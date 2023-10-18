Хабиб – об ударе по госпиталю в Газе: «Это геноцид. Никто не заслуживает бомбардировок только потому, что родился там, где родился»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов высказался об ударе по госпиталю в секторе Газа.

«Бомбить больницу, полную детей и беженцев – это не путь к миру. Это геноцид. Да простит Аллах нас, наших братьев и сестер в Палестине. Пусть наградит их силой и дарует им терпение.

Никто не заслуживает бомбардировок только потому, что родился там, где родился», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

17 октября в больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани», находящейся в секторе Газа, произошел взрыв, унесший по меньшей мере 500 жизней.

Власти Палестины обвиняют в ракетном ударе израильскую армию. В Израиле утверждают, что взрыв был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС.

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89 комментариев

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uok
Так и есть. Все население Газы в заложниках у боевиков, которые в том числе разбомбили свою же больницу.
+125
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papadok
Три с половиной тысячи ракет, выпущенные Хамасом 7 октября и пара сотен зарезанных зрителей музыкального фестиваля - это... путь к миру или геноцид? Пусть Хабиб поможет сориентироваться.
+94
-14
+80
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kvint(ksk)
Итак. Вчера исламские ресурсы подхватили информацию , о якобы ударе Израиля и больнице. Затем ,эти же ресурсы , в том числе подконтрольные террористам из хамас начали сообщать о тысячах жертв . Наши помойные сми подхватили этот нарратив и началиего распространять . Затем не совсем умные комментаторы с этого сайта, начали публиковать свои комментарии в стиле «еврейские убийцы», «европейские лицемеры», etc. И зарабатывать плюсики. Чтобы мы имеем на сегодня . 1. Видео , где видно, что террористы из хамас обстреливают Израиль и в этот же момент происходить взрыв возле больницы . 2. Видео от Аль Джазиры, на котором видно, как выпущенная из Газа ракета, меняет свое направление и падает в районе госпиталя . 3. Видео сегодня из больницы . Нет воронок от ракет, здание больницы цело. На крыше осталась черепица. Взорвана парковка авто . Что имеем в сухом остатке: боевики из хамас запустили свои ракеты, одна из них упала на парковку возле больницы , после чего сдетонировали и загорелись авто . Погибли десятки людей, в основном мирных граждан , кто прятался возле госпиталя . Это ужасная трагедия. Никто не спорит . Но она еще раз подтверждает факт: террористы из хамас используют жителей как живой щит. СМИ хамас нещадно врут . Местные антисемитам глубоко плевать на арабов, им только дай повод обвинить евреев в каких-нибудь грехах . P.s . Чтобы не быть голословным , вчерашние Комментарии под статьей о террористе в Бельгии (!) https://www.sports.ru/football/1115560090-belgiya-gotova-ne-doigryvat-match-so-shvecziej-etika-i-moral-dolzhny-v.html?sl=1
+76
-11
+65
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R Air
Так не было удара по больнице. вы сначала разберитесь, а потом орите.
+53
-17
+36
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David Rigert
Ответ Виктор Войнов
Комментарий скрыт
сотка.
+35
-4
+31
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МАГА 123
Расскажи это украинцам.
+34
-8
+26
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Ёж, которому понятно
Главное не забывать указывать о какой стране речь. А то так и до дискредитации договориться можно.
+23
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+23
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В поисках смысла
Я с каждым его интервью все больше убеждаюсь, что он клинический идиот
+24
-2
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Иван Помидоров
Хм, оказывается у него там братья и сестры, а обычные не религиозные россияне тогда кто для него?
+20
-3
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Edem Usein
чтобы 500(уже 800 заявляют) человек погибло и 900 ранено, там от больницы ничего не должно было остаться. По факту есть повреждения только на стоянке. И то без крупных воронок
+19
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Arty Novikoff
Ответ kvint(ksk)
Итак. Вчера исламские ресурсы подхватили информацию , о якобы ударе Израиля и больнице. Затем ,эти же ресурсы , в том числе подконтрольные террористам из хамас начали сообщать о тысячах жертв . Наши помойные сми подхватили этот нарратив и началиего распространять . Затем не совсем умные комментаторы с этого сайта, начали публиковать свои комментарии в стиле «еврейские убийцы», «европейские лицемеры», etc. И зарабатывать плюсики. Чтобы мы имеем на сегодня . 1. Видео , где видно, что террористы из хамас обстреливают Израиль и в этот же момент происходить взрыв возле больницы . 2. Видео от Аль Джазиры, на котором видно, как выпущенная из Газа ракета, меняет свое направление и падает в районе госпиталя . 3. Видео сегодня из больницы . Нет воронок от ракет, здание больницы цело. На крыше осталась черепица. Взорвана парковка авто . Что имеем в сухом остатке: боевики из хамас запустили свои ракеты, одна из них упала на парковку возле больницы , после чего сдетонировали и загорелись авто . Погибли десятки людей, в основном мирных граждан , кто прятался возле госпиталя . Это ужасная трагедия. Никто не спорит . Но она еще раз подтверждает факт: террористы из хамас используют жителей как живой щит. СМИ хамас нещадно врут . Местные антисемитам глубоко плевать на арабов, им только дай повод обвинить евреев в каких-нибудь грехах . P.s . Чтобы не быть голословным , вчерашние Комментарии под статьей о террористе в Бельгии (!) https://www.sports.ru/football/1115560090-belgiya-gotova-ne-doigryvat-match-so-shvecziej-etika-i-moral-dolzhny-v.html?sl=1
Молодец, жму руку. Но где ты был вчера, когда я вел неравный бой с местными антисемитами, когда ты был так нужен, чтобы подносить патроны? )
+21
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Jean Miklau
Осталось предъявить доказательства, что это сделали евреи. Как делают это во всем цивилизованном мире - приглашают международную комиссию, проводят расследования, считают количество жертв, показывают обломки израильской ракеты и т.д
+16
-3
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МАГА 123
Ответ David Rigert
надеюсь,он и об Украине тоже.
Нет,почти все мусульмане включаются только тогда, когда бомбят мусульман,а когда бомбят не мусульман они молчат,так как для них это кафиры,а потом лицемерно рассказывают в интервью, что нет плохих наций.
+12
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+12
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arustanjan@icloud.com
В этой ситуации удивляет только, то что 7 октября они все праздновали, а с 8 октября, говорят, а на то за что?
+11
0
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Pronger
Ответ Иван Помидоров
Хм, оказывается у него там братья и сестры, а обычные не религиозные россияне тогда кто для него?
не братья)
+11
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молодой сутенер
Ответ papadok
Три с половиной тысячи ракет, выпущенные Хамасом 7 октября и пара сотен зарезанных зрителей музыкального фестиваля - это... путь к миру или геноцид? Пусть Хабиб поможет сориентироваться.
Бибиб мусульманин, у него все что против побратимов - геноцид.
+11
-1
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napoli_14
Зато стрелять, вырезать и брать в заложники мирных людей - это путь к миру, да?
Иначе почему эти чудаки молчали про резню на музыкальном фестивале? Никто не осуждал, ничего не говорил. Тишина.

Реально самая лицемерная религия, уж простите.
Как только исламисты творят непотребства - тишь да гладь, все хорошо.
Зато как только исламисты получают ответку - сразу вопли обиды, "мы за мир" и прочее бла-бла-бла.

Да не за мир вы. А просто за свою религию и за своих единоверцев. Просто не можете так сказать вслух на весь мир, ибо двуличные.
+15
-5
+10
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Сергей Петров
Ответ Pronger
Ничего себе? Такое бывает, что свои же ракеты могут упасть и натворить дел? Вот это да, вот это новости.
Особенно часто такое бывает, когда ракеты кустарной сборки из говна и палок. Но бывает и суперсовременные бомбы, у которых нет аналогов, падают случайно с самолёта на Белгород.
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votbelnas
Тут и много где ещё пишут про то что вчерашний удар по больнице в Секторе Газа был нанесен Израилем. Вот несколько фактов:

1. есть видео где ракета (вероятно исламского джиихада) взрывается в воздухе, а затем два взрыва на земле (скорее всего это подтверждает, что ракета взорвалась и 2 ее части упали в 2 разных места)
2. есть переговоры хамасовцев, где они обсуждают, что это упавшая ракета ИД
3. есть сегодняшние фото и видео, где видно что удар вообще пришелся по парковке! здания почти не затронул
4. нет воронки от авиабомбы (которая должна была быть в случае авиабомбы со стороны Израиля), а есть сгоревшие машины (которые, вероятно взорвались после попадания ракеты)

5. по количеству пострадавших/погибших тяжело что-то сказать, но с учётом того что здание больницы не затронуты, вполне вероятно, что из намного меньше.

Что не отменяет трагедии! Ужасно, что пострадали мирные люди, дети! Но ответственность за это лежит на Запасе/Исламском джихаде

можно дальше продолжать...

пожалуйста, проверяйье факты!
+10
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Иван Помидоров
Ответ Pronger
не братья)
Просто не братья или из серии "не брат ты мне..."?)
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ValmontZ
Ответ papadok
Три с половиной тысячи ракет, выпущенные Хамасом 7 октября и пара сотен зарезанных зрителей музыкального фестиваля - это... путь к миру или геноцид? Пусть Хабиб поможет сориентироваться.
ракет было 6к
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Мага осторожный
Лицемерный Хабиб как всегда только за мусульман переживает, остальные для него второй сорт
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Ovanes
Л – лицемерие
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Alexander Lyakhov
Ответ R Air
Так не было удара по больнице. вы сначала разберитесь, а потом орите.
Ладно Хабиб, с него спрос маленький. Но sports.ru - это СМИ. Если до сегодняшнего утра эту дезу постили все мировые СМИ, то по состоянию на 14:45 уже можно было разобраться и не писать про больницу и 500 жертв?
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VictorVallecano
Ответ rdyabin@icloud.com
Комментарий удален модератором
Ты опять не закусывал?
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