подряд на старте (в 3-й раз за карьеру) и остался без бросков в створ во 2-й игре подряд (впервые в карьере). У «Сенаторс» Тарасенко набрал 1+1, Зуб забросил 1-ю шайбу в сезоне (и получил травму после броска Овечкина). «Питтсбург» проиграл «Детройту» (3:6), несмотря на очередной гол Малкина. Евгений с 474 шайбами вышел на чистое 3-е место среди лучших российских снайперов в истории лиги, опередив Могильного.

5. Чемпионка мира Елизавета Туктамышева пропустит предстоящий сезон по фигурному катанию. Не хочется признавать, но, похоже, это конец карьеры и переход в ледовые шоу. Яна Рудковская уже анонсировала участие Туктамышевой в проектах Евгения Плющенко. Возможно, что мы увидим Елизавету в роли комментатора. Сама спортсменка ничего не подтвердила и не опровергла – лишь заявила, что «вспомнила, как это – быть на гребне славы».

6. Очередная трагедия Неймара – у бразильца разрыв «крестов» и мениска, восстановление займет не меньше полугода.

7. Сандро Тонали могут дисквалифицировать на год – он ставил на матчи «Милана», в которых не выходил на поле. Другой любитель ставок Николо Фаджоли заявил, что именно Тонали заставил его зарегистрироваться у нелегального букмекера.

8. В КХЛ «Витязь» обыграл «Авангард» (у омичей 1 удар в створ в 3-м периоде), прервав серию из 4 поражений подряд. «Спартак» выиграл 7-й матч подряд, установив новый рекорд клуба в КХЛ. «Сибирь» прервала серию из 6 поражений подряд, обыграв «Торпедо». Все результаты – здесь.

9. Один из осужденных за убийство мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина вышел на свободу. В 2021 году его приговорили к 14,5 годам колонии.

10. В Испании раскопали, что член апелляционной комиссии, сокративший бан Начо в Ла Лиге, – болельщик «Реала». Впрочем, в «Барсе» это решение никого не удивило.

11. Команда Тутберидзе показала ледовую арену нового катка.

12. Сайт Goal.com назвал Францию фаворитом Евро-2024, а Италию поставил лишь на 20-е место.

13. В Алжире приостановили футбольные турниры «из уважения к душам мучеников в результате сионистской агрессии против народа оккупированной Палестины в секторе Газа».

Цитаты дня

Мохамед Салах: «Гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно. Призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшую резню невинных душ»

Адиль Рами: «Мне нравятся Месси и Роналду, но их нельзя сравнивать. Как только Лео касается мяча, ты думаешь: «Господи, помилуй». Отобрать у него мяч невозможно»

Хабиб – об ударе по госпиталю в Газе: «Это геноцид. Никто не заслуживает бомбардировок только потому, что родился там, где родился»

Якуб Янкто о каминг-ауте: «Нелегко быть первым на таком уровне, кто сказал: «Да, я гей». Футбол все еще немного гомофобен»

Арда Туран об ударе по больнице в секторе Газа: «Израиль убивает мирных жителей, ни в чем не повинных детей. Человечество не может жить с этой болью, с этой жестокостью»

* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.