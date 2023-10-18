«Авангард» нанес 1 бросок в 3-м периоде игры с «Витязем». Команда проиграла 2-й период со счетом 0:4
«Авангард» нанес всего один бросок в третьем периоде игры против «Витязя».
Команда тренера Михаила Кравеца проиграла в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:5.
«Авангард» пропустил 4 гола во втором периоде. Команда уступала 2:4 в начале третьего игрового отрезка.
В третьем периоде нападающие клуба не нанесли ни одного броска в створ ворот. Единственный бросок добавил в свой актив защитник Либор Шулак.
Всего «Авангард» нанес 20 бросков в этом матче.
Даже обычный физрук взял бы тайм-аут не после четырёх быстро пропущенных шайб, а уже после двух! Но Кравец явно был в крайне растерянном состоянии и не знал, что делать!
Даже обычный физрук лучше бы настроил команду на третий период!
Вот такой на букву М чудак-тренер в Авангарде!