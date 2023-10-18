Российские игроки «Спартака» недовольны разным отношением Абаскаля к ним и легионерам. Это одна из причин конфликта Соболева с тренером («Чемпионат»)
В «Спартаке» недовольны разным отношением тренера к россиянам и легионерам.
Сегодня стало известно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил Александра Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.
Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».
По информации «Чемпионата», одной из главных причин конфликта футболиста и тренера стало разное отношение Абаскаля к россиянам и легионерам.
«Часть российских игроков команды недовольна тем, что легионерам разрешается опаздывать на тренировки и проявляются послабления, тогда как с них спрашивают по полной», – заявил источник, знакомый с ситуацией.
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Возможно по статусу, Квинси скажем, но не по национальности, не верю.
жаль Абаскаля - руководство предпочтет тренеру игроков
Если это и других касается, типо Дуарте, то правильно возмущаются.
Если источник решил бурю в стакане из ничего сделать, то все как обычно, ничего особенного.