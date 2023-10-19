Малкин забил в 3-м матче подряд. У него 3+4 в 4 играх сезона

Теги Питтсбург Детройт Евгений Малкин НХЛ Райлли Смит Хоккей

Евгений Малкин забил гол в 3-м подряд матче чемпионата НХЛ.

Форвард «Питтсбурга» открыл счет на 1-й минуте игры с «Детройтом» (3:6). Малкин в зоне атаки оставил шайбу нападающему Райлли Смиту, а затем точно бросил по воротам после сильной поперечной передачи партнера.

37-летний россиянин забил в 3-м матче подряд. Ранее он поражал ворота в играх с «Вашингтоном» (4:0) и «Калгари» (5:2).

После 4 игр, проведенных в текущем чемпионате, на счету Малкина 7 (3+4) очков. Подробную статистику выступлений хоккеиста можно посмотреть здесь.

У «Питтсбурга» получится. Дубас реально прокачал глубину, а Малкин и Кросби все еще жгут

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4 комментария

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Nogoi89
Молодой ещё, только выходит на пик)
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VintDV
Передача Эрика была то что надо.
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SCHENN
Настолько привык к выходам в плей-офф, что прошлосезонная осечка подтолкнула к рванию и метанию)
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marchellinos
Вот это на ало. Молодец. Так держать.
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