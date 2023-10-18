Янкто о каминг-ауте: «Нелегко быть первым на таком уровне, кто сказал: «Да, я гей». Футбол все еще немного гомофобен»

Теги Кальяри сборная Чехии по футболу серия А Италия ЛГБТ Якуб Янкто контент Футбол

Якуб Янкто рассказал, как в обществе отреагировали на его каминг-аут.

Полузащитник «Кальяри» и сборной Чехии сделал публичное заявление о своей сексуальной ориентации в феврале, выложив пост в соцсетях. 

«Нелегко быть первым на таком уровне, кто сказал: «Да, я гей».

Когда я попал в профессиональный футбол, быть геем все еще считалось «ненормальным», и футбол, думаю, все еще немного гомофобен.

Мне было страшно, когда в 18 или 19 лет, находясь рядом с другими парнями, я не мог открывать сообщения в мессенджере, потому что всегда боялся, что кто-то может увидеть сообщение или фотографию от парня.

Я не боялся, когда делал [каминг-аут]. Это был важный момент для всех футболистов, и многие профессиональные футболисты из многих клубов написали мне.

Я просто веду себя так, будто ничего не случилось, и это действительно здорово.

Размышляя об этой ситуации, я подумал: «Ты – первый подобный случай». Сейчас 2023 год, я не знаю, сколько миллионов людей являются геями, и быть первым футболистом-геем в топ-5 лиг – это странно! Меня это удивляло.

Знаете, я ожидал, что на выездных матчах кто-нибудь из толпы будет свистеть мне, но никто этого не делал. Вообще никто!» – сказал Янкто в интервью BBC.

39 комментариев

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Shpak Vladimir
А зачем нам это знать?
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Николай Козлов
А главное -зачем? Это же просто сексуальное предпочтение. Обязательно всем рассказывать сексуальные предпочтения? Вот например если какому то спортсмену нравятся женщины с большой грудью, то ему тоже нужно объявлять? Чем он хуже того, которому нравятся мужчины?
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dum dam
В душевой стало опасно ⚠️
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Никита Game
Гребень
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rdyabin@icloud.com
Типичный чех. Поляки и украинцы такие же в основном.
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Данил Луговский
Повод для гордости, отдельную награду введут?
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Eric_Cartman
Почему всем так важно заявить на весь мир с кем он чпокается за закрытыми дверьми? 🤔
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василий иванов
не первый. Судьи на таком уровне почти каждые выходные или в матчах ЛЧ делают такие заявления!
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a2wai
Ответ Roman
Почему Янкто еще не перешел в Маню или в Барсу?
Ждет предложение от московского Локомотива.
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Blaumerc
Ответ Roman
Почему Янкто еще не перешел в Маню или в Барсу?
поговаривают что тот ждёт предложения из Реала.
особенно после каминг-аута, шансы на переход кратно возросли.
там любят всяких борцов с чем либо (винисиус) и первооткрывателей.
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a2wai
Еще один кривоног, который будет уверять всех, что критикующие его игру люди являются гомофобами.
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art57
тьфу
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Booligan
Кто? Янкто? Янкто в пальто. Вообще пофиг на этого Никто. Давайте новость с гелевым
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dimitrii63
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#неактуально
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Bartez1986
Хитцшпельгер щас немного удивился
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artem21
Янкто: Хто я?
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hh88_88
Если честно, вообще пофиг кто это и чем занимается по ночам.
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Дмитрий Рабко
Где-то пустил слезу умиления Федя Юный. И вспомнил локоны и бородку Робера ...
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Nick Black
Ян кто?
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Злобный Конь
Чё трудного? Все болельщики знают ориентацию арбитров, например 🤭
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Николай Павлов
футболисты они все прааативные
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FEZ10
Я иногда дро.у! Аплодисменты мне
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Michael Boldyrev
Судя по оценке Трансфермаркта этот кто-то даже не Бакаев. 27 лет и 1 млн. евро, причем в пике 15 был и кучу матчей за сборную Чехии провел. Ну, камминг-аут - это единственный способ обратить внимание на себя теперь.
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В поисках смысла
Ну и ...?
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dimitrii63
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Beast
уважение Янкто за смелость от болельщиков зенита
так он же не крайнюю плоть удалил, в чем смелость то болельщиков
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