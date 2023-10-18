Один из осужденных за убийство мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина вышел на свободу. В 2021 году его приговорили к 14,5 годам колонии

Теги происшествия Дмитрий Сисигин Биатлон

Один из участников убийства биатлониста Дмитрия Сисигина вышел на свободу.

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на телеграм-канал «Борус».

Сергей Шмелев рассказал, что освободился из колонии. Также он отметил, что сожалеет о содеянном и планирует написать книгу об инциденте, в которой расскажет всю правду. 

В 2021 году Центральный районный суд Красноярска приговорил Шмелева и его соучастника – Андрея Шилова – к 14,5 годам колонии строгого режима. 

Убийство произошло в ночь с 14 на 15 сентября 2019 года. Между Сисигиным, Шиловым и Шмелевым завязалась ссора, и 31-летнего спортсмена жестоко избили. Через 22 дня он скончался в больнице. 

В Красноярске до смерти избили мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина

Двое мужчин, до смерти избивших мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина, приговорены к 14,5 годам колонии строгого режима

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44 комментария

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Savardus
Выйти он мог только по помилованию после СВО. А помилования - это личная прерогатива президента. И только его решение. Это чтоб потом не говорили "А что он лично что ли гопоту на улицы отправляет?". Да, лично.
+180
-12
+168
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екибастосЪ
Какая прекрасная свободная страна. В ней люди могут абсолютно все. Даже убивать.
+121
-14
+107
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Куприн
искупил убийство путем других убийств, вот это я понимаю правильно устроенное общество
+93
-8
+85
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Dura Ace Di2
Каждое помилование-это подпись президента Российской Федерации.Он несёт личную ответственность за каждого, кто выходит на свободу.
+54
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+50
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ɔculpa
Ответ Андрей Балабаев
Это что за хрень? В 7 раз меньше отсидел. Интересно, с чего вдруг такая щедрость. Немногим больше Кокорина с Мамаевым сидел
Да видимо понятно с чего. Известное дело, что уголовникам предлагают заключать контракты на участие в СВО за итоговое помилование и даже + деньги. Это не секрет, и только так он и мог выйти настолько рано.
+44
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+42
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Aleksei Villanen
Убийца должен сидеть в тюрьме
+37
-1
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Вечно в бане
Ответ Savardus
Выйти он мог только по помилованию после СВО. А помилования - это личная прерогатива президента. И только его решение. Это чтоб потом не говорили "А что он лично что ли гопоту на улицы отправляет?". Да, лично.
Царь хороший, его бояре надули и вместо указа о снижении пенсионного возраста, это вот помилование на подпись подсунули.
+30
-2
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LoyalManc
Для тех, кто не в курсе, что это за люди и за что они сидели: в 2019 году они вдвоем до смерти избили человека в его квартире в присутствии его девушки, а после измазавшись его кровью с радостными лицами позировали на камеру и показывали мускулы. Один из них, Андрей Шилов, сын местной депутата и экс-судьи.

https://ngs24.ru/text/criminal/2021/05/26/69935117/
+28
0
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naPmu3aH
Ответ AERN
Комментарий удален модератором
Так ведь уже познакомили.
Мало того он даже ̶п̶о̶л̶о̶в̶и̶н̶к̶у̶часть задницы своей там оставил...
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Андрей Балабаев
Это что за хрень? В 7 раз меньше отсидел. Интересно, с чего вдруг такая щедрость. Немногим больше Кокорина с Мамаевым сидел
+19
-1
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Eduard Rastryopin
Еще один претендент на преподавание в школе уроков патриотизма.
+17
-2
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Вечно в бане
Ответ Андрей Балабаев
Это что за хрень? В 7 раз меньше отсидел. Интересно, с чего вдруг такая щедрость. Немногим больше Кокорина с Мамаевым сидел
> Интересно, с чего вдруг такая щедрость.

Чел, ты серьезно делаешь вид, что не догадываешься, как так получилось, что этот Шмелев оказался на СВОбоде?
+15
-2
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Timur Gabdullin
Ответ Варлампий Варлампий
что-то у меня с арифметикой не заладилось, как такое возможно?
А тут такая же математика как в 36й дивизии СС "Дирлевангер" берём социально близких уголовников запихиваем их к командиру уголовнику и если кто-то прожил достаточно долго то его реабилитируют. Там в целом берешь любую книгу о ней и меняешь Дирлевангер на Пригожин ну и там мелкие детали где-то дезертиров забивают прикладами перед строем где-то кувалдой на видео но это уже чисто частности.
+12
-3
+9
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vyacheslav777
Ответ AERN
Комментарий удален модератором
Мультики только на экране стреляют
+9
-2
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Dmitry Koway
потом будет в школы на утренники приходить, флаг страны поднимать. детям про патриотизм рассказывать. ухх, горжусь страной
+7
-1
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Dura Ace Di2
Ответ Дмитрий Агалаков
Какая причина выхода на свободу? Помилование, подписанное Президентом? Или отмена приговора? Почему в новости ничего не сказано об этом?
Потому что потому
+7
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Dmitriy Racheev
Ну, теперь можно в дюсш тренером, герой нашего времени, генофонд
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ARIGAMI ARIGAMI
Позорище
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Варлампий Варлампий
что-то у меня с арифметикой не заладилось, как такое возможно?
+4
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Дмитрий Агалаков
Какая причина выхода на свободу? Помилование, подписанное Президентом? Или отмена приговора? Почему в новости ничего не сказано об этом?
+5
-2
+3
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Белый офицер
СВОбоден
+2
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Дмитрий Агалаков
Какая причина выхода на свободу? Помилование, подписанное Президентом? Или отмена приговора? Почему в новости ничего не сказано об этом?
🤝
+1
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sabur
теперь он Серега Романов --https://vk.com/id813513511
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sabur
Ответ Spartakovec navsegda
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Какой еще официальной?))) Это случай(то что чел на свободе) всплыл благодаря частному телеграмм каналу. По таким же каналам появляются вести и о других освободденных. Вы думаете, что по первому каналу скажут, что уже тысячи на свободе?
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Alex-San
Ответ sabur
Какой еще официальной?))) Это случай(то что чел на свободе) всплыл благодаря частному телеграмм каналу. По таким же каналам появляются вести и о других освободденных. Вы думаете, что по первому каналу скажут, что уже тысячи на свободе?
А еще тысячи бывших зэков уже никогда не выйдут из тюрем, да и вообще никуда не выйдут.
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