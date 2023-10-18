КХЛ. «Авангард» в гостях у «Витязя», «Торпедо» примет «Сибирь», «Динамо» против «Северстали»
«Авангард» сыграет с «Витязем» в гостях в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Торпедо» примет «Сибирь», «Динамо» будет противостоять «Северстали».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 18 октября, 18.00, «Лада-Арена»
- Дата проведения
- 18 октября, 19.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 18 октября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 18 октября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 18 октября, 19.30, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 18 октября, 19.30, «Большой»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Омскому Авангарду удачи и победы!