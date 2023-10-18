«Надо лишить Бензема гражданства и «Золотого мяча», если он связан с «Братьями-мусульманами»*. Сенатор Буайе о словах игрока про жителей Газы

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Политика Жеральд Дарманен Футбол

Во Франции призвали лишить Карима Бензема гражданства и «Золотого мяча».

Бывший нападающий сборной Франции и «Реала» высказался о конфликте на Ближнем Востоке: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей». После этого министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи Карима с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем».

«Если, как утверждает министр внутренних дел, Карим Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, я требую санкций, в частности – лишения его гражданства.

Необходимо срочно действовать против тех, кто постоянно угрожает нашей стране», – написала депутат Национального собрания Франции от правоцентристской либерально-консервативной партии Республиканцы (ранее – Союз за народное движение) и вице-мэр Марселя Валери Буайе.

«Футболист Карим Бензема в воскресенье, 15 октября 2023 года, написал: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

Напоминаю, что Карим Бензема, который в июне перешел в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад», имеет двойное гражданство – французское и алжирское».

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил в эту среду, 18 октября, что Карим Бензема «связан с «Братьями-мусульманами»*. Если слова министра верны, мы должны рассмотреть вопрос о санкциях против Карима Бензема.

Санкцией, изначальной и символической, будет лишение его «Золотого мяча». Наконец, мы должны потребовать лишения гражданства.

Мы не можем мириться с тем, что всемирно известный француз с двойным гражданством может таким образом позорить и даже предавать нашу страну», – говорится в заявлении сенатора Буайе.

* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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66 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Может по их законам можно лишать гражданства, я этого не знаю, но как задним путём можно лишить ЗМ? При том чил с футболом это не связано
+29
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+26
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Помните в Европе нет диктатуры, только свобода слова. Человек хочет мира для мирных жителей. Вот вам и Европа
+50
-32
+18
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Artem Piatkov
Ну спорт же вне политики, поэтому можно смело лишать

С учётом того, что Эль-Гази уже отменили, то думаю и Бензема могут, он же теперь не под протекцией Переса...
+27
-11
+16
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Максим Новиков
Думаю бензема будет пофиг если его гражданства лишат. За сборную он не играет
+18
-4
+14
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StHappyOne
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Помните в Европе нет диктатуры, только свобода слова. Человек хочет мира для мирных жителей. Вот вам и Европа
Человек возможно связан с террористами. Иди в РФ напиши, что ты за Эмират Кавказ, быстро узнаешь, что такое свобода слова
+18
-5
+13
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войд
Причём тут ЗМ? 🤡
+11
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Саша Казанов
Ох уж эта политика - грязь
+7
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error505
Французская свобода слова
+13
-9
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Ilyosha Kozitskiy
Что за бред? Лишать звания лучшего игрока года из-за полит.позиции.. То есть, он перестает быть лучшим игроком года..
+3
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+3
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Рома Политов
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Помните в Европе нет диктатуры, только свобода слова. Человек хочет мира для мирных жителей. Вот вам и Европа
Ну вообще-то да, если бы депутат не мог высказаться, то это было бы ограничением свободы слова. А так оба высказали, что хотели и никто за это не сядет в тюрьму
+10
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Fazliddin Bahtiyarovich
Как же они лицемеры вот это демократия
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Рома Политов
Ответ error505
Французская свобода слова
Вообще-то да, свобода слова заключается в том, что оба могут высказывать свое мнение и никого за него посадят. А по вашему свобода слова это соглашаться с мнением всех вокруг?
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keeper_p
Ответ Фёдор Кузнецов
Может по их законам можно лишать гражданства, я этого не знаю, но как задним путём можно лишить ЗМ? При том чил с футболом это не связано
Эти поверь найдут как ) было бы желание и команда от хозяина
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Далер Гайнеев
Остановите убийство израильтян - гуманизм
Остановите убийство палестинцев - терроризм

не перепутайте
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porosenochek
Кариус сейчас: Так, еще и его гол в финале ЛЧ Ливерпулю отменять надо!
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Қырықбай Ұзақбайұлы
Так, я не понял. Министр целой страны обвиняет Карима в связи с террористами? Если это правда, то это, мне кажется, уголовка. А если нет, то тоже уголовка, только за клевету и т.д. Очень надеюсь, что Карим всё-таки чист
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демократия, не приятие иного мнения...либо вы говорите как мы, либо молчите в тряпочку...)
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SAKE01
А интересно другие футболисты будет поддерживать Карима, или муслманам относится как изгоям? Свое время футболисты поддержали гомиков, лесбянок, афро-американцев
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Owen_the_Simple
"бросает тень на весь коллектив"
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Filipp Gorski
Господи больные
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Koulmann
Ответ Evincive
Немного сведений о министре внутренних дел Франции Жеральде Дарманене. 28 января 2018 года прокуратура открыла по заявлению проститутки Софи Спатц дело против Дарманена по обвинению в изнасиловании её 17 марта 2009 года в номере отеля после совместного ужина в клубе. Свидание состоялось по инициативе Спатц — она рассчитывала заручиться поддержкой Дарманена в пересмотре судебного приговора 2004 года, который она считала несправедливым (её приговорили к двум годам заключения условно за угрозы и шантаж в отношении бывшего приятеля). Правительство официально поддержало министра. 13 февраля 2018 года прокуратура Парижа начала новое расследование против Дарманена по заявлению истицы, проживающей в Туркуэне, мэром которого в прошлом являлся Дарманен. Женщина обвинила министра в преступлении сексуального характера с использованием беспомощного состояния (abus de faiblesse), правительство вновь заявило о поддержке министра в противостоянии несправедливым обвинениям. 16 февраля прокуратура Парижа закрыла дело об изнасиловании по иску Софи Спатц, продолжив второе расследование. 9 июня 2020 года апелляционный суд Парижа постановил возобновить расследование против Дарманена по обвинениям Софи Паттерсон-Спатц (её настоящее имя — Ольга Паттерсон). 9 июля Дарманен, к этому времени назначенный министром внутренних дел, заявил в интервью RTL о наличии у него права на презумпцию невиновности. А как же презумпция невиновности Карима Бензема ??!!
Бензема кто-то в чем-то обвинил?
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Дядя Артем
Ответ StHappyOne
Человек возможно связан с террористами. Иди в РФ напиши, что ты за Эмират Кавказ, быстро узнаешь, что такое свобода слова
что ты приплел , Бензема написал молимся за мирных жителей Газы
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Николай Козлов
Вот как эти политиканы это себе представляют - лишение данного по рождению гражданства?
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Arshava-sheva
в чём проблема, он просто написал, что молится за жителей Палестины
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arsenal.ave
Ответ Максим Новиков
Думаю бензема будет пофиг если его гражданства лишат. За сборную он не играет
А гражданство разве нужно только для футбольных дел?
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