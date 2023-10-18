Фигуристка Елизавета Туктамышева пропустит предстоящий сезон.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Спортсменка приняла решение не стартовать на соревнованиях сезона и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

Туктамышевой 26 лет, она является чемпионкой мира мира 2015 года, серебряным призером ЧМ-2021, чемпионкой Европы 2015 года, бронзовым призером ЧЕ-2013, победительницей финала Гран-при сезона-2014/15, чемпионкой и призером чемпионатов России.