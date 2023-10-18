Команда Тутберидзе показала ледовую арену нового катка
Команда Тутберидзе опубликовала фото ледовой арены нового катка.
Строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе завершилось в сентябре на юго-западе Москвы.
Сейчас фигуристы группы Тутберидзе тренируются на катке «Хрустальный».
Тутберидзе получила именной каток, хотя его начинали строить для «Самбо-70». Теперь она как Винер
Пусть из этого дворца выйдет ещё множество ОЧ, ЧМ, ЧЕ (несмотря на всю нынешнюю ситуацию)
Удачи всем спортсменам !
Не всем же на халявной земле строиться на украденные Батуриной деньги и выпрашивать гранты на новый гелик.
Все красиво, но разметка непривычная.
Пусть лед будет счастливым для ЭТЕРИ, ее ТШ и их учеников!!!