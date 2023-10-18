«Израиль убивает мирных жителей, ни в чем не повинных детей. Человечество не может жить с этой болью, с этой жестокостью». Туран об ударе по больнице в секторе Газа

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Арда Туран отреагировал на удар по больнице в секторе Газа.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, в результате чего погибли 1 400 человек. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 3 300 человек. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

Вчера вечером больница в секторе Газа подверглась ракетному удару, жертвами атаки стали более 800 человек. Стороны возложили ответственность за удар друг на друга.

«Израиль убивает мирных жителей, ни в чем не повинных детей. Весь мир должен объединиться и высказаться против этого акта жестокости. Тот, кто сегодня не отреагирует, будет нести ответственность.

Человечество не может жить с этой болью, с этой жестокостью. Израиль, останови преступление против человечности», – написал бывший полузащитник «Атлетико», «Барселоны» и сборной Турции в соцсети. 

Озил об ударе по больнице в секторе Газа: «Есть ли причина сбрасывать бомбы каждый час на невиновных, на детей? Где гуманизм?💔🇵🇸»

Израильский хавбек «Тоттенхэма» Соломон считает, что удар по больнице в секторе Газа нанесла палестинская группировка: «Убивают свой народ и обвиняют Израиль 🤷‍♂️🤦‍♂️»

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113 комментариев

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damondiamond
уже даже видео с палестинского телеканала выложили, что это ракета со своей территории потеряла управление
+114
-35
+79
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Женя Дерунов
Ответ Karim Khan
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и почему-то больница сегодня стоит целая, а вот на парковке машины сгорели. Тоже фейк?
+75
-9
+66
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David Aprasidze
"Хамасс убивает мирных жителей" - это вы от Турана не услышите.
+73
-14
+59
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Pavelaznaurov
Аль Джазира признала,что сами долбанули
+47
-5
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Erwin Grenoa
очень жаль конечно мирных жителей, но предъява Турану, если Турция бомбит территории Сирии и курдов ради своей безопасности когда в основном погибают тоже мирные, и для тебя это типо ок? а тут ты решил высказаться да. очередной раз удивляюсь лицемерию нашего вида
+32
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atomio
мне просто интересно - хоть кто-нибудь из этих футболистов, ну хоть раз скажет что-то типа: "ХАМАС - вы террористы, осуждаю то что вы сделали, из-за вашего рейда теперь страдают обычные мирные палестницы, отпустите всех заложников которых до сих пор держите, это в разы смягчит всю эту напряженную обстановку."

но про это от них тишина. значит всё они поддерживают, всё им норм. получается так же торгуют детьми ради пиара для жалости, как и хамас
+35
-3
+32
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igls54
Кругом враги, и только ХАМАС - белые и пушистые
+29
-6
+23
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ARIGAMI ARIGAMI
Где он был 7 октября?
+22
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Scorpio
Ответ Ксюша Каблукова
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да -да у абреков каждая четвертая ракета падает, а виноват Израиль, держи в курсе нищий
+25
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+21
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damondiamond
Ответ Karim Khan
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это прямой эфир телеканала Аль-Джазира)
+23
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Don_Krebs
Т.е. когда средневековые дикари из Газы обезглавливают еврейских младенцев - с этой болью человечество жить может? Вся эта приторно исламистская вип-публика - позорные лицемеры. Ни один из этих футболистов не обратился к Хамас с требованием отпустить заложников. Мораль у них существует только для единоверцев. Уже одно только это склоняет симпатии нормальных людей на сторону Израиля.
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екибастосЪ
Больница на сегодняшних кадрах целая стоит, только парковка сгорела.
+21
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Алексей Толстюк
Мирное население Палестины само выбрало Хамас, теперь мирное население пожинает плоды.
+19
-2
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Дренажная вода 4
Ответ #SharkTeam
Они даже представить не могут, что может и мелкая ракета упасть где-то рядом и нормальная бомба прилететь на том же временном отрезке)
А есть вообще пруфы, что больница уничтожена? Я может что-то пропустил.
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damondiamond
Ответ Sss Qqq
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все мы не идеальны) ладно бы это эфир израильский был, но тут даже и хавать не надо)
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Дядя ТУРА
Туран что-то молчит когда убивают курдов или когда была блокада Карабаха
+17
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kazus
Поздно, уже весь мир знает, что это самострел
+12
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kazus
И Спортс в новости продолжает постить фейки про 800 убитых не имея не одного источника
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DavidRobertJosephBeckham
Этому тоже мозг не завезли? Это водопроводная труба хамасятинцев прибила своих же.
+10
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Pigmalion
Ответ David Aprasidze
"Хамасс убивает мирных жителей" - это вы от Турана не услышите.
"А где вы были 8 дней?"
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Roja
самие первые начали, а теперь кричат, что их убивают
о чём вообще они думали, когда готовили нападение
есть ли там адекватные люди?
+8
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Сим Сим
Кто начал бомбёжки тот и виноват в первую очередь.
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Abdullo Shamshiyev
Ответ Григорий Гашников
доказательств нет
по твоему мнению вес мир обманывает а ты правду говоришь?
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Roja
Ответ #SharkTeam
дак вон под новостью ссылки, из шпор высказался, вчера другие были
кто из арабов высказался?
кто из арабов попросил отпустить заложников?
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Дренажная вода 4
Ответ #SharkTeam
Я не видел формулировку "уничтожена", в основном про "удар"
Тут просто все пишут, что у ХАМАСа нет таких мощных ракет, чтобы больницу уничтожить. Так если она и не уничтожена, то о чем вообще разговор.
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