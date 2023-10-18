Франция – фаворит Евро-2024 по версии Goal, Англия – 2-я, Португалия – 3-я, Германия – 7-я, Италия – 20-я
Сборную Франции назвали фаворитом Евро-2024.
Goal поставил французов на первое место в списке фаворитов предстоящего чемпионата Европы. В тройку вошли Англия и Португалия.
Участие в Евро-2024, который пройдет в Германии, помимо хозяев и этих трех сборных, также гарантировали себе Бельгия, Испания, Шотландия, Турция и Австрия.
Топ-20 фаворитов Евро-2024:
1. Франция
2. Англия
3. Португалия
4. Испания
5. Бельгия
6. Австрия
7. Германия
8. Шотландия
9. Турция
10. Венгрия
11. Албания
12. Словакия
13. Дания
14. Нидерланды
15. Словения
16. Сербия
17. Чехия
18. Швейцария
19. Хорватия
20. Италия
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