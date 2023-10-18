Российские игроки «Спартака» недовольны разным отношением Абаскаля к ним и легионерам. Это одна из причин конфликта Соболева с тренером («Чемпионат»)

В «Спартаке» недовольны разным отношением тренера к россиянам и легионерам.

Сегодня стало известно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.

Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард « » эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

По информации «Чемпионата», одной из главных причин конфликта футболиста и тренера стало разное отношение к россиянам и легионерам.

«Часть российских игроков команды недовольна тем, что легионерам разрешается опаздывать на тренировки и проявляются послабления, тогда как с них спрашивают по полной», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию