Янкто о каминг-ауте: «Нелегко быть первым на таком уровне, кто сказал: «Да, я гей». Футбол все еще немного гомофобен»

Якуб Янкто рассказал, как в обществе отреагировали на его каминг-аут.

Полузащитник « » и сборной Чехии сделал публичное заявление о своей сексуальной ориентации в феврале, выложив пост в соцсетях.

«Нелегко быть первым на таком уровне, кто сказал: «Да, я гей».

Когда я попал в профессиональный футбол, быть геем все еще считалось «ненормальным», и футбол, думаю, все еще немного гомофобен.

Мне было страшно, когда в 18 или 19 лет, находясь рядом с другими парнями, я не мог открывать сообщения в мессенджере, потому что всегда боялся, что кто-то может увидеть сообщение или фотографию от парня.

Я не боялся, когда делал [каминг-аут]. Это был важный момент для всех футболистов, и многие профессиональные футболисты из многих клубов написали мне.

Я просто веду себя так, будто ничего не случилось, и это действительно здорово.

Размышляя об этой ситуации, я подумал: «Ты – первый подобный случай». Сейчас 2023 год, я не знаю, сколько миллионов людей являются геями, и быть первым футболистом-геем в топ-5 лиг – это странно! Меня это удивляло.

Знаете, я ожидал, что на выездных матчах кто-нибудь из толпы будет свистеть мне, но никто этого не делал. Вообще никто!» – сказал в интервью BBC.