В Алжире приостановили футбольные турниры «из уважения к душам мучеников в результате сионистской агрессии против народа оккупированной Палестины в секторе Газа»

Теги сборная Алжира по футболу Высшая лига Алжир Политика Футбол

В Алжире приостановили все футбольные турниры в знак солидарности с Газой.

«В знак солидарности со стойким братским палестинским народом и из уважения к душам праведных мучеников в результате жестокой сионистской агрессии против народа оккупированной Палестины в секторе Газа, Алжирская федерация футбола (FAF) решила приостановить все футбольные соревнования до дальнейшего уведомления», – говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Алжир примет ближайшие матчи сборной Палестины и возьмет на себя все расходы.

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67 комментариев

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ПавелАвер
Хамас первый начал ,а виноваты опять вторые !!!
+39
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+20
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David Aprasidze
Ответ Yakoobov Alisher
#freepalestine
Евреи и освободили ее от египетской и иорданской оккупации. Теперь освободят от Хамаса
+38
-18
+20
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Eduard Rastryopin
Т.е. они даже после всех видеодоказательств продолжают винить,во взрыве на парковке больницы хамасовской ракеты,Израиль?
+33
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+16
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Дядя ТУРА
Ответ andr d
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начали вообще австралопитеки
+18
-3
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bevooch
Ответ NIRVANA
Это решение обратит дополнительное внимание на события и остановить смерть. Люди хоть что-то делают в силу своих возможностей
Могут перестать кормить ХАМАС, например. Или принять палестинцев у себя.
Почему-то не спешат.
+14
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+10
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bevooch
Ответ Metalloid
Он всему миру надоел, миру нужно шоу, новое, а у нас окопная война. Ща, потихоньку, сольют окраину и будет хорошо.
Да-да, три дня осталось потерпеть.
Когда в Херсон поедешь в отпуск?
+13
-5
+8
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Lindeman
Ответ andr d
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Если уж на то пошло, то это начали Египет, Сирия, Ливан
+9
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kazus
Идёт перепись людоедов в мире
+11
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Overkiller
Не, ну это удар Израилю ниже пояса. Бесчеловечный поступок.
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ПавелАвер
Ответ andr d
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конкретный удар нанесли Хамас ,а потом уже началась ответка... Хватит сюда уже вписывать третьи лица. Есть конкретика в данном эпизоде...
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glock17
Алжир не хочет принять беженцев из Палестины? А то легко решили отделаться со сборной
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bevooch
Ответ NIRVANA
Ну или Израиль может перестать убивать народ, мирных жителей. Как вам вариант?
А что тогда должен делать Израиль?

Ну вторглись и вторглись. Ну покрошили тысячу мирняка, ну бывает. Ну выгнали их обратно за забор и всё, давайте жить дружно!

Как-то так Израиль должен действовать в идеальном мире?
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David Aprasidze
Ответ We are Arsenal
Биджо, Абхазия и Южная Осетия - Грузия?
Сейчас нет. Это два полигона РФ с военными базами.
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Антиглор17
Ответ #SharkTeam
Евреи снова достали полмира. Отродясь такого не было и вот опять
Это половина мира муслимов сама всех достала. Выселить всех поголовно на Ближний Восток и пусть там сидят. Зато врагов не будет, вокруг свои.
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Blaumerc
Ответ bevooch
Комментарий удален модератором
какие новости спортс подаёт, о том и будет срач.
сегодня в тренде Палестино-Израильский конфликт.
завтра будут другие новости, пользователи быстро переключатся.
наши пользователи очень просвещенные и образованные люди, знают очень много и обо всем.
главное всё это уголком размежевать со спортом, и вот тебе спортивные новости на основе политических конфликтов.
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ПавелАвер
Ответ Денис Ширинов
Сиди полупокер клюй дальше
ты типичный дикарь
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andr d
Ответ Lindeman
Если уж на то пошло, то это начали Египет, Сирия, Ливан
Началось всё это гораздо раньше в историю хоть углубись
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Groznyi2024
Ответ David Aprasidze
Евреи и освободили ее от египетской и иорданской оккупации. Теперь освободят от Хамаса
Ага, а еще США, которым лет меньше, чем Питеру, освобождают Иран, он же Персия, которым более 5000 лет. Освобождальщики хреновы
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David Aprasidze
Ответ Groznyi2024
Ага, а еще США, которым лет меньше, чем Питеру, освобождают Иран, он же Персия, которым более 5000 лет. Освобождальщики хреновы
5000 лет Ирану. А сколько лет исламскому режиму в Иране?
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We are Arsenal
Ответ David Aprasidze
Евреи и освободили ее от египетской и иорданской оккупации. Теперь освободят от Хамаса
Биджо, Абхазия и Южная Осетия - Грузия?
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Денис Ширинов
Ответ ПавелАвер
О чём и речь ,у дикарей в виде тебя ответ на факты один😀
Сиди полупокер клюй дальше
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We are Arsenal
Ответ David Aprasidze
Должны или не должны - разговоры для слабых. Сможем отбить - да. Не сможем - нет.
То есть ты считаешь, что вопросы цивилизованным способом, путем переговоров не должны решаться?
Второй вопрос. Получается у тебя к России реваншистские настроения правильно? Если ты/твоя страна намереваетесь отбить что-то .Верно?
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We are Arsenal
Ответ Евгений Качалков
Знаешь, кто такой Ермолов?)
Я знаю. Садист, извращенец и просто конченое животное который ни одному нормальному человеку не будет симпатичен .
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ПавелАвер
Ответ Turkmen
неуч учи историю, не бывает дыма без огня заблудший
хватит оправдывать террористов, они первые нанесли удар с сотнями погибших людей...
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ПавелАвер
Ответ Денис Ширинов
Соси
В данном случае не история главная ,а факт нападения с сотнями жертв. И хватит уже оправдывать террористов...
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