Чемпионка мира Елизавета Туктамышева пропустит предстоящий сезон («Р-Спорт»)
Фигуристка Елизавета Туктамышева пропустит предстоящий сезон.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Спортсменка приняла решение не стартовать на соревнованиях сезона и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.
Туктамышевой 26 лет, она является чемпионкой мира мира 2015 года, серебряным призером ЧМ-2021, чемпионкой Европы 2015 года, бронзовым призером ЧЕ-2013, победительницей финала Гран-при сезона-2014/15, чемпионкой и призером чемпионатов России.
Побудь со мной ещё совсем немного, Лиза (с) 💔
Удачи Лизе в дальнейшем,что бы она не выбрала!
При доступной международке резон соревноваться, конечно, еще бы был, а так...
Туктика будет очень не хватать на соревнованиях.
Эпоха.
Мне кажется, в тихой лирике поздних программ уже читались соответствующие настроения, а "Одиночество" и "Небо я" явно выглядели программами "на уход". Ну а в интервью Лиза, в общем-то, только подтверждала все опасения. Так что сенсацией новость не выглядит. Хотя все равно потрясает.
Вернется Лиза или нет, сложно сказать, но ее карьера в любом случае выглядит удивительно целостной, законченной и какой-то осмысленной -- особенно на фоне нынешнего бурного потока микрокарьер в нашем так называемом "женском" ФК. Ее карьера выглядит как настоящий путь самореализации и самопознания: постепенного открытия себя и своего лица через фигурное катание. Лиза где-то в районе сезона 2014-15, Лиза в сезона 2017-18 и Лиза сейчас -- это просто разные фигуристки и разные личности. И разный уровень мастерства.
Очень радостно было наблюдать со стороны эа таким долгим и трудным путем самопознания -- и очень радостно (буквально до слез) было видеть его итоги в программах типа Drumming song от Ше-Линн, Oblibion 2021-22, "Одиночество" 2022-23 и "Небо я" этого сезона (от Авербуха). Особенно когда удавалось посмотреть вживую -- скажем, на Финке-19 и Финке-21 (одном из ее последних международных турниров). За все это можно только сказать огромное, огромное спасибо.
Буду надеяться, что Лиза вернется в случае изменения ситуации с международными стартами. Почему-то кажется, что вот именно она еще может удивить. :) Но даже если нет -- просто спасибо за все. И, конечно, удачи во всех будущих начинаниях. :)
Будем скучать и надеюсь ещё увидим на соревнованиях ❤️