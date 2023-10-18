В Алжире приостановили футбольные турниры «из уважения к душам мучеников в результате сионистской агрессии против народа оккупированной Палестины в секторе Газа»

В Алжире приостановили все футбольные турниры в знак солидарности с Газой.

«В знак солидарности со стойким братским палестинским народом и из уважения к душам праведных мучеников в результате жестокой сионистской агрессии против народа оккупированной Палестины в секторе Газа, Алжирская федерация футбола (FAF) решила приостановить все футбольные соревнования до дальнейшего уведомления», – говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Алжир примет ближайшие матчи сборной Палестины и возьмет на себя все расходы.

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