Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков (Иван Карпов)

Гильермо Абаскаль наказал Александра Соболева за карточку и нарушения дисциплины.

Форвард « » получил желтую карточку в матче против « » (0:4), которая привела к автоматической дисквалификации на московское дерби с , завершившееся в итоге со счетом 2:2 с голом красно-белых на 97-й минуте.

По данным Ивана Карпова, отстранил от тренировок в общей группе до возвращения из сборной России.

Однако причина наказания была не только в поведении нападающего на поле. Он регулярно нарушает дисциплину и порядки, которые установил испанский тренер. Соболев игнорирует общекомандные завтраки.

На первый раз ему сделали замечание, на второй чуть не случился скандал, в третий раз, на неделе после матча в Самаре, терпение Абаскаля лопнуло, и он оштрафовал игрока. Все это время он занимался индивидуально.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию