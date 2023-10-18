Арда Туран отреагировал на удар по больнице в секторе Газа.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, в результате чего погибли 1 400 человек. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 3 300 человек. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

Вчера вечером больница в секторе Газа подверглась ракетному удару, жертвами атаки стали более 800 человек. Стороны возложили ответственность за удар друг на друга.

«Израиль убивает мирных жителей, ни в чем не повинных детей. Весь мир должен объединиться и высказаться против этого акта жестокости. Тот, кто сегодня не отреагирует, будет нести ответственность.

Человечество не может жить с этой болью, с этой жестокостью. Израиль, останови преступление против человечности», – написал бывший полузащитник «Атлетико», «Барселоны» и сборной Турции в соцсети.

Озил об ударе по больнице в секторе Газа: «Есть ли причина сбрасывать бомбы каждый час на невиновных, на детей? Где гуманизм?💔🇵🇸»

Израильский хавбек «Тоттенхэма» Соломон считает, что удар по больнице в секторе Газа нанесла палестинская группировка: «Убивают свой народ и обвиняют Израиль 🤷‍♂️🤦‍♂️»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию