Абаскаль отстранил Соболева после ссоры. Форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере» («Матч ТВ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия дисквалификации Матч ТВ Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Причиной отстранения Александра Соболева стал конфликт с Гильермо Абаскалем.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал форварда за желтую карточку, которая привела к пропуску дерби с ЦСКА, и игнорирование командных завтраков.

По информации «Матч ТВ», Соболев пропускал командные завтраки до возникновения разногласий с Абаскалем, но не получал замечаний. Сообщается, между игроком и главным тренером «Спартака» произошла ссора – Соболев в эмоциональной манере ответил на претензии Абаскаля, высказанные «в жесткой и оскорбительной манере».

После этого диалога форвард был отстранен от тренировок с командой.

«Спартак» о том, что Абаскаль наказал Соболева: «Не комментируем меры тренерского штаба в отношении кого бы то ни было»

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59 комментариев

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unreality
Говорили что соболь невменяемый, но спартачи его защищали, свой ведь 😁
+75
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Утренняя Аврора
Надо запасаться поп- корном.😁😁😁😁😁
+44
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Demedieu
видимо завтраки не вкусные
+25
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ApXuMaHqPuT
Каким бы чудаком не был рыжий, у Соболя реально проблемы с головой, совсем зазвездился дельфинчик😕
+18
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Zver
Ответ unreality
Говорили что соболь невменяемый, но спартачи его защищали, свой ведь 😁
Кто защищал? Все адекватные болельщики Спартака отмечали его неадекватность.
+16
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WelD
Ответ Demedieu
видимо завтраки не вкусные
На завтрак борщ, на обед борщ и на ужин, а Соболь то гордый!
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Пара Соль Ка
Форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере»
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Обозвал Абаскаля - тренеришкой?!)
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donatodonatore
То что он неадекватный было понятно ещё когда причиндалами махал
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WelD
Ответ Утренняя Аврора
Надо запасаться поп- корном.😁😁😁😁😁
Соболь тоже так подумал, на завтрак попкорн не дают 😁
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igls54
Думаю, что дельфин скорее утопит Абаскаля, чем спасет
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Wiley Fox
Соболев в эмоциональной манере ответил на претензии Абаскаля, высказанные «в жесткой и оскорбительной манере».

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Ахах

Это так похоже на Абаскаля, да

Опять российский костяк(из говна и палок) сливает тренера по приказу бандитов

Один вопрос - кого они хотят засунуть а Спартак - карпина или черчесова
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Евгений Есиков
Ответ Demedieu
видимо завтраки не вкусные
Видно ещё вино и пиво по утрам не дают...
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unreality
Ответ Юра Бабин
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А кто-то и до сих пор не перестал 🙈
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WelD
Абаскаль чистый дьявол, а все ангелы кругом. Ну ребята это же смешно, в клубе бардак творится годами, а тренеры остаются крайними. Абсурд.
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maikros
Ответ Пара Соль Ка
Абаскаль отстранил Соболева от тренировок. ---------------- Ну Карпуша с Дзюбой так же начинали...) Ждем ссылку Соболева в Ростов?)
его в ЦСКА нужно к Роще на воспитание))
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unreality
Ответ Zver
Кто защищал? Все адекватные болельщики Спартака отмечали его неадекватность.
Мнение этих пяти человек осталось незамеченным 😁
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vitygan
Нас уже двое, подумал Джикия.
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Spaten
Привет, Сыроежкин! Ну как, сыр ешь или не ешь? Ну Гусь!!
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Serge_83
Дельфинчик эмоционально ответил чириканьем, визгом и свистом.
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justburn
Ответ Гаврила Ардалионович
Милые бранятся - только чешутся.
Ну так помыться стоит, раз чешутся.
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Дмитрий9779
Ответ karl gustav
Вот точно сейчас Дельфина в Зенит притащат (((
Кто помнит я писАл,что Соболев своей бычкой принесёт проблеиы Спартаку,ну вот собственно.
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Рашпель793
Писал как-то, что Дельфин - это Дзюба с алиэкспресса, а спартачи минусили ))
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Albert58
Иногда Соболева зашкаливает и он не вовремя зарабатывает жёлтые. Получить четвёртую и оставить команду без опасного форварда на игру в дерби, было не допустимо. Только не отстранять от тренировок, а накладывать крупные денежные санкции.
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karl gustav
Вот точно сейчас Дельфина в Зенит притащат (((
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Алар
Козл!
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