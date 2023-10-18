«Израиль убивает мирных жителей, ни в чем не повинных детей. Человечество не может жить с этой болью, с этой жестокостью». Туран об ударе по больнице в секторе Газа
Арда Туран отреагировал на удар по больнице в секторе Газа.
Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, в результате чего погибли 1 400 человек. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 3 300 человек. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.
Вчера вечером больница в секторе Газа подверглась ракетному удару, жертвами атаки стали более 800 человек. Стороны возложили ответственность за удар друг на друга.
«Израиль убивает мирных жителей, ни в чем не повинных детей. Весь мир должен объединиться и высказаться против этого акта жестокости. Тот, кто сегодня не отреагирует, будет нести ответственность.
Человечество не может жить с этой болью, с этой жестокостью. Израиль, останови преступление против человечности», – написал бывший полузащитник «Атлетико», «Барселоны» и сборной Турции в соцсети.
Озил об ударе по больнице в секторе Газа: «Есть ли причина сбрасывать бомбы каждый час на невиновных, на детей? Где гуманизм?💔🇵🇸»
Израильский хавбек «Тоттенхэма» Соломон считает, что удар по больнице в секторе Газа нанесла палестинская группировка: «Убивают свой народ и обвиняют Израиль 🤷♂️🤦♂️»
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но про это от них тишина. значит всё они поддерживают, всё им норм. получается так же торгуют детьми ради пиара для жалости, как и хамас
о чём вообще они думали, когда готовили нападение
есть ли там адекватные люди?
кто из арабов попросил отпустить заложников?