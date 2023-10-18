Российские игроки «Спартака» недовольны разным отношением Абаскаля к ним и легионерам. Это одна из причин конфликта Соболева с тренером («Чемпионат»)

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Соболев Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

В «Спартаке» недовольны разным отношением тренера к россиянам и легионерам.

Сегодня стало известно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил Александра Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.

Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

По информации «Чемпионата», одной из главных причин конфликта футболиста и тренера стало разное отношение Абаскаля к россиянам и легионерам. 

«Часть российских игроков команды недовольна тем, что легионерам разрешается опаздывать на тренировки и проявляются послабления, тогда как с них спрашивают по полной», – заявил источник, знакомый с ситуацией. 

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76 комментариев

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T622222
Ну вот опять Глушков и Ко и ничего не меняется… Джикия и Соболь два позора и гнать в шею…
+49
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Leon Petov
Помимо основного цикла у Спартака есть 5-6 летний цикл конфликтов игроков с тренерами: Черчесов(2008), Эмери(2012), Каррера(2018), Абаскаль(2023)
+45
-7
+38
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Михаил Опякин
Говорят ещё борщ в Тарасовке не очень горячий подают
+34
-3
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N. Vidich
Вот ни за сто не поверю, что россиянину Соболеву или Джикии что-то не разрешается, а условному легионеру Медине разрешено! Никогда не поверю.
Возможно по статусу, Квинси скажем, но не по национальности, не верю.
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Ебздрогыч
Сливают рыжего, думаю даже до зимы выпрут
+22
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Ответ T622222
Ну вот опять Глушков и Ко и ничего не меняется… Джикия и Соболь два позора и гнать в шею…
нужно убрать лишь одного, капитана команды, вся муть пошла с подачи его агента и развивается сейчас...
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maksim shavkun
Представьте на работе вы опаздываете и на упрек начальника начинаете на других валить, я думаю начальник бы вас в первую очередь вытурнул. Вы же не в детский сад ходите, а на работу
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алекс голудин
Просто леги тащат рояль и эстонские пешеходы в творческом кризисе
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Young Anton
Ска миллиардеры херовы ваша задача играть в футбол и быть благодарными за то что вам доверили красно-белую майку. Причем здесь тренер если вы клоуны пешком по полю ходите и больше трех пасов в атаке сделать не можете
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Slavnov
Источник знакомый с ситуацией)))блин надо сайт свой замутить и все новости будут от источника, любой бред пиши, что хочешь выдумывай, не последствий, ничего, красота... Сашку за карточку наказали просто и он уже в команде, но бреда потоки не заканчиваются
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Peter Parker
Ответ arspurs9
Забавно начали раскачивать Спартак сейчас все кому не лень со стороны. Для чего, интересно?)
Причем почти из всех «орудий». Кто уже только не высказался за последние пару дней и кто только не написал об этом. И все это во время паузы на сборные. Ни перед дерби ни после
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Kuznets 09
как прекрасен этот сериал))) Какой уже сезон по счёту?)))
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раскол в команде, всех недовольных попросить на выход...в первую очередь удалить нарыв под названием капитан команды...
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red hikkikomori
🪵 взбунтовались)
жаль Абаскаля - руководство предпочтет тренеру игроков
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.ru
давненько восстаний в Спартаке не было...
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Михаил Опякин
Говорят ещё борщ в Тарасовке не очень горячий подают
И фрикадельки после ухода доктора Лю не такие пикантные🎅🏿
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d_kdc
Ну ок. Если "легионеры" - это только Промес, то не проблема.
Если это и других касается, типо Дуарте, то правильно возмущаются.
Если источник решил бурю в стакане из ничего сделать, то все как обычно, ничего особенного.
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Madcomposer
Пошла моча по трубам (с)
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AlexZhano__
По-моему ещё во времена Карпина в Спартаке было такое, он и не особо скрывал сам.
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WelD
Ответ T622222
Ну вот опять Глушков и Ко и ничего не меняется… Джикия и Соболь два позора и гнать в шею…
Допустим. Кроме Соболя кто будет забивать, всех напов уже выгнали ...
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maksim shavkun
Уберите джикию!
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Groznyi2024
Где-то я это уже видел
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Ответ Ебздрогыч
Сливают рыжего, думаю даже до зимы выпрут
почему должны выпереть тренера, если игроки ведут себя мягко говоря, не профессионально...не важно как ведёт себя тренер, ты обязан выполнять все его требования и давать результат, а своё недовольство засунуть куда подальше...
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Altered Carbon
Ответ Михаил Опякин
Говорят ещё борщ в Тарасовке не очень горячий подают
Причем именно русским игрокам, а вот легам горячий.
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Магомед Саид Амирханов
Ответ SS19
Да поставьте уже русского тренера Мостового....
Только не Царя!
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