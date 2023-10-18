«Авангард» нанес 1 бросок в 3-м периоде игры с «Витязем». Команда проиграла 2-й период со счетом 0:4

Теги Авангард Витязь КХЛ Михаил Кравец Либор Шулак Хоккей

«Авангард» нанес всего один бросок в третьем периоде игры против «Витязя».

Команда тренера Михаила Кравеца проиграла в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:5.

«Авангард» пропустил 4 гола во втором периоде. Команда уступала 2:4 в начале третьего игрового отрезка.

В третьем периоде нападающие клуба не нанесли ни одного броска в створ ворот. Единственный бросок добавил в свой актив защитник Либор Шулак.

Всего «Авангард» нанес 20 бросков в этом матче.

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8 комментариев

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Muslim ogly
Даже обычный физрук дал бы отдохнуть Проскурякову после трёх тяжелейших матчей. Но Кравец - перестраховщик! И вот результат: психологически травмированы оба вратаря!
Даже обычный физрук взял бы тайм-аут не после четырёх быстро пропущенных шайб, а уже после двух! Но Кравец явно был в крайне растерянном состоянии и не знал, что делать!
Даже обычный физрук лучше бы настроил команду на третий период!
Вот такой на букву М чудак-тренер в Авангарде!
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Ыжык
Стандартный штурм ворот от Кравца. Ща он скажет что в следующей игре мы увидим другой Авангард.
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pavelrytov@icloud.com
С такой игрой на выезд можно Омские крылья возить или Ястребов, хуже не будет. А дома основной состав
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Павлик Морозов
нужно менять весь тренерский штаб!
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Огюст
Сегодня игра Авангарда по сравнению с прошедшей с Локомотивом была , как говорят -День с ночью -не в пользу Омичей ! Знать сильно Омичи устали во встрече с Локомотивом - третий период ели ноги волочили , а Витязь этим воспользовался и заслуженно победил !
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Великий Кукурузо
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мощно💪😬
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Wild Hunt
Ответ Персональные данные Номер 67327384
Психолог нужен. Они когда психуют у них мухи бесчинстуют в руках. Сулак даже по шайбе зарядить нормально не может
«Сулак» в принципе ничего не может. Хотя не, в защите косячить может и кривые передачи делать. Лучше б Роя взяли с Витязя.
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