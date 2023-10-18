Яна Рудковская: «Сейчас Туктамышева будет кататься в наших шоу, мы уезжаем в тур. Она не покинула большой спорт, просто взяла паузу»

Теги Евгений Плющенко Елизавета Туктамышева Яна Рудковская ледовые шоу Фигурное катание

Яна Рудковская сообщила, что Туктамышева будет кататься в шоу Евгения Плющенко.

«Такие долгожители есть только у Мишина. Больше у меня примеров нет. Лично я очень уважаю Лизу.

Я считаю Елизавету великой спортсменкой, она прыгала играючи тройной аксель на уровне Сони Муравьевой, а ещё и обыгрывала ее. Это при том, что Соне было 16 на тот момент. Спортсменок такого уровня, как Лиза, нужно уважать и принимать любые их решения.

Сейчас Лиза будет кататься в четырех наших шоу. Буквально через неделю мы уезжаем в тур: Саратов, Пенза, Самара. Потом у нее будет прекрасное выступление у Евгения в Санкт-Петербурге.

Я желаю ей вернуться в спорт. Я в нее верю. Все зависит только от нее и от ее мотивации и здоровья», – сказала продюсер.

«Я не поддерживаю высказывания о том, что это конец карьеры Лизы. Она очень долго в строю. Спортсмены – не роботы. На мой взгляд, ей нужно отдохнуть и набраться сил. У всех садится батарейка.

Она единственная девушка в мире на сегодняшний момент, которая прыгает в таком возрасте тройной аксель. Это уже легендарная история. Второй такой нет ни в России, ни в мире.  
 
Она не покинула большой спорт. Просто она взяла время. Я уверена, что Лиза не завершила спортивную карьеру, ведь у нее огромный потенциал. И самое главное – опыт.

Нужно много сил, чтобы так прыгать и кататься. Надо отдохнуть, а потом фигачить и фигачить. Думаю, что это всего лишь пауза. Лиза поддерживает постоянно форму. Она как раз тот человек, который держала и будет держать себя в хорошей форме», – цитирует Рудковскую «Советский спорт». 

Не хочу верить, что Туктамышева заканчивает

29 комментариев

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БезызбежноНаКрасный
она прыгала играючи тройной аксель на уровне Сони Муравьевой
_________________
это эпично
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Ягун Ягунини
"она прыгала играючи тройной аксель на уровне Сони Муравьевой, а ещё и обыгрывала ее".
Бог ты мой, на уровне самой Сони Муравьевой!!!! Да ещё и обыгрывала её...))
Лучше чем Соня, Лиза прыгнуть, конечно не могла, этого никто не может, но хоть на том же уровне получилось))
К Соне никаких претензий, она лично мне нравится. Но Рудковская повеселила))
+25
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+25
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Наталья Карлова
просто слов нет подобрать определение некоторым фразам) Лиза Туктамышева прыгала на уровне Муравьевой) Яна это просто что-то с чем-то) Семейство Плющенко "спасает" фигурное катание от застоя и скуки в отсутствии международных соревнований) Скучно не будет!
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flyhigh
Яна, хватит пить, до добра не доводит😂😂
+15
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Katerina Sunny
Яна, в очередь. Лиза летит в Омск работать с Первым.
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Anisu
Это что-то с чем-то. Эстетические вкусы не мешают великой конферансье бабе Яне употреблять слово "фигачить".
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flyhigh
Ответ БезызбежноНаКрасный
она прыгала играючи тройной аксель на уровне Сони Муравьевой _________________ это эпично
Ага, я посмеялась знатно😂😂😂😂
+13
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+12
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Маргарита В Сафронова
Соне Муравьӗвой до Лизы ещӗ пахать и пахать.
+13
-2
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olvl
Может быть, всё-таки Соня на уровне Лизы?)
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Mari Gams
После паузы Лиза , конечно фигачить и фигачить будет , но вот соревноваться ….это вряд ли , Лиза и сама это прекрасно понимает .
Лизе здоровья и успехов !
+13
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N-fox
А вот и главный эксперт российского фигурного катания подъехала. Жена ОЧ и мать Гнома.
+10
0
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Док Аксель
Осталось ещё "профессиональное мнение" от Рудковской услышать, особенно про "играючи тройной сальхов на уровне Сони Муравьёвой". А Алёна Косторная на чьём уровне его прыгала ?
+9
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+9
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alexnew
Да, у нас таких много:
Загитова, Щербакова, Трусова тоже вроде как в этом сезоне никуда не заявлялась. Конечно, пауза, никто не сомневается.
+10
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Малыш Тони
Яна ты в это веришь?
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Ритт
Мао Асада недавно прыгнула Триксель. Но Лиза конечно крутая!!! Мао только один раз в инстаграме, а Лиза регулярно и в программах.
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Tatiana Klm
Аленкин триксель, конечно, не в счёт - эталонный у Сони! Кстати, посмотрим на Соню и ее триксель в сезоне.
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Kareglazaya
Яна - в каждой бочке затычка)) Еще и шоу своё пропиарила лишний раз)
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Лизавета Анна -Мария
"Фигачить и фигачить" .((
Именно это вы предложили Лизе в своих шоу для сбора бабла?((
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Александр Скворцов
Эх! Лиза-Лиза! Знаем мы эти паузы в спортивной карьере!
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Мурманчанин37
Судя по колкости с трикселем, семейку до сих пор не отпускают поражения Муравьевой в очных спорах прошлого сезона
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Анастасия Прудникова
Ну хорошо, если не покинула и это только пауза. Правда, пауза и у Алины Загитовой, Нэтана Чена тоже. В любом случае, удачи Лизе во всех начинаниях. Вдруг все же вернется обратно в спорт.
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Orange carrot
Все-то у Яны уникальные и только в ее эксклюзивном шоу😀
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Акселек давай
Ну Лиза можно и заканчивать, прыгнула триксель на уровне самой Сони Муравьевой!
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БезызбежноНаКрасный
Ответ N-fox
А вот и главный эксперт российского фигурного катания подъехала. Жена ОЧ и мать Гнома.
и заслуженный диетолог!
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Алеся Ткаченко
Яна так намекает что у Муры стало одной конкуренткой меньше?Надеюсь это ей поможет
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