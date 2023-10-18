Яна Рудковская: «Сейчас Туктамышева будет кататься в наших шоу, мы уезжаем в тур. Она не покинула большой спорт, просто взяла паузу»

Яна Рудковская сообщила, что Туктамышева будет кататься в шоу Евгения Плющенко.

«Такие долгожители есть только у Мишина. Больше у меня примеров нет. Лично я очень уважаю Лизу.

Я считаю великой спортсменкой, она прыгала играючи тройной аксель на уровне Сони Муравьевой, а ещё и обыгрывала ее. Это при том, что Соне было 16 на тот момент. Спортсменок такого уровня, как Лиза, нужно уважать и принимать любые их решения.

Сейчас Лиза будет кататься в четырех наших шоу. Буквально через неделю мы уезжаем в тур: Саратов, Пенза, Самара. Потом у нее будет прекрасное выступление у в Санкт-Петербурге.

Я желаю ей вернуться в спорт. Я в нее верю. Все зависит только от нее и от ее мотивации и здоровья», – сказала продюсер.

«Я не поддерживаю высказывания о том, что это конец карьеры Лизы. Она очень долго в строю. Спортсмены – не роботы. На мой взгляд, ей нужно отдохнуть и набраться сил. У всех садится батарейка.

Она единственная девушка в мире на сегодняшний момент, которая прыгает в таком возрасте тройной аксель. Это уже легендарная история. Второй такой нет ни в России, ни в мире.



Она не покинула большой спорт. Просто она взяла время. Я уверена, что Лиза не завершила спортивную карьеру, ведь у нее огромный потенциал. И самое главное – опыт.

Нужно много сил, чтобы так прыгать и кататься. Надо отдохнуть, а потом фигачить и фигачить. Думаю, что это всего лишь пауза. Лиза поддерживает постоянно форму. Она как раз тот человек, который держала и будет держать себя в хорошей форме», – цитирует Рудковскую «Советский спорт».

Не хочу верить, что Туктамышева заканчивает