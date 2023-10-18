Тонали ставил на матчи «Милана», в которых не играл. Хавбека «Ньюкасла» и Италии могут дисквалифицировать на год

Теги Милан Ньюкасл премьер-лига Англия сборная Италии по футболу серия А Италия дисквалификации Ставки на спорт Ставки на футбол Сандро Тонали Николо Фаджоли Футбол

Сандро Тонали могут дисквалифицировать на год за ставки на матчи «Милана».

Полузащитник сборной Италии проходит по делу о ставках на нелегальной платформе. Вчера прокуратура Турина в течение почти трех часов допрашивала 23-летнего итальянца.

Тонали сознался, что делал ставки на футбол. Более того, он ставил на матчи «Милана» – на победу или другие исходы, – в которых сам не принимал участия. Таким образом, сам он напрямую никак не мог влиять на результаты игр.

Сандро, летом перешедший из «Милана» в «Ньюкасл», хотел благодаря признательным показаниям и соглашению со следствием пойти по пути хавбека «Ювентуса» Николо Фаджоли, который за ставки был дисквалифицирован на 7 месяцев и оштрафован на 12 500 евро. Однако в делах есть различия.

Если ставки Тонали на «Милан» подтвердятся, он автоматически будет дисквалифицирован на срок более трех лет – на 3,5-4 года. При этом срок отстранения от футбола тут же сократится вдвое за счет признания вины.

Речь может идти о 12 месяцах вне футбола и еще 6 месяцах альтернативных санкций, как в случае с Фаджоли, которому 5 месяцев бана были заменены на полгода терапии. Тонали признался, что страдает от игровой зависимости.

Смягчающие обстоятельства вступят в силу, если показания Тонали сойдутся с данными, полученными с изъятых у игрока телефона и планшета. Если будут существенные различия, наказание Тонали будет ужесточено.

Скандал в Италии нарастает: в ставках подозревают уже четверых. Плюс Тонали, Дзаньоло из АПЛ и Залевски из «Ромы»

У Фаджоли бан за ставки до конца сезона, а ведь еще дисквал Погба. Что будет делать «Ювентус»?

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70 комментариев

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Отец Абду
Ответ wonderwall
Лудомания страшная болезнь конечно
— Если бы ты выиграл миллион, что бы ты сделал?
— Долги бы отдал.
— А остальные?
— А остальные подождут
+71
-4
+67
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error505
Видимо, мы лишимся одного из лучших и перспективных опорников мира
+50
-10
+40
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wonderwall
Лудомания страшная болезнь конечно
+45
-6
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Заяцволк
Слушайте, там по МатчТВ в одной из реклам ставок помню был такой текст, что-то вроде "Какой смысл в футбольном матче, если ты не можешь на него поставить ?" ) Блин, это вообще жестяк какой-то, за такую рекламу надо в тюрьму сажать, представьте, как такое может влиять на детей. Вот так вот, вы все смотрите матчи, но смысла в этом никакого нет, поскольку вы не сделали ставку ))
+36
-1
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Aleksey Yashin
Какой удачный трансфер для Милана оказался
+25
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Nathan De Stavr
Сказочный балбес)
+20
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Lionel Hutz
Ответ Александр Радюш
хорошо,что мы(Милан) его продали)))
как поменялась риторика фанатов Милана спустя 2 месяца ))) все что не делается - к лучшему )
+16
-2
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Temo Sokhadze
то есть Фаджиоли, который ставил на левые матчи и тенниc, дисквалифицируют на 9 месяцев, а Тоналли, который ставил на МИЛАН, всего на год?
+13
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Salamat Tolegen
Ответ Aleksey Yashin
Какой удачный трансфер для Милана оказался
Скорее всего Милан знал про его зависимость и решили сбагрить пока не поздно
+13
-5
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Скрим
Помню как многие убивались, что его из Милана продали.
Говорили, что потеря потерь, от амбиций россонери отказываются.
А вот оно как получилось, не продали бы, так просто без игрока остались.
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Kubinec_
а пару дней назад он говорил вообще на футбол не ставил ) не удивлюсь, если он и на свои жёлтые карточки ставил как Репубблика вчера писала
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ApXuMaHqPuT
Ответ Golden Valley
Я не понимаю, как можно столько зарабатывая огромные деньги на футболе, можно ставить? Среднестатистического человека можно понять, с такими зп можно и рисковать, все равно зп хватает только на еду и на коммуналку
Чем больше денег, тем больше хочется. Самые большие жлобы, которых я встречал, были очень и очень обеспеченные люди🤑
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viktorpavlov70
Ответ Golden Valley
Я не понимаю, как можно столько зарабатывая огромные деньги на футболе, можно ставить? Среднестатистического человека можно понять, с такими зп можно и рисковать, все равно зп хватает только на еду и на коммуналку
В отличие от среднестатистического человека они ставят скорее не для заработка, а из-за азарта и адреналина. Поэтому им и диагностируют лудоманию. Кстати многие среднестатистические игроки начинают играть с целью заработать, а потом становятся лудоманами и проигрывают всё.
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Артём Лапицкий
Ответ Salamat Tolegen
Скорее всего Милан знал про его зависимость и решили сбагрить пока не поздно
насколько неожиданным на ровном месте был этот трансфер, и что всего через пару месяцев такая история, тоже уверен, что именно так и было
а минусуют вас за аватарку походу))
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Ola BP
Ответ Скрим
Помню как многие убивались, что его из Милана продали. Говорили, что потеря потерь, от амбиций россонери отказываются. А вот оно как получилось, не продали бы, так просто без игрока остались.
Да дело даже не в ставках, а то что за него дали слишком шикарную сумму, а незаменимым он не являлся. Поэтому логичная продажа руководства.
А потом ещё и закупились классно на эти деньги.
Так что миланисты на пять с плюсом сработали.
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fbd
Сандро, это Володька. Когда тебя выпустят в таком матче, ты должен два забить и один отдать.
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Dima Chorniy
Мда. Жаль парня. Зачем он так подставился 🥲
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Хан Насреддинов
Я тоже делаю ставки и часто ловлю себя на мысли, что без них неинтересно смотреть матч. Угадываю события и сожалею, что не поставил на это. Это реально болезнь и самостоятельно от неё не вылечиться.
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Martin Naceri
Надо было ставить на винлайн,а не на каких то шарашкиных конторах😂
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whereissuso
Ответ Александр Костенко
Иногда такое чувство что у них на прочь отсутствуют извилины. поставь ты через знакомого, брата, сестру, и тд. Но нет надо самому ставки делать.
А брат знакомый и сестра прям с радостью помогут и не побегут мамке рассказывать. Вы сами-то думайте тоже
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huntoil11
Все это из за жадности. Многим людям всегда мало просто денег, сколько б их не было. Я лично не верю, что в этих игроков прям лудомания. Разговоры о лудомании -- чтобы уменьшить сроки.
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Святослав Степанов
Ответ Lionel Hutz
как поменялась риторика фанатов Милана спустя 2 месяца ))) все что не делается - к лучшему )
жалко,что он ушёл,но потерять его на длительный срок было бы болезненно. в какой-то мере хорошо,что продали,но жалко футболиста(хоть и сам виноват). теперь можно помечать выкупить его обратно с дисконтом)
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Фран
Помню как все, в том числе и я, переживали, что Ньюкасл его забирает. Рвали волосы на голове и не только, бились в истерике, что без Тонали теперь всё пропало. А реальность, как обычно оказывается гораздо интереснее и веселее.
Ещё и хорошую сумму от сорок в итоге получили.
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lyosha1786
В Шерифе был такой вратарь - Владислав Стоянов. Так вот он за несколько часов до матча с Динамо Киев в ЛЕ лично ставил ставку на общий тотал киевлян. Человек даже не стеснялся ходить в контору. Ту игру Шериф выиграл 2:0, а Владислав отыграл блестяще. Думаю, что тогда команда получила бонусы. В любом случае остался в плюсе.
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Edo Milanian
Думаю, Милан узнал, поэтому и продал его.
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