Хабиб Нурмагомедов высказался об ударе по госпиталю в секторе Газа.

«Бомбить больницу, полную детей и беженцев – это не путь к миру. Это геноцид. Да простит Аллах нас, наших братьев и сестер в Палестине. Пусть наградит их силой и дарует им терпение.

Никто не заслуживает бомбардировок только потому, что родился там, где родился», – написал в соцсетях экс-чемпион в легком весе .

17 октября в больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани», находящейся в секторе Газа, произошел взрыв, унесший по меньшей мере 500 жизней.

Власти Палестины обвиняют в ракетном ударе израильскую армию. В Израиле утверждают, что взрыв был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС.

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