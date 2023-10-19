Зуб получил травму в матче с «Вашингтоном» после броска Овечкина
Артем Зуб получил травму в матче с «Вашингтоном» после броска Александра Овечкина.
Защитник «Оттавы» ушел со льда в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (6:1).
После броска капитана «Вашингтона» шайба отскочила от клюшки Зуба и попала ему в область левого уха. Он упал, на лед сразу же вышел представитель медицинского штаба «Сенаторс».
Зуб покинул площадку и более на лед не выходил. До травмы он забросил свою 1-ю шайбу в сезоне.
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