«Надо лишить Бензема гражданства и «Золотого мяча», если он связан с «Братьями-мусульманами»*. Сенатор Буайе о словах игрока про жителей Газы
Во Франции призвали лишить Карима Бензема гражданства и «Золотого мяча».
Бывший нападающий сборной Франции и «Реала» высказался о конфликте на Ближнем Востоке: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей». После этого министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи Карима с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем».
«Если, как утверждает министр внутренних дел, Карим Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, я требую санкций, в частности – лишения его гражданства.
Необходимо срочно действовать против тех, кто постоянно угрожает нашей стране», – написала депутат Национального собрания Франции от правоцентристской либерально-консервативной партии Республиканцы (ранее – Союз за народное движение) и вице-мэр Марселя Валери Буайе.
«Футболист Карим Бензема в воскресенье, 15 октября 2023 года, написал: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».
Напоминаю, что Карим Бензема, который в июне перешел в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад», имеет двойное гражданство – французское и алжирское».
Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил в эту среду, 18 октября, что Карим Бензема «связан с «Братьями-мусульманами»*. Если слова министра верны, мы должны рассмотреть вопрос о санкциях против Карима Бензема.
Санкцией, изначальной и символической, будет лишение его «Золотого мяча». Наконец, мы должны потребовать лишения гражданства.
Мы не можем мириться с тем, что всемирно известный француз с двойным гражданством может таким образом позорить и даже предавать нашу страну», – говорится в заявлении сенатора Буайе.
* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.
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