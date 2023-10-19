Тарасенко набрал 1+1 в игре с «Вашингтоном». Он делит лидерство среди бомбардиров в «Оттаве» с 6 очками при 13:37 на льду в среднем
Владимир Тарасенко набрал два очка в матче с «Вашингтоном» (6:1).
На 5-й минуте нападающий «Оттавы» получил шайбу прямо перед воротами и переиграл голкипера Дарси Кюмпера.
На 25-й минуте 31-летний россиянин набрал очко, поучаствовав в атаке, в конце которой защитник Джейк Сэндерсон ассистировал своему партнеру по обороне Артему Зубу, и тот забил броском от синей линии.
Тарасенко набрал 6 (2+4) очков в 4 матчах текущего чемпионата НХЛ при показателе полезности «плюс 4».
Россиянин является одним из двух лучших бомбардиров «Оттавы» в текущем сезоне. 6 (2+4) очков также успел набрать нападающий Тим Штюцле. При этом немец проводил на льду в среднем 20:36 за матч, а Тарасенко – 13:37.
Подробную статистику 31-летнего форварда можно посмотреть здесь.
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