«Спартак» выиграл 7-й матч подряд, установив новый рекорд клуба в КХЛ

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ рекорды Сочи Хоккей

«Спартак» одержал рекордную 7-ю победу подряд, обыграв «Сочи».

Команда тренера Алексея Жамнова победила в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом (3:1).

Победа над «Сочи» стала 7-й подряд для московского «Спартака». Это новый рекорд клуба в КХЛ.

На данный момент команда занимает 1-е место в таблице Запада, набрав 30 очков после 21 игры.

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15 комментариев

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Кондитер
Мы на 1 месте 🔴⚪
+17
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Russ Ivan
Ущипните меня! Увидеть КБ на первом месте можно было только после 1го тура и только при определённом стечении обстоятельств... Что сказать, так держать, пахать и пахать дальше, только так!
+11
0
+11
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Uriah Heep
Поздравления всем спартаковцам! Идём по восходящей!
+11
-1
+10
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Сергей
УРРРРААА, боюсь сглазить, Молодцы, так держать!
+8
-1
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FCCZ
Уж и не помню, когда такое было. ))
Молодцы. Так держать.
+6
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Рейтинг
Ответ Ярик01
У Локо минус 1 и две игры в запасе.
их ещё выиграть надо
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rngr
В перёд, Спартак!
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-2
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Посторонним В
Круть! Со времен Ржиги внутренний хоккей не смотрел. А до Ржиги уж и не помню. Страшно соскучился по сильному Спартаку.
+5
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камикадзе
Молодцы 👏 приятно смотреть такое катание
+4
-1
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Древний спартач
Ответ FCCZ
Уж и не помню, когда такое было. )) Молодцы. Так держать.
А я помню , правда уже не очень хорошо . 1976 год . Дворец спорта Лужники . Наш любимый сектор был С6 . И радость и горе - футбольный Спартак вылетел из вышки , а хоккейный стал чемпионом СССР .
+2
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Дмитрий Агалаков
Браво, Спартак! Надеюсь, что этот сезон станет лучшим в КХЛ. Удачи, побед и красивой игры в следующих матчах!
+1
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Денис Кораблёв
Великий и могучий! Всё ты можешь,всё по силам! Молодчики парни! Так держать! 🔴⚪️
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Андрей Васько
Рад за Спартак просто красавцы, рвут всех.
Жамнов красавчик собрал лютую команду, самая сильная команда в этом сезоне любому могут нос утереть.
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Древний спартач
А я помню , правда уже не очень хорошо . 1976 год . Дворец спорта Лужники . Наш любимый сектор был С6 . И радость и горе - футбольный Спартак вылетел из вышки , а хоккейный стал чемпионом СССР .
А я помню как я плакал,хотя мне было 15, мне все дразнили велели
0
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