Глава Ла Лиги об обвинении Лапорты во взяточничестве: «Он под следствием, ничего нового. Это ни к чему не приведет. Все это вредит имиджу испанского футбола»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Хавьер Тебас Футбол

Президент Ла Лиги прокомментировал обвинения, выдвинутые против Жоана Лапорты.

Президента «Барселоны» ранее обвинили во взяточничестве по делу Негрейры с 2008 по 2010 год. Срок давности для президента «Барсы» не истек – отсчет идет с последнего платежа клуба в 2018-м.

– Насколько мне известно, Лапорте уже некоторое время предъявлялись обвинения, в этом нет ничего нового. Он находится под следствием уже несколько недель, для меня в этом нет ничего нового. Я слегка поражен, что люди так удивлены. Мне ясно, что это ни к чему не приведет. Я не отвечаю за сроки, но это ничем не закончится.

– Должен ли Лапорта подать в отставку?

– Не мне отвечать на этот вопрос. Если Лапорта считает, что невиновен и что ничего нет, то он будет и дальше оставаться президентом «Барселоны». На днях совет директоров «Севильи» не захотел находиться в ложе с Лапортой.

Есть и другие разгневанные клубы, все это вредит испанскому футболу, как и то, что произошло с Винисиусом, и проблема расизма», – сказал Хавьер Тебас.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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3 комментария

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Timati Beweers
Я люблю испанский футбол, но меня кумарит подобное, за это ненавижу. Даже в чемпионатах где не на что смотреть, нет такого 💩
Этот Тебас и его дружина уже напрягают. Сколько можно. Спорт вне политики. Ага…
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