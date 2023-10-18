Чемпионка мира Елизавета Туктамышева пропустит предстоящий сезон («Р-Спорт»)

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Туктамышева пропустит предстоящий сезон.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Спортсменка приняла решение не стартовать на соревнованиях сезона и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

Туктамышевой 26 лет, она является чемпионкой мира мира 2015 года, серебряным призером ЧМ-2021, чемпионкой Европы 2015 года, бронзовым призером ЧЕ-2013, победительницей финала Гран-при сезона-2014/15, чемпионкой и призером чемпионатов России.

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119 комментариев

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Алеся Ткаченко
Эх,видимо мотивация так и не нашлась.Ну что ж,это решение Лизы.Ей в этом году уже 27 лет будет,тяжело уже да и смысла никакого нет ради водокачек убиваться
+74
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+66
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Произвольная
Лиза, не исчезай, Лиза, не улетай,
Побудь со мной ещё совсем немного, Лиза (с) 💔
+53
-5
+48
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Delirium
Ответ Jessi
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Действительно, это ведь явный заговор по засовыванию Лизы с ее в лучшем случае тремя трикселями и сдвоенными каскадами под трикселистку и мультиквадистку!!!
+45
-18
+27
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Anna
Это было ясно ещё когда, она пропустила предсезонную подготовку. Невозможно совмещать кучу шоу и карьеру действующей спортсменки , как бы поклонники не доказывали обратное. А помню как меня минусовали за это нещадно)
+31
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+27
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EmperorNazer
Это было ожидаемо, учитывая график Лизы летом, да и месячный тур в Сочи в сентябре. Очень жаль. Мне никогда особо не нравилось катание Лизы и ее программы, но она была очень значимым звеном в нашей женской одиночке, эдакой константой. Ну и конечно, несмотря на то, что на Олимпиаду она так и не попала, Лиза может быть в полной мере удовлетворена результатами своей карьеры: золото и серебро ЧМ, победа на ЧЕ, ФГП, насколько медалей ЧР. У нас за всю историю отечественного ЖО по пальцам двух рук можно пересчитать фигуристок, которые могут похвастаться такими достижениями. Очень рад за Лизу, что к ней в последние год-два наконец-то пришла востребованность в шоу и других проектах, желаю ей успешного развития во внеспортивной жизни.
+26
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Тайга86
Судя по ее активностям последнее время, которые занимают большое(или бОльшее) время вне тренировок, это витало в воздухе. Теперь ее возвращение может случиться в единственном случае - при открытии для нас мс. И то если в следующем сезоне. Потом она уже конечно же никуда не вернется.
+27
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+25
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Olga Krayz
Удачи Лизе в шоу и во всём, чем она решит заняться.
+24
0
+24
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Аленка_76
Грустная новость,но всему приходит конец(
Удачи Лизе в дальнейшем,что бы она не выбрала!
+26
-4
+22
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sashafan2
Ну что ж. Славная была карьера. Спасибо, Лиза!
+22
-2
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Татьяна Попова
Ушла эпоха 😭
+25
-6
+19
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Утренняя Аврора
Наверное, на соревнованиях мы больше не увидим эту уникальную спортсменку. Я хочу поблагодарить Лизу за мужество, и за те, незабываемые моменты, которые она подарила. А если и вернется, это будет большой сюрприз и большая радость.
+19
-1
+18
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Revery
Ну, признаться, на контрольных прокатах это чувствовалось.
При доступной международке резон соревноваться, конечно, еще бы был, а так...
Туктика будет очень не хватать на соревнованиях.
Эпоха.
+18
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+16
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Утренняя Аврора
Даже комментаторы каждый выход Лизы на лед сопровождали обсуждением ее возраста. Это ведь тяжело морально. И ни в,какие ворота. А она шла вперед, учила сложные прыжки, улучшая с каждым годом хореографию. Лиза, спасибо тебе !!!! Успехов во всем, и конечно, здоровья. До новых встреч!.
+18
-2
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Илларион
Спасибо Лиза, будем скучать, с тобой ушла целая эпоха 😢
+20
-4
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Jessi
Странно, вроде вчера была статья, что ей нравится КП
+20
-4
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missis-Zima
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
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Радость-то какая))! Осталась одна Аня Фролова и пионеры с октябрятами)
+18
-3
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Светлана М
Ну, этого следовало ожидать в нынешней ситуации. Лиза выдающаяся фигуристка, бесконечно уважаю ее. Очень жаль, конечно, что не увидим ее на соревнованиях, но и понять можно. Успехов Лизе!
+17
-2
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Mikhail Lopatin
К сожалению, отсутствие международных стартов больнее всего бьет по тем, кто действительно болеет фигурным катанием и кого как раз на оных стартах хотелось бы видеть больше всего.
Мне кажется, в тихой лирике поздних программ уже читались соответствующие настроения, а "Одиночество" и "Небо я" явно выглядели программами "на уход". Ну а в интервью Лиза, в общем-то, только подтверждала все опасения. Так что сенсацией новость не выглядит. Хотя все равно потрясает.
Вернется Лиза или нет, сложно сказать, но ее карьера в любом случае выглядит удивительно целостной, законченной и какой-то осмысленной -- особенно на фоне нынешнего бурного потока микрокарьер в нашем так называемом "женском" ФК. Ее карьера выглядит как настоящий путь самореализации и самопознания: постепенного открытия себя и своего лица через фигурное катание. Лиза где-то в районе сезона 2014-15, Лиза в сезона 2017-18 и Лиза сейчас -- это просто разные фигуристки и разные личности. И разный уровень мастерства.
Очень радостно было наблюдать со стороны эа таким долгим и трудным путем самопознания -- и очень радостно (буквально до слез) было видеть его итоги в программах типа Drumming song от Ше-Линн, Oblibion 2021-22, "Одиночество" 2022-23 и "Небо я" этого сезона (от Авербуха). Особенно когда удавалось посмотреть вживую -- скажем, на Финке-19 и Финке-21 (одном из ее последних международных турниров). За все это можно только сказать огромное, огромное спасибо.
Буду надеяться, что Лиза вернется в случае изменения ситуации с международными стартами. Почему-то кажется, что вот именно она еще может удивить. :) Но даже если нет -- просто спасибо за все. И, конечно, удачи во всех будущих начинаниях. :)
+16
-3
+13
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Анна Терехова
Ответ Jessi
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да ладно вам, ей и не снился контент Петросян. Томное катание с акселем и со 2-м уровнем дорожек - это вперёд назад в 2000 или в шоу, этот выбор она и сделала. Если спортсмен не идет вперёд, а катает одно и тоже годами, то вопросы не в водокачках, тем более нас отстранили не так давно
+25
-12
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Ксюша
Спасибо императрица за всё 💔😭
Будем скучать и надеюсь ещё увидим на соревнованиях ❤️
+14
-1
+13
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SatelliteSS
Ответ Jessi
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Что Вам всё Петросян покоя не даёт 🤦🏻‍♀️
+18
-6
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Manatusik
У Лизы получилась хорошая долгая карьера! Удачи во всех начинаниях!
+14
-2
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Елена Спирина
Жаль конечно. Но всегда наступает конец любой истории. У Лизы был интересный и долгий путь, спасибо ей за все.
+12
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Тайга86
Карьера у Лизы интереснейшая, и она сама, и ее болельщики должны быть довольны. Всё золото кроме одного, огромнейшее для женского фк количество сезонов, и желание развиваться в любимом виде спорта вплоть до вчерашнего дня. Думаю это осознанное решение. Пусть передохнёт и уже окончательно всё для себя решит. И чтобы Лиза не решила, спасибо ей, с ней было здорово, интересно и уютно. Удачи и успехов красотке.
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Ягун Ягунини
Новость неприятная, но ожидаемая. Лиза приостановила, скорее всего закончила, Камила в подвешенном состоянии, Аня и Саша, скорее всего закончили, Алена в парном. Самые яркие фигуры нашего женского одиночного не в сезоне (Есть надежда только на Камилу). Едва ли не одночасье всё поменялось Молодые таланты пока не дотягивают до уровня прежних титанов ни в спортивном, ни в медийном плане.
+11
-1
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