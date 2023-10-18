Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков (Иван Карпов)
Гильермо Абаскаль наказал Александра Соболева за карточку и нарушения дисциплины.
Форвард «Спартака» получил желтую карточку в матче против «Крыльев Советов» (0:4), которая привела к автоматической дисквалификации на московское дерби с ЦСКА, завершившееся в итоге со счетом 2:2 с голом красно-белых на 97-й минуте.
По данным Ивана Карпова, Абаскаль отстранил Соболева от тренировок в общей группе до возвращения из сборной России.
Однако причина наказания была не только в поведении нападающего на поле. Он регулярно нарушает дисциплину и порядки, которые установил испанский тренер. Соболев игнорирует общекомандные завтраки.
На первый раз ему сделали замечание, на второй чуть не случился скандал, в третий раз, на неделе после матча в Самаре, терпение Абаскаля лопнуло, и он оштрафовал игрока. Все это время он занимался индивидуально.
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В прошлом Derby Соболь тряс болтом и оффнулся
На этот раз он схлопотал дискву!
Разве только при пиджаке можно было стоять аж на ушах!
-" тренеришко"- подумал Саша