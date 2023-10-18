Бензема может подать в суд на министра внутренних дел Франции и через адвоката опроверг связь с «Братьями-мусульманами»*

Теги Карим Бензема Реал Мадрид высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Политика Футбол

Карим Бензема может подать в суд на министра внутренних дел Франции.

Бывший нападающий сборной Франции и «Реала» высказался о конфликте на Ближнем Востоке: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

После этого министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи Карима с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем».

Через своего адвоката Хьюга Вижье французский футболист опроверг связь с организацией и пригрозил министру судом.

«Это ложь! Бензема никогда не имел ни малейшего отношения к этой организации. Фактически он решил жить в Саудовской Аравии, которая объявила эту организацию террористической, чего Франция никогда не делала.

Мы рассматриваем возможность подачи иска против этого министра, например, по закону о манипулировании информацией, столь дорогому нашему правительству...

И по закону о диффамации или даже публичном оскорблении, поскольку эта несуществующая связь с «Братьями-мусульманами»*, которая, как он утверждает, хорошо известна, явно представлена как пренебрежительная.

Недопустимо, чтобы те, кто управляет страной, считали, что им позволено делать все, что угодно», – заявил Вижье.

* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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24 комментария

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Wesley
Вот и посмотрим, подаст в суд, или ограничится громким заявлением
+28
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надо подавать!
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Scorpio
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ну собор в Париже спалили же представители самой мирной религии )
Кста, лучше бы они библии сжигали, а не людей взрывали. Мракобесие, не повод за него убивать, ага
+16
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Kot_azur
Бензема, похоже, стесняется своих связей с такими уважаемыми людьми, как эти братья...
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mr Gadisov
Ответ OldRedWhite
Подумаешь, у нас тут на Спортсе добрая половина пользователей им сочувствует ! ,, ХАМАС был основан в 1987 году, в начале Первой палестинской интифады, на базе благотворительных организаций Братьев-мусульман; его первым лидером стал Ахмед Ясин ‘’
Да хорош передергивать. В попытках оправдать Израиль и его бесчеловечные поступки что угодно готовы написать. Никто не поддерживает Хамас. Люди поддерживают палестинский народ, которому устроили ад
К сожалению мир устроен так что если очень долго черное называть белым, то все поверят, но надеюсь в этом раз такой маневр не прокатит
Вся эта кровь на совести израильского государства
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RUS-TOMSK
Бензема может гнать волну - это же не против ХАМАСа выступать и осуждать их! Мы будем пользоваться Европейскими правами и но жить по своим законам и устоям!
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Balt
Он что, в поддержку террористов высказался? Ох, мне кажется мракобесие в Европе на этой почве ещё только начинается. Любого кто за "не ту страну " или "не тот народ" будет заклеймён как пособник террористов. А что будет на ОИ в Париже на этой почве? Уж как "умеют" в безопаность на крупных соревнованиях во Франции Евро-2016 и финал ЛЧ-22 показали.
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Роман Гущин
Стыдливые до слёз) Европейцы сами же и создавали большинство этих организаций, использовали их в своих политических махинациях.
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SergioRamos92
Ответ Саят Абишев
"Французы" никогда не скрывали ненависть к мусульманам.
Поэтому во Франции куча иммигрантов из Африки
И в большинстве случаев мусульмане
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хавбек+
надо подавать, иначе в следующий раз предложат отобрать машины или обяжут голым пересекать границу
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OldRedWhite
Подумаешь, у нас тут на Спортсе добрая половина пользователей им сочувствует !
,, ХАМАС был основан в 1987 году, в начале Первой палестинской интифады, на базе благотворительных организаций Братьев-мусульман; его первым лидером стал Ахмед Ясин ‘’
+7
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Гаврила Ардалионович
Ну, и в чём министр не прав?
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Alex1104
Ответ Kot_azur
Бензема, похоже, стесняется своих связей с такими уважаемыми людьми, как эти братья...
А что в них такого для европейца? Это у нас они террористичекая организация, в Европе они действуют открыто и законно. Штаб-квартира в Брюсселе. "в нескольких кварталах от ключевых учреждений Европейского Союза".
И в США их никто не запрещает
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bevooch
Ответ OldRedWhite
Подумаешь, у нас тут на Спортсе добрая половина пользователей им сочувствует ! ,, ХАМАС был основан в 1987 году, в начале Первой палестинской интифады, на базе благотворительных организаций Братьев-мусульман; его первым лидером стал Ахмед Ясин ‘’
ХАМАС для таких сочувствующих братья, как минимум по разуму.
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Scorpio
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Ответ Scorpio
ну собор в Париже спалили же представители самой мирной религии ) Кста, лучше бы они библии сжигали, а не людей взрывали. Мракобесие, не повод за него убивать, ага
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-= Masteryuga =-
Правильный подход, министра на эшафот 👊
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Ответ batterbin
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batterbin
Ответ Саят Абишев
"Французы" никогда не скрывали ненависть к мусульманам.
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ta-tosha
Не подаст. Любой западный чиновник, тем более министр юстиции не скажет такого, если у него нет доказательств.:А они у него явно есть, это его прямая работа, он не министр образования
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Bayern2004
Бей уродов их же "демократией" Бенз! От всей души желаю удачи!
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AnMe
Надеюсь подаст и выиграет. Ко-е.
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Саят Абишев
"Французы" никогда не скрывали ненависть к мусульманам.
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