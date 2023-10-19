Малкин забил в 3-м матче подряд. У него 3+4 в 4 играх сезона
Евгений Малкин забил гол в 3-м подряд матче чемпионата НХЛ.
Форвард «Питтсбурга» открыл счет на 1-й минуте игры с «Детройтом» (3:6). Малкин в зоне атаки оставил шайбу нападающему Райлли Смиту, а затем точно бросил по воротам после сильной поперечной передачи партнера.
37-летний россиянин забил в 3-м матче подряд. Ранее он поражал ворота в играх с «Вашингтоном» (4:0) и «Калгари» (5:2).
После 4 игр, проведенных в текущем чемпионате, на счету Малкина 7 (3+4) очков. Подробную статистику выступлений хоккеиста можно посмотреть здесь.
У «Питтсбурга» получится. Дубас реально прокачал глубину, а Малкин и Кросби все еще жгут
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