Франция – фаворит Евро-2024 по версии Goal, Англия – 2-я, Португалия – 3-я, Германия – 7-я, Италия – 20-я

Сборную Франции назвали фаворитом Евро-2024.

Goal поставил французов на первое место в списке фаворитов предстоящего чемпионата Европы. В тройку вошли Англия и Португалия.

Участие в Евро-2024, который пройдет в , помимо хозяев и этих трех сборных, также гарантировали себе , , Шотландия, Турция и Австрия.

Топ-20 фаворитов Евро-2024:

1. Франция

2. Англия

3. Португалия

4. Испания

5. Бельгия

6. Австрия

7. Германия

8. Шотландия

9.

10. Венгрия

11. Албания

12. Словакия

13. Дания

14. Нидерланды

15. Словения

16. Сербия

17. Чехия

18. Швейцария

19. Хорватия

20. Италия

Игра: проверьте свою футбольную орфографию