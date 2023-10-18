Один из осужденных за убийство мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина вышел на свободу. В 2021 году его приговорили к 14,5 годам колонии
Один из участников убийства биатлониста Дмитрия Сисигина вышел на свободу.
Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на телеграм-канал «Борус».
Сергей Шмелев рассказал, что освободился из колонии. Также он отметил, что сожалеет о содеянном и планирует написать книгу об инциденте, в которой расскажет всю правду.
В 2021 году Центральный районный суд Красноярска приговорил Шмелева и его соучастника – Андрея Шилова – к 14,5 годам колонии строгого режима.
Убийство произошло в ночь с 14 на 15 сентября 2019 года. Между Сисигиным, Шиловым и Шмелевым завязалась ссора, и 31-летнего спортсмена жестоко избили. Через 22 дня он скончался в больнице.
В Красноярске до смерти избили мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина
Двое мужчин, до смерти избивших мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина, приговорены к 14,5 годам колонии строгого режима
https://ngs24.ru/text/criminal/2021/05/26/69935117/
Мало того он даже ̶п̶о̶л̶о̶в̶и̶н̶к̶у̶часть задницы своей там оставил...
Чел, ты серьезно делаешь вид, что не догадываешься, как так получилось, что этот Шмелев оказался на СВОбоде?