КХЛ. «Авангард» в гостях у «Витязя», «Торпедо» примет «Сибирь», «Динамо» против «Северстали»

Теги Авангард Сибирь Северсталь Лада Нефтехимик Витязь Спартак Торпедо результаты матчей КХЛ Барыс Динамо Адмирал Сочи Хоккей

«Авангард» сыграет с «Витязем» в гостях в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Торпедо» примет «Сибирь», «Динамо» будет противостоять «Северстали». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Лада – Барыс
Дата проведения
18 октября, 18.00, «Лада-Арена»
Онлайн матча Видео

Витязь – Авангард
Дата проведения
18 октября, 19.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

Торпедо – Сибирь
Дата проведения
18 октября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

Нефтехимик – Адмирал
Дата проведения
18 октября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

Динамо Москва – Северсталь
Дата проведения
18 октября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

Сочи – Спартак
Дата проведения
18 октября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

9 комментариев

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Товарищъ
Ответ Владимир Никаноров
Всем кто хочет победить пусть желания сбудется! Ведь сегодня День женского счастья пусть порадуют своих женщин!
Пусть сегодня гости пляшут и пусть сегодня победят :)!!!
+3
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+3
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Большое сердце Неймара
У Рябыкина сегодня особый настрой.
Омскому Авангарду удачи и победы!
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Russ Ivan
Спартаку 7й победы подряд и хорошего настроения перед ДВ броском!
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Владимир Никаноров
Всем кто хочет победить пусть желания сбудется! Ведь сегодня День женского счастья пусть порадуют своих женщин!
0
0
0
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Раменки за Динамо
В Балашихе сегодня аншлаг, как никак, а подмосковное дерби.
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!!!ВОЛК РОССИЯ!!!
НХ, Барыс, Торпедо, Авангард, Спартак, Динамо сегодня Победят! Вперёд
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Shast
Ответ Caniball
Когда перед матчами с Цска, Торпедо и Сочи, я желал Спартаку одержать: четвертую, пятую и шестые победы подряд соответственно, то мой комментарий почему-то уходил в небольшой минус, а Спартак побеждал. Поэтому давайте продолжим традицию: Спартаку - седьмую победу подряд, тем более в соперниках снова Питерский фарм, а данному комментарию уйти в небольшой минус!
Поставил минус. Вперёд Спартак
+1
-1
0
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