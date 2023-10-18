Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков (Иван Карпов)

Теги Спартак ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль наказал Александра Соболева за карточку и нарушения дисциплины.

Форвард «Спартака» получил желтую карточку в матче против «Крыльев Советов» (0:4), которая привела к автоматической дисквалификации на московское дерби с ЦСКА, завершившееся в итоге со счетом 2:2 с голом красно-белых на 97-й минуте.

По данным Ивана Карпова, Абаскаль отстранил Соболева от тренировок в общей группе до возвращения из сборной России.

Однако причина наказания была не только в поведении нападающего на поле. Он регулярно нарушает дисциплину и порядки, которые установил испанский тренер. Соболев игнорирует общекомандные завтраки.

На первый раз ему сделали замечание, на второй чуть не случился скандал, в третий раз, на неделе после матча в Самаре, терпение Абаскаля лопнуло, и он оштрафовал игрока. Все это время он занимался индивидуально.

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97 комментариев

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Roman
Дни Абаскаля сочтены. Соболев и Джикия по заветам глушака сольют рыжего до зимы
+167
-9
+158
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Усатый КозлоБык ©
Друзья, вот скажите в чем тренер неправ?
В прошлом Derby Соболь тряс болтом и оффнулся
На этот раз он схлопотал дискву!
Разве только при пиджаке можно было стоять аж на ушах!
+92
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Zenith forever
Ответ Усатый КозлоБык ©
Друзья, вот скажите в чем тренер неправ? В прошлом Derby Соболь тряс болтом и оффнулся На этот раз он схлопотал дискву! Разве только при пиджаке можно было стоять аж на ушах!
Тренер неправ в том, что не понимает, что завтраки людей и дельфинов должны быть разными и по составу и по времени. В остальном тренер прав.
+76
-9
+67
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pavelrytov@icloud.com
Правильно, вместе с Джикией в запас и на трансфер
+75
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Мансур Абдрахимов
он завтракал с Глушаковым в ресторане Самедова
+36
-1
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Vova Jmur
много о себе возомнил этот посредственный нападающий, 26 лет, а кроме того, что над ним потешаются, как над ныряльщиком, ничего и сказать о нём больше нельзя
+32
-3
+29
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Bombur35
Ответ Roman
Дни Абаскаля сочтены. Соболев и Джикия по заветам глушака сольют рыжего до зимы
Причём дельфин и косипоша ничем не лучше, чем Глушак в плане игры
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Madcomposer
Боюсь, всё идёт к нашему обычному концу. ЧСВ паспортистов взыграет, к этому добавится желчь от "ветеранов", раздевалка разложится и всё начнётся по новой. Я за Мостового в следующие тренеры, хоть посмеёмся.
+22
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Beast
опять ромашка?
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Плеймейкер87
Тень Стасика всё ближе над Тушино
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nikolai 75
-Александр, иди завтракать.
-" тренеришко"- подумал Саша
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Варлампий Варлампий
Просто зазвездился петушок, хотя спросите себя, кто такой Соболев? Что он выиграл?
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Костя Забровский
Ответ Плеймейкер87
Тень Стасика всё ближе над Тушино
не дай бог
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Mihmesh35
Ответ Zenith forever
Тренер неправ в том, что не понимает, что завтраки людей и дельфинов должны быть разными и по составу и по времени. В остальном тренер прав.
тренер неправ в том, что до сих пор держал дельфина в команде, хотя дельфинария у них никогда не было
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Three Days Grace
Похоже на правду. На видео с тренировок после Самары Соболева не было видно от слова совсем
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гилберт
Ответ Варлампий Варлампий
Просто зазвездился петушок, хотя спросите себя, кто такой Соболев? Что он выиграл?
Да причём тут выиграл...Он и играть то особо не умеет.
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Hawkeye77
Ответ Плеймейкер87
Тень Стасика всё ближе над Тушино
не дай Бог, конечно. но было бы забавно посмотреть, как этот командир прям с порога бы Соболева в дубль отправил, вместе с Джикией.
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Aleksey Yashin
Соболев и Джикия - новый тандем Спартака по сливу тренера
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Игорь Заварзин
Ответ Roman
Дни Абаскаля сочтены. Соболев и Джикия по заветам глушака сольют рыжего до зимы
уже и не ясно, что лучше((( Соболев с Джикией на поле, или Рыжий у руля((((
+6
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PopChita
Ответ Варлампий Варлампий
Просто зазвездился петушок, хотя спросите себя, кто такой Соболев? Что он выиграл?
Он выиграл Лигу Европы (если б не дисквал, конечно же)
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Средний палец Кирана Тирни
Как Соболев, так и Джикия абсолютно средние игроки, которых в другом чемпионате бы безболезненно заменили молодежью, а руководство бы даже встало на сторону тренера, простившись с заговорщиками в ближайшее трансферное окно. Но эти зарвавшиеся будут сливать очередного неугодного их банде тренера.
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brig_Mercury
Ответ Zenith forever
Тренер неправ в том, что не понимает, что завтраки людей и дельфинов должны быть разными и по составу и по времени. В остальном тренер прав.
Где повару Спартака взять столько рыбы и кальмаров?
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Гекдениз Кардениз
Так и променяет командные завтраки на душевую дурачок
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Dinamik1
Дельфин он и в Африке дельфин свободу любит.Руки прочь от краснокнижника.
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ParvizLNDRreal
Сливают тренера.
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