Команда Тутберидзе показала ледовую арену нового катка

Теги сборная России пары мужское катание женское катание Этери Тутберидзе Фигурное катание

Команда Тутберидзе опубликовала фото ледовой арены нового катка.

Строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе завершилось в сентябре на юго-западе Москвы. 

Сейчас фигуристы группы Тутберидзе тренируются на катке «Хрустальный». 

Тутберидзе получила именной каток, хотя его начинали строить для «Самбо-70». Теперь она как Винер

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35 комментариев

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FS.Nika1
Красиво и немного непривычно. Но это дело исправимое )
Пусть из этого дворца выйдет ещё множество ОЧ, ЧМ, ЧЕ (несмотря на всю нынешнюю ситуацию)
Удачи всем спортсменам !
+32
-3
+29
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Лека-Лека
Ответ Viks
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Завидуйте молча.
Не всем же на халявной земле строиться на украденные Батуриной деньги и выпрашивать гранты на новый гелик.
+24
-8
+16
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Лека-Лека
Наконец-то.
Все красиво, но разметка непривычная.
Пусть лед будет счастливым для ЭТЕРИ, ее ТШ и их учеников!!!
+21
-6
+15
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ретроградный меркурий
Не люблю хоккейные катки - фигурное катание на них не смотрится. Для тренировок пойдет, конечно, но там вроде есть второй лед, чисто для ФК, вот его бы посмотреть еще
+14
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Sveta Arhipova
Для фигуристов - гладкий лёд, для зрителей - трибуны с комфортной температурой. Ни разу не была на шоу Этери Тутберидзе, но на такой арене я бы с удовольствием побывала в качестве зрителя
+12
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+11
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Delirium
Ответ Viks
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Сооружение принадлежит городу Москва, носит имя Э. Тутберидзе.
+12
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Delirium
Ответ Max Madov
А разметка хоккейная зачем?! Там же не будет хоккейных матчей.
Почему не будет? Будет. Если присмотреться, на фото видны кресла зрительской трибуны. Этот лед будет использоваться как для тренировок, так и для проведения соревнований что в ФК, что в хоккее.
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Max Madov
А разметка хоккейная зачем?! Там же не будет хоккейных матчей.
+10
-3
+7
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Anna
Надеюсь, хоккеистам там не позволят вытеснить ФК, как это часто бывает
+8
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ДИОНИС
Прекрасно! Гладкого льда всем фигуристам и фигуристкам ТШТ! Ждём новых побед на соревнованиях!
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Katerina Sunny
Ответ Max Madov
А разметка хоккейная зачем?! Там же не будет хоккейных матчей.
Планируют. Вот что Собянин говорил : "В уникальном дворце спорта — две ледовые арены, которые могут трансформироваться под хоккейные поля. Это позволит проводить и соревнования по фигурному катанию, и хоккейные матчи, и ледовые шоу."
+7
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Светлана М
Новая арена, это хорошо. Не торговыми центрами едиными. Пусть фигуристам будет комфортно.
+4
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TheWitcher
Ответ Viks
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Да. Центр фигурного катания Этери Тутберидзе: https://t.me/figureskatingfan/19699
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Yasenka
Так. А где портреты? Недоработка
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Zlodimir
А вы думали, что этот дворец фигурного катания сможет обойтись без аренды льда для всяких «ночных/полуденных/утренних и прочих хоккейных» любительско-корпоративного сектора? Как бы не так!😂
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ДИОНИС
Ответ Тимур Муратов
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Если вам не нравятся российские фигуристки, то тогда смотрите ЧЕ по ФК. Там у всех одиночниц уровень катания 20-летней давности.
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Лека-Лека
Ответ Agura
Если приглядеться, можно на разметке прочитать: школа ( или центр)фигурного катания Тутберидзе.
Так это же хорошо.
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Agura
Ответ Лека-Лека
Наконец-то. Все красиво, но разметка непривычная. Пусть лед будет счастливым для ЭТЕРИ, ее ТШ и их учеников!!!
Если приглядеться, можно на разметке прочитать: школа ( или центр)фигурного катания Тутберидзе.
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Delirium
Ответ Garik_new
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Из катка делать святыню не самый разумный выбор.
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Lennuci
Ответ Max Madov
А разметка хоккейная зачем?! Там же не будет хоккейных матчей.
Это не хоккейная, а отметки для отрыва со взлетной полосы на четверных 😂 🔥 🚀
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Павел Чистяков
хокей и фигурное катание несовместимы , после хокея надо лёд очень долго готовит. Игроки выламывают куски льда.
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RS919
Ответ Yasenka
Так. А где портреты? Недоработка
В кабинете у Этери два портрета будут висеть и хватит.
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Алёна Вода
Т.е. они ещё не переехали? А когда же?
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Александр Шульгин
Ответ Viks
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Городу Москва принадлежит сегодня одно имя, а завтра другое это не значит ничего
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thelittlecreature
Почему на льду хоккейная разметка? Я думала, он только для фигуристов
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