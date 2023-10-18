Член апелляционной комиссии, сокративший бан Начо в Ла Лиге, – болельщик «Реала». В «Барсе» считают это явным конфликтом интересов (Diario Sport)

Член апелляционной комиссии, сокративший отстранение Начо, болеет за «Реал».

Напомним, получил прямую красную карточку за грубый подкат против игрока «Жироны» . Защитник «Реала» был дисквалифицирован на 3 матча , однако в результате апелляции срок дисквалификации сократили до 2 игр – таким образом, Начо сможет сыграть против «Барселоны» 28 октября.

Журналист Фонси Лоайса, в 2022 году написавший книгу о якобы имевших место случаях коррупции со стороны президента «Реала» Флорентино Переса, опубликовал в своем твиттере скриншоты из аккаунта Луиса Касорлы, входящего в апелляционную комиссию и проголосовавшего за сокращение дисквалификации Начо.

В твитах, датированных 2013, 2014, 2015 и 2020 годами, Касорла заявляет, что является болельщиком « » и сосьо (членом – Sports.ru) клуба в течение 24 лет. Как утверждает журналист, после публикации твитов Касорла заблокировал его и сделал аккаунт приватным.

Каталонское издание Diario Sport сообщает, что в «Барселоне» в курсе ситуации и расценивают ее как явный конфликт интересов, считая, что Луис Касорла намеренно хочет скрыть некоторые факты, сделав аккаунт приватным.

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