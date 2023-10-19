Малкин вышел на чистое 3-е место по голам в НХЛ среди россиян (474), обогнав Могильного. До Федорова – 9 шайб

Евгений Малкин вышел на чистое 3-е место по голам в НХЛ среди россиян (474).

Сегодня 37-летний форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (3:6).

На счету стало 474 шайбы в 1067 играх за карьеру в лиге. Он обогнал Александра Могильного (473 шайбы в 990 играх).

На первом месте среди лучших российских снайперов в истории НХЛ идет (« », продолжает карьеру, 822 шайбы в 1350 играх), на втором – (483 шайбы в 1248 играх).

Малкин забил в 3-м матче подряд. У него 3+4 в 4 играх сезона