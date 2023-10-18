Франция – фаворит Евро-2024 по версии Goal, Англия – 2-я, Португалия – 3-я, Германия – 7-я, Италия – 20-я

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Сборную Франции назвали фаворитом Евро-2024.

Goal поставил французов на первое место в списке фаворитов предстоящего чемпионата Европы. В тройку вошли Англия и Португалия.

Участие в Евро-2024, который пройдет в Германии, помимо хозяев и этих трех сборных, также гарантировали себе Бельгия, Испания, Шотландия, Турция и Австрия.

Топ-20 фаворитов Евро-2024:

1. Франция

2. Англия

3. Португалия

4. Испания

5. Бельгия

6. Австрия

7. Германия

8. Шотландия

9. Турция

10. Венгрия

11. Албания

12. Словакия

13. Дания

14. Нидерланды

15. Словения

16. Сербия

17. Чехия

18. Швейцария

19. Хорватия

20. Италия

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34 комментария

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vincere
Без Казахстана грош цена такому рейтингу.
+48
-2
+46
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porosenochek
Ответ Caniball
Австрия выше Германии?! Wtf?!
Албания выше Дании и Голландии...
+30
-2
+28
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Caniball
Австрия выше Германии?! Wtf?!
+16
-2
+14
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A Buk
У Италии конечно слабое поколение, но они определенно не 20
+10
-3
+7
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Domian
Мбаппе спокойно может оформить Евро , состав монстроузный, тренер отличный.
+7
-2
+5
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Metalloid
Ответ Caniball
Австрия выше Германии?! Wtf?!
Албания ваше нидерландов!!! Германия в кризисе, но тут всё наркомания )
+6
-1
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Алексей Муравьёв
Австрия на 6 месте, это все что нужно знать об этом неадекватном рейтинге! хахаха
+8
-3
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Кирилл Голивец
Ответ A Buk
У Италии конечно слабое поколение, но они определенно не 20
Тут по шансам быстрее выйти на Евро, а не по силе состава или тренеров. По очередности итальянцы как раз если выйдут, то 20-ми.
+3
0
+3
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Margor
Англия вин
+1
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Владислав Сабельников
Италии нужно выйти сначала, у них впереди матч с их Македонским криптонитом
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Терминатор Айлбибекович
По версии артемки и ему подобным евро 24 намного престижнее,чем победа на Мундиале 2022 года.Даже если порток намбер семь весь турнир будет прыгать,как сайгак на скамейке запасных.
+1
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denzel13
Пока тройка фаворитов с отрывом для меня Франция, Англия, Испания. По Португалам согласен, что поколение топ, но смущает меня тренер у них, из Бельгии все таки не выжал максимальный результат.
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Антиглор17
финал Франция - Англия будет
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Азамат
Италия из за ставок ниже?
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Alex_nder
Первую 5ку реально всех можно перемешать…
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vottakoi!
Я думаю фанаты Италии не простят, если они второй раз подряд не выйдут на крупный турнир.
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Filipp Gorski
С топ 3 думаю в целом нормально
Сильнейшие по составу сборные
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Dvin
Прогнозы относительно Италии это абсолютный рандом. У них проблема скорее попасть на турнир.
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Усы Годзиллы
Италия может поднять баланс, поставив на других.
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Юрий Костыгин
Я бы Италию на 25-е поставил.
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Байкальский
Англия вторая. С 98 года я ставлю на эту Англию, и каждый раз они лажают. Ну уж нет, в этот раз вы меня не купите.
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marchellinos
Ответ Caniball
Австрия выше Германии?! Wtf?!
С учётом последних игр Германии, когда они проиграли много матчей. Вот результат.
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marchellinos
Ответ porosenochek
Албания выше Дании и Голландии...
Как играют, так и в рейтинге стоят.
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Kranmeister
Ответ vincere
Без Казахстана грош цена такому рейтингу.
Настоящие фавориты!
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Tseren031293
Австрия выше Германии ?
Но Албания на 8 ступенек выше чем бронзовые призёры последнего ЧМ ?
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