Зуб получил травму в матче с «Вашингтоном» после броска Овечкина

Артем Зуб получил травму в матче с «Вашингтоном» после броска Александра Овечкина.

Защитник «Оттавы» ушел со льда в третьем периоде матча регулярного чемпионата с «Кэпиталс» (6:1).

После броска капитана « » шайба отскочила от клюшки и попала ему в область левого уха. Он упал, на лед сразу же вышел представитель медицинского штаба «Сенаторс».

Зуб покинул площадку и более на лед не выходил. До травмы он забросил свою 1-ю шайбу в сезоне.