Абаскаль отстранил Соболева после ссоры. Форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере» («Матч ТВ»)
Причиной отстранения Александра Соболева стал конфликт с Гильермо Абаскалем.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал форварда за желтую карточку, которая привела к пропуску дерби с ЦСКА, и игнорирование командных завтраков.
По информации «Матч ТВ», Соболев пропускал командные завтраки до возникновения разногласий с Абаскалем, но не получал замечаний. Сообщается, между игроком и главным тренером «Спартака» произошла ссора – Соболев в эмоциональной манере ответил на претензии Абаскаля, высказанные «в жесткой и оскорбительной манере».
После этого диалога форвард был отстранен от тренировок с командой.
«Спартак» о том, что Абаскаль наказал Соболева: «Не комментируем меры тренерского штаба в отношении кого бы то ни было»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
---------------
Обозвал Абаскаля - тренеришкой?!)
----
Ахах
Это так похоже на Абаскаля, да
Опять российский костяк(из говна и палок) сливает тренера по приказу бандитов
Один вопрос - кого они хотят засунуть а Спартак - карпина или черчесова