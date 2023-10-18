«Авангард» нанес 1 бросок в 3-м периоде игры с «Витязем». Команда проиграла 2-й период со счетом 0:4

«Авангард» нанес всего один бросок в третьем периоде игры против «Витязя».

Команда тренера проиграла в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:5.

« » пропустил 4 гола во втором периоде. Команда уступала 2:4 в начале третьего игрового отрезка.

В третьем периоде нападающие клуба не нанесли ни одного броска в створ ворот. Единственный бросок добавил в свой актив защитник .

Всего «Авангард» нанес 20 бросков в этом матче.