Глава Ла Лиги об обвинении Лапорты во взяточничестве: «Он под следствием, ничего нового. Это ни к чему не приведет. Все это вредит имиджу испанского футбола»

Президент Ла Лиги прокомментировал обвинения, выдвинутые против Жоана Лапорты.

Президента «Барселоны» ранее обвинили во взяточничестве по делу Негрейры с 2008 по 2010 год. Срок давности для президента «Барсы» не истек – отсчет идет с последнего платежа клуба в 2018-м.

– Насколько мне известно, Лапорте уже некоторое время предъявлялись обвинения, в этом нет ничего нового. Он находится под следствием уже несколько недель, для меня в этом нет ничего нового. Я слегка поражен, что люди так удивлены. Мне ясно, что это ни к чему не приведет. Я не отвечаю за сроки, но это ничем не закончится.

– Должен ли Лапорта подать в отставку?

– Не мне отвечать на этот вопрос. Если Лапорта считает, что невиновен и что ничего нет, то он будет и дальше оставаться президентом «Барселоны». На днях совет директоров «Севильи» не захотел находиться в ложе с Лапортой.

Есть и другие разгневанные клубы, все это вредит испанскому футболу, как и то, что произошло с Винисиусом, и проблема расизма», – сказал Хавьер Тебас.

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