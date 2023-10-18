«Спартак» выиграл 7-й матч подряд, установив новый рекорд клуба в КХЛ
«Спартак» одержал рекордную 7-ю победу подряд, обыграв «Сочи».
Команда тренера Алексея Жамнова победила в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом (3:1).
Победа над «Сочи» стала 7-й подряд для московского «Спартака». Это новый рекорд клуба в КХЛ.
На данный момент команда занимает 1-е место в таблице Запада, набрав 30 очков после 21 игры.
Молодцы. Так держать.
Жамнов красавчик собрал лютую команду, самая сильная команда в этом сезоне любому могут нос утереть.