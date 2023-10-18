Член апелляционной комиссии, сокративший бан Начо в Ла Лиге, – болельщик «Реала». В «Барсе» считают это явным конфликтом интересов (Diario Sport)

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига дисквалификации Жирона Начо Фернандес Кристиан Порту соцсети Класико Футбол

Член апелляционной комиссии, сокративший отстранение Начо, болеет за «Реал».

Напомним, Начо Фернандес получил прямую красную карточку за грубый подкат против игрока «Жироны» Кристиана Порту. Защитник «Реала» был дисквалифицирован на 3 матча Ла Лиги, однако в результате апелляции срок дисквалификации сократили до 2 игр – таким образом, Начо сможет сыграть против «Барселоны» 28 октября.

Журналист Фонси Лоайса, в 2022 году написавший книгу о якобы имевших место случаях коррупции со стороны президента «Реала» Флорентино Переса, опубликовал в своем твиттере скриншоты из аккаунта Луиса Касорлы, входящего в апелляционную комиссию и проголосовавшего за сокращение дисквалификации Начо.

В твитах, датированных 2013, 2014, 2015 и 2020 годами, Касорла заявляет, что является болельщиком «Реала» и сосьо (членом – Sports.ru) клуба в течение 24 лет. Как утверждает журналист, после публикации твитов Касорла заблокировал его и сделал аккаунт приватным.

Каталонское издание Diario Sport сообщает, что в «Барселоне» в курсе ситуации и расценивают ее как явный конфликт интересов, считая, что Луис Касорла намеренно хочет скрыть некоторые факты, сделав аккаунт приватным.

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55 комментариев

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WESTERN-
О коррупции Реала даже есть книга но никакого расследования не было ,?
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Metalloid
Ответ WESTERN-
О коррупции Реала даже есть книга но никакого расследования не было ,?
Да, потому что она действительно есть и всем занесено, кому надо.
А вообще в испании типичный бардак южан, влияние сильных клубов, давление, неадекват Тебас, куда им апл догнать? Там из ужасного только еда на стадионах да судьи.
+31
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A Buk
интересный вопрос, как он вообще в этой комиссии оказался?
+18
-4
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Иван Баланар
Ответ WESTERN-
О коррупции Реала даже есть книга но никакого расследования не было ,?
книга ригоберки?
+9
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gPk
Ответ Ramin Mamedov
это конечно рофл, я бы понял, если бы дисквалификацию Винисиуса, Беллингема какого нибудь сократили, но Надо даже и близко не игрок основы. в чем прикол этих обсуждений??
Наверное в том ,что у Реала из центральных защитников доступен только Рудигер ,нет?Или обычные банальные вещи непонятны?
+7
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Михон Мясной
Ох уж эти европейцы! У нас, вон, уже какой по счету президент целого футбольного союза страны - бывший президент или управленец зенитки! И ничего, никому в голову не приходит усмотреть здесь какой-то там "конфликт интересов"...
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Усы Годзиллы
Ответ gPk
о ,а вот и фанатик судейского проекта сразу ответил))
Я не фанат Барсы.

Так по итогу, ты написал чушь, что у Реала есть только Рюдигер из ЦЗ перед ЭК, и тем самым объяснил снятие дисквы на 1 матч для Начо, чтобы он стал вторым ЦЗ.

Но Алаба уже в общей группе и будет играть уже против Севильи.

По делу будет что-то, нет или нет?😄
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Sundance Neeskens
Ответ A Buk
интересный вопрос, как он вообще в этой комиссии оказался?
Если ты удивлен после этой новости, то эта статья тебя вообще шокирует: https://www.eurosport.es/futbol/caretas-fuera_sto4734193/story.shtml Реал десятилетиями имел и имеет своих людей в судейском сообществе.
+6
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Alex1104
В Испании все за кого-то болеют.
Если искать людей не болеющих никого, то им и футбол не интересен. Что они пойдут заседать в каких-то апелляционных комиссиях?
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Михон Мясной
Ответ Вечно в бане
Какая прекрасная аналогия. Жаль только, что нельзя ее продлить, и найти испанский аналог нашего Спартака. Разве что Депортиво, но там меньше цирка и уже идет очищение пердивом.
Ты сам-то понял, что понаписал? Или просто решил вывалить в одном комментарии все известные тебе слова?))
+6
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Гамаль Хайдаров
поэтому реал и не заносит судьям, так как за них и так болееют😁
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VictorVallecano
Барселона так очевидно пытается набросить, чтобы отвлечь внимание от коррупции Лапорты )
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BurBon
Ответ Усы Годзиллы
Алаба уже восстановился. Придумай что-то ещё.
Никого не волнует, игрок он основы или нет, есть сам факт.
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Евгений Цыбулин
Не удивительно!Комиссия бы все равно так решила-достаточно одного звонка Переса,Тебасу!)
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Усы Годзиллы
Ответ WESTERN-
О коррупции Реала даже есть книга но никакого расследования не было ,?
Даже две строчки прочесть не можешь:

книга про коррупцию Переса, а не коррупцию Реала.

Если вы на таких моментах не можете воспринимать адекватно информацию, то о чем тогда с тобой говорить по содержанию и доказательной базе той самой книги?

Книги про рептилоидов тоже котируешь?
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Вечно в бане
Ответ Михон Мясной
Ох уж эти европейцы! У нас, вон, уже какой по счету президент целого футбольного союза страны - бывший президент или управленец зенитки! И ничего, никому в голову не приходит усмотреть здесь какой-то там "конфликт интересов"...
Какая прекрасная аналогия. Жаль только, что нельзя ее продлить, и найти испанский аналог нашего Спартака. Разве что Депортиво, но там меньше цирка и уже идет очищение пердивом.
+2
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Nike of FW
Наказать Левандовского !!!!
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Nike of FW
Ответ Sundance Neeskens
Если ты удивлен после этой новости, то эта статья тебя вообще шокирует: https://www.eurosport.es/futbol/caretas-fuera_sto4734193/story.shtml Реал десятилетиями имел и имеет своих людей в судейском сообществе.
"Как выразился один бывший футболист «Мадрида», Бернабеу знал, когда у самого незначительного
судьи в низшем дивизионе был день рождения, и тому присылали подарок"

Сид Лоу: "Страх и ненависть в Ла Лиге"
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gPk
Ответ Усы Годзиллы
Алаба уже восстановился. Придумай что-то ещё.
о ,а вот и фанатик судейского проекта сразу ответил))
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Arrahmano Matcyev
Для нашей реалки это не в первой,помню сократили Дисквал Кщиштяны прямо под дерби с Атлетико,в 2019 сократили дисквал Каземиро перед Барселоной.И таких ситуаций еще куча.
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Ханс Ланда
Да господи, Диарио - это желтая помойка и очень радикально настроенное издание. Никто ее серьезно не воспринимает даже в Испании, в интернете много об этом информации. Типа нашего еженедельника Тайны XX века по уровню материала.
Проблема в том, что 80-90% новостей по Барселоне на Спорце идет в основном со ссылкой именно на данное издание.
Это и туманит разум всем юным поклонникам Барсы, так еще и через очень знакомую призму: Барса - команда с духовными скрепами, она в кольце врагов, которые её хотят задушить, а Реал, это как США - сосредоточение мирового зла, но только в футболе
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Nike of FW
Кто-то еще сомневается что это клуб режима ?

а как вам 68 миллионов на модернизацию станции метро с одноименным названием и полностью обвешанной символикой клуба за счет испанских налогоплательщиков

https://www.eldiario.es/madrid/somos/ayuso-gastara-68-millones-euros-ampliar-estacion-santiago-bernabeu-completa-reforma-real-madrid_1_10510283.html

или вот выделены места под паркинги которые по прикидкам принесут Реалу 326 миллионов за 40 лет , за сумму в 6 млн .....
"All our suspicions about the car parks have been confirmed: Real Madrid is going to pocket 326 million profits during the 40 years of concession and the Madrid City Council is only going to earn 6 million euros for giving away this public space,"

https://www.eldiario.es/madrid/somos/real-madrid-preve-organizar-evento-seis-dias-nuevo-bernabeu-e-ingresar-470-millones-parkings_1_10497735.html

и это не считая гос контрактов фирм Переса ACS и Сlece .... Там Ротенберги позавидуют.
за модернизацию трасы M30 с бюджетом 2,5 миллиарда евро , в итоге испанцы отдали ACS 6,5 млрд

The remodeling of the M30 motorway in Madrid, of which ACS was one of the three main contractors, was one of the most egregious examples of this. Initially budgeted at €2.5 billion, the final cost came in at more than double that, at €6.5 billion. A report published under Manuela Carmena’s subsequent progressive city council talked of “the collusion (of former PP Mayor Alberto Ruiz-Gallardón) with the companies that were contracted for the works” and of “overrun costs without any certificates or documents to justify them and millions of euros being paid for infrastructure and (maintenance) services that did not exist or were never completed.”

Сlece - одна из фирм испании которая больш других нажилась на коронавирусе

https://jacobin.com/2020/05/real-madrid-nursing-homes-florentino-perez
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Усы Годзиллы
Ответ BurBon
У Маргарина игроки не специально, а случайно это делают, по этому заслуживают отмены дисквы.
Ты обьяснишь, как Левандовски после красной карточки вышел в следующем матче с Эспаньолом?

Простой же вопрос заданный в корректной форме.

😉
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BurBon
Ответ Усы Годзиллы
Ты обьяснишь, как Левандовски после красной карточки вышел в следующем матче с Эспаньолом? Простой же вопрос заданный в корректной форме. 😉
Сам себе обьясни, почему он вышел, изучай правила и законы.
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fussballer
Да разве это болельщик? Вот если бы полностью отметил...
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