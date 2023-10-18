«Спартак» выиграл 7-й матч подряд, установив новый рекорд клуба в КХЛ

«Спартак» одержал рекордную 7-ю победу подряд, обыграв «Сочи».

Команда тренера победила в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом (3:1).

Победа над « » стала 7-й подряд для московского « ». Это новый рекорд клуба в КХЛ.

На данный момент команда занимает 1-е место в таблице Запада, набрав 30 очков после 21 игры.