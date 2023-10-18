Член апелляционной комиссии, сокративший бан Начо в Ла Лиге, – болельщик «Реала». В «Барсе» считают это явным конфликтом интересов (Diario Sport)
Член апелляционной комиссии, сокративший отстранение Начо, болеет за «Реал».
Напомним, Начо Фернандес получил прямую красную карточку за грубый подкат против игрока «Жироны» Кристиана Порту. Защитник «Реала» был дисквалифицирован на 3 матча Ла Лиги, однако в результате апелляции срок дисквалификации сократили до 2 игр – таким образом, Начо сможет сыграть против «Барселоны» 28 октября.
Журналист Фонси Лоайса, в 2022 году написавший книгу о якобы имевших место случаях коррупции со стороны президента «Реала» Флорентино Переса, опубликовал в своем твиттере скриншоты из аккаунта Луиса Касорлы, входящего в апелляционную комиссию и проголосовавшего за сокращение дисквалификации Начо.
В твитах, датированных 2013, 2014, 2015 и 2020 годами, Касорла заявляет, что является болельщиком «Реала» и сосьо (членом – Sports.ru) клуба в течение 24 лет. Как утверждает журналист, после публикации твитов Касорла заблокировал его и сделал аккаунт приватным.
Каталонское издание Diario Sport сообщает, что в «Барселоне» в курсе ситуации и расценивают ее как явный конфликт интересов, считая, что Луис Касорла намеренно хочет скрыть некоторые факты, сделав аккаунт приватным.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
А вообще в испании типичный бардак южан, влияние сильных клубов, давление, неадекват Тебас, куда им апл догнать? Там из ужасного только еда на стадионах да судьи.
Так по итогу, ты написал чушь, что у Реала есть только Рюдигер из ЦЗ перед ЭК, и тем самым объяснил снятие дисквы на 1 матч для Начо, чтобы он стал вторым ЦЗ.
Но Алаба уже в общей группе и будет играть уже против Севильи.
По делу будет что-то, нет или нет?😄
Если искать людей не болеющих никого, то им и футбол не интересен. Что они пойдут заседать в каких-то апелляционных комиссиях?
книга про коррупцию Переса, а не коррупцию Реала.
Если вы на таких моментах не можете воспринимать адекватно информацию, то о чем тогда с тобой говорить по содержанию и доказательной базе той самой книги?
Книги про рептилоидов тоже котируешь?
судьи в низшем дивизионе был день рождения, и тому присылали подарок"
Сид Лоу: "Страх и ненависть в Ла Лиге"
Проблема в том, что 80-90% новостей по Барселоне на Спорце идет в основном со ссылкой именно на данное издание.
Это и туманит разум всем юным поклонникам Барсы, так еще и через очень знакомую призму: Барса - команда с духовными скрепами, она в кольце врагов, которые её хотят задушить, а Реал, это как США - сосредоточение мирового зла, но только в футболе
а как вам 68 миллионов на модернизацию станции метро с одноименным названием и полностью обвешанной символикой клуба за счет испанских налогоплательщиков
https://www.eldiario.es/madrid/somos/ayuso-gastara-68-millones-euros-ampliar-estacion-santiago-bernabeu-completa-reforma-real-madrid_1_10510283.html
или вот выделены места под паркинги которые по прикидкам принесут Реалу 326 миллионов за 40 лет , за сумму в 6 млн .....
"All our suspicions about the car parks have been confirmed: Real Madrid is going to pocket 326 million profits during the 40 years of concession and the Madrid City Council is only going to earn 6 million euros for giving away this public space,"
https://www.eldiario.es/madrid/somos/real-madrid-preve-organizar-evento-seis-dias-nuevo-bernabeu-e-ingresar-470-millones-parkings_1_10497735.html
и это не считая гос контрактов фирм Переса ACS и Сlece .... Там Ротенберги позавидуют.
за модернизацию трасы M30 с бюджетом 2,5 миллиарда евро , в итоге испанцы отдали ACS 6,5 млрд
The remodeling of the M30 motorway in Madrid, of which ACS was one of the three main contractors, was one of the most egregious examples of this. Initially budgeted at €2.5 billion, the final cost came in at more than double that, at €6.5 billion. A report published under Manuela Carmena’s subsequent progressive city council talked of “the collusion (of former PP Mayor Alberto Ruiz-Gallardón) with the companies that were contracted for the works” and of “overrun costs without any certificates or documents to justify them and millions of euros being paid for infrastructure and (maintenance) services that did not exist or were never completed.”
Сlece - одна из фирм испании которая больш других нажилась на коронавирусе
https://jacobin.com/2020/05/real-madrid-nursing-homes-florentino-perez
Простой же вопрос заданный в корректной форме.
😉