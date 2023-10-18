Бензема может подать в суд на министра внутренних дел Франции и через адвоката опроверг связь с «Братьями-мусульманами»*

Карим Бензема может подать в суд на министра внутренних дел Франции.

Бывший нападающий сборной Франции и « » высказался о конфликте на Ближнем Востоке: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

После этого министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи Карима с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем».

Через своего адвоката Хьюга Вижье французский футболист опроверг связь с организацией и пригрозил министру судом.

«Это ложь! Бензема никогда не имел ни малейшего отношения к этой организации. Фактически он решил жить в Саудовской Аравии, которая объявила эту организацию террористической, чего Франция никогда не делала.

Мы рассматриваем возможность подачи иска против этого министра, например, по закону о манипулировании информацией, столь дорогому нашему правительству...

И по закону о диффамации или даже публичном оскорблении, поскольку эта несуществующая связь с «Братьями-мусульманами»*, которая, как он утверждает, хорошо известна, явно представлена как пренебрежительная.

Недопустимо, чтобы те, кто управляет страной, считали, что им позволено делать все, что угодно», – заявил Вижье.

* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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