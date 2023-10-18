В Алжире приостановили футбольные турниры «из уважения к душам мучеников в результате сионистской агрессии против народа оккупированной Палестины в секторе Газа»
В Алжире приостановили все футбольные турниры в знак солидарности с Газой.
«В знак солидарности со стойким братским палестинским народом и из уважения к душам праведных мучеников в результате жестокой сионистской агрессии против народа оккупированной Палестины в секторе Газа, Алжирская федерация футбола (FAF) решила приостановить все футбольные соревнования до дальнейшего уведомления», – говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что Алжир примет ближайшие матчи сборной Палестины и возьмет на себя все расходы.
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Почему-то не спешат.
Когда в Херсон поедешь в отпуск?
Ну вторглись и вторглись. Ну покрошили тысячу мирняка, ну бывает. Ну выгнали их обратно за забор и всё, давайте жить дружно!
Как-то так Израиль должен действовать в идеальном мире?
сегодня в тренде Палестино-Израильский конфликт.
завтра будут другие новости, пользователи быстро переключатся.
наши пользователи очень просвещенные и образованные люди, знают очень много и обо всем.
главное всё это уголком размежевать со спортом, и вот тебе спортивные новости на основе политических конфликтов.
Второй вопрос. Получается у тебя к России реваншистские настроения правильно? Если ты/твоя страна намереваетесь отбить что-то .Верно?