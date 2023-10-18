Хабиб – об ударе по госпиталю в Газе: «Это геноцид. Никто не заслуживает бомбардировок только потому, что родился там, где родился»
Хабиб Нурмагомедов высказался об ударе по госпиталю в секторе Газа.
«Бомбить больницу, полную детей и беженцев – это не путь к миру. Это геноцид. Да простит Аллах нас, наших братьев и сестер в Палестине. Пусть наградит их силой и дарует им терпение.
Никто не заслуживает бомбардировок только потому, что родился там, где родился», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
17 октября в больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани», находящейся в секторе Газа, произошел взрыв, унесший по меньшей мере 500 жизней.
Власти Палестины обвиняют в ракетном ударе израильскую армию. В Израиле утверждают, что взрыв был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС.
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Хабиб выложил флаг Палестины, сердечко и видео «Ниспошли для них помощь с неба»
Иначе почему эти чудаки молчали про резню на музыкальном фестивале? Никто не осуждал, ничего не говорил. Тишина.
Реально самая лицемерная религия, уж простите.
Как только исламисты творят непотребства - тишь да гладь, все хорошо.
Зато как только исламисты получают ответку - сразу вопли обиды, "мы за мир" и прочее бла-бла-бла.
Да не за мир вы. А просто за свою религию и за своих единоверцев. Просто не можете так сказать вслух на весь мир, ибо двуличные.
1. есть видео где ракета (вероятно исламского джиихада) взрывается в воздухе, а затем два взрыва на земле (скорее всего это подтверждает, что ракета взорвалась и 2 ее части упали в 2 разных места)
2. есть переговоры хамасовцев, где они обсуждают, что это упавшая ракета ИД
3. есть сегодняшние фото и видео, где видно что удар вообще пришелся по парковке! здания почти не затронул
4. нет воронки от авиабомбы (которая должна была быть в случае авиабомбы со стороны Израиля), а есть сгоревшие машины (которые, вероятно взорвались после попадания ракеты)
5. по количеству пострадавших/погибших тяжело что-то сказать, но с учётом того что здание больницы не затронуты, вполне вероятно, что из намного меньше.
Что не отменяет трагедии! Ужасно, что пострадали мирные люди, дети! Но ответственность за это лежит на Запасе/Исламском джихаде
можно дальше продолжать...
пожалуйста, проверяйье факты!