Яна Рудковская: «Сейчас Туктамышева будет кататься в наших шоу, мы уезжаем в тур. Она не покинула большой спорт, просто взяла паузу»
Яна Рудковская сообщила, что Туктамышева будет кататься в шоу Евгения Плющенко.
«Такие долгожители есть только у Мишина. Больше у меня примеров нет. Лично я очень уважаю Лизу.
Я считаю Елизавету великой спортсменкой, она прыгала играючи тройной аксель на уровне Сони Муравьевой, а ещё и обыгрывала ее. Это при том, что Соне было 16 на тот момент. Спортсменок такого уровня, как Лиза, нужно уважать и принимать любые их решения.
Сейчас Лиза будет кататься в четырех наших шоу. Буквально через неделю мы уезжаем в тур: Саратов, Пенза, Самара. Потом у нее будет прекрасное выступление у Евгения в Санкт-Петербурге.
Я желаю ей вернуться в спорт. Я в нее верю. Все зависит только от нее и от ее мотивации и здоровья», – сказала продюсер.
«Я не поддерживаю высказывания о том, что это конец карьеры Лизы. Она очень долго в строю. Спортсмены – не роботы. На мой взгляд, ей нужно отдохнуть и набраться сил. У всех садится батарейка.
Она единственная девушка в мире на сегодняшний момент, которая прыгает в таком возрасте тройной аксель. Это уже легендарная история. Второй такой нет ни в России, ни в мире.
Она не покинула большой спорт. Просто она взяла время. Я уверена, что Лиза не завершила спортивную карьеру, ведь у нее огромный потенциал. И самое главное – опыт.
Нужно много сил, чтобы так прыгать и кататься. Надо отдохнуть, а потом фигачить и фигачить. Думаю, что это всего лишь пауза. Лиза поддерживает постоянно форму. Она как раз тот человек, который держала и будет держать себя в хорошей форме», – цитирует Рудковскую «Советский спорт».
_________________
это эпично
Бог ты мой, на уровне самой Сони Муравьевой!!!! Да ещё и обыгрывала её...))
Лучше чем Соня, Лиза прыгнуть, конечно не могла, этого никто не может, но хоть на том же уровне получилось))
К Соне никаких претензий, она лично мне нравится. Но Рудковская повеселила))
Лизе здоровья и успехов !
Загитова, Щербакова, Трусова тоже вроде как в этом сезоне никуда не заявлялась. Конечно, пауза, никто не сомневается.
Именно это вы предложили Лизе в своих шоу для сбора бабла?((