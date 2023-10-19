Малкин вышел на чистое 3-е место по голам в НХЛ среди россиян (474), обогнав Могильного. До Федорова – 9 шайб

Теги рейтинги Питтсбург Детройт Евгений Малкин Александр Овечкин Сергей Федоров Александр Могильный Хоккей

Евгений Малкин вышел на чистое 3-е место по голам в НХЛ среди россиян (474).

Сегодня 37-летний форвард «Питтсбурга» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (3:6). 

На счету Малкина стало 474 шайбы в 1067 играх за карьеру в лиге. Он обогнал Александра Могильного (473 шайбы в 990 играх). 

На первом месте среди лучших российских снайперов в истории НХЛ идет Александр ОвечкинВашингтон», продолжает карьеру, 822 шайбы в 1350 играх), на втором – Сергей Федоров (483 шайбы в 1248 играх). 

Малкин забил в 3-м матче подряд. У него 3+4 в 4 играх сезона

 

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1 комментарий

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VintDV
Малыч в хорошей форме. Но играть в конце на задней линии это не его:))
+2
0
+2
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