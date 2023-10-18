Бензема может подать в суд на министра внутренних дел Франции и через адвоката опроверг связь с «Братьями-мусульманами»*
Карим Бензема может подать в суд на министра внутренних дел Франции.
Бывший нападающий сборной Франции и «Реала» высказался о конфликте на Ближнем Востоке: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».
После этого министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи Карима с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем».
Через своего адвоката Хьюга Вижье французский футболист опроверг связь с организацией и пригрозил министру судом.
«Это ложь! Бензема никогда не имел ни малейшего отношения к этой организации. Фактически он решил жить в Саудовской Аравии, которая объявила эту организацию террористической, чего Франция никогда не делала.
Мы рассматриваем возможность подачи иска против этого министра, например, по закону о манипулировании информацией, столь дорогому нашему правительству...
И по закону о диффамации или даже публичном оскорблении, поскольку эта несуществующая связь с «Братьями-мусульманами»*, которая, как он утверждает, хорошо известна, явно представлена как пренебрежительная.
Недопустимо, чтобы те, кто управляет страной, считали, что им позволено делать все, что угодно», – заявил Вижье.
* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.
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Кста, лучше бы они библии сжигали, а не людей взрывали. Мракобесие, не повод за него убивать, ага
К сожалению мир устроен так что если очень долго черное называть белым, то все поверят, но надеюсь в этом раз такой маневр не прокатит
Вся эта кровь на совести израильского государства
И в большинстве случаев мусульмане
,, ХАМАС был основан в 1987 году, в начале Первой палестинской интифады, на базе благотворительных организаций Братьев-мусульман; его первым лидером стал Ахмед Ясин ‘’
И в США их никто не запрещает