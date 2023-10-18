Тонали ставил на матчи «Милана», в которых не играл. Хавбека «Ньюкасла» и Италии могут дисквалифицировать на год
Сандро Тонали могут дисквалифицировать на год за ставки на матчи «Милана».
Полузащитник сборной Италии проходит по делу о ставках на нелегальной платформе. Вчера прокуратура Турина в течение почти трех часов допрашивала 23-летнего итальянца.
Тонали сознался, что делал ставки на футбол. Более того, он ставил на матчи «Милана» – на победу или другие исходы, – в которых сам не принимал участия. Таким образом, сам он напрямую никак не мог влиять на результаты игр.
Сандро, летом перешедший из «Милана» в «Ньюкасл», хотел благодаря признательным показаниям и соглашению со следствием пойти по пути хавбека «Ювентуса» Николо Фаджоли, который за ставки был дисквалифицирован на 7 месяцев и оштрафован на 12 500 евро. Однако в делах есть различия.
Если ставки Тонали на «Милан» подтвердятся, он автоматически будет дисквалифицирован на срок более трех лет – на 3,5-4 года. При этом срок отстранения от футбола тут же сократится вдвое за счет признания вины.
Речь может идти о 12 месяцах вне футбола и еще 6 месяцах альтернативных санкций, как в случае с Фаджоли, которому 5 месяцев бана были заменены на полгода терапии. Тонали признался, что страдает от игровой зависимости.
Смягчающие обстоятельства вступят в силу, если показания Тонали сойдутся с данными, полученными с изъятых у игрока телефона и планшета. Если будут существенные различия, наказание Тонали будет ужесточено.
Скандал в Италии нарастает: в ставках подозревают уже четверых. Плюс Тонали, Дзаньоло из АПЛ и Залевски из «Ромы»
У Фаджоли бан за ставки до конца сезона, а ведь еще дисквал Погба. Что будет делать «Ювентус»?
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
— Долги бы отдал.
— А остальные?
— А остальные подождут
Говорили, что потеря потерь, от амбиций россонери отказываются.
А вот оно как получилось, не продали бы, так просто без игрока остались.
а минусуют вас за аватарку походу))
А потом ещё и закупились классно на эти деньги.
Так что миланисты на пять с плюсом сработали.
Ещё и хорошую сумму от сорок в итоге получили.